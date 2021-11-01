Новости утра 1 ноября: пятая фаза пандемии, разочарование Байдена на G20, тайные переговоры США и России

Россия с весны находится в пятой фазе пандемии коронавируса, считает заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Байден заявил о своем разочаровании по поводу того, что лидеры России и Китая «де-факто не пришли» на саммит G20 по климату. The New York Times со ссылкой на источник сообщила о тайных переговорах по кибербезопасности между Россией и США. О самом главном к утру 1 ноября — в дайджесте «360».

Пятая фаза пандемии в России

С весны 2021 года Россия находится в пятой фазе пандемии коронавируса. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в своей статье «Шесть уроков одной пандемии».

По его словам, в пятую фазу пандемии Россия вступила весной, и этот период продолжается до сих пор. «Сейчас мы наблюдаем очередной подъем уровня заболеваемости, который с учетом большего объема тестирования достиг исторического максимума», — отметил зампред Совбеза.

Разочарование Байдена на G20

Президент США Джо Байден остался разочарован тем, что лидеры России и Китая «де-факто не пришли» на саммит G20 по климату.

По словам американского президента, на саммите удалось добиться значительного прогресса, который все должны будут увидеть. При этом он добавил, что необходимо сделать еще больше.

Тайные переговоры России и США

Вопросы кибербезопасности стали темой секретных онлайн обсуждений советника Белого дома Энн Нюбергер с представителем Кремля, сообщила The New York Times со ссылкой на источник.

Такие переговоры, по словам собеседников издания, продолжались несколько недель. В результате американские чиновники получили имена и другие данные о хакерах, которые занимались атаками на Америку.

COVID-19 у Джен Псаки

Тест на коронавирус пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки оказался положительным. В документе, который Псаки разместила на своей странице в Twitter, указано, что в среду в координации с должностными лицами высокого ранга Белого дома и медицинской командой Псаки отказалась от зарубежной поездки с Байденом из-за чрезвычайной ситуации в семье. У членов ее семьи был выявлен COVID-19.

С тех пор Псаки находится на карантине. Предыдущие ПЦР-тесты показывали отрицательный результат. Пресс-секретарь Белого дома отметила, что последний раз видела Байдена во вторник. Она сохраняла дистанцию, а также на ней были средства индивидуальной защиты.

Конец газовому кризису в Молдавии

По мнению президента Молдавии Майи Санду, газовый кризис в республике закончился тогда, когда был подписан контракт между «Молдовагазом» и «Газпромом».

В интервью «Коммерсанту» Санду также отметила, что правительство скажет, нужно ли на несколько дней продлить чрезвычайное положение, которое вводилось, исходя из конкретных вопросов, которые они должны решать из-за того, что в республике была ситуация с нехваткой объемов газа.

Наказание за неуплату

НП «Совет рынка» предложило Минэнерго более жестко наказывать россиян за неуплату по счетам за электроэнергию. В своем обращении глава организации Максим Быстров предложил вдвое повысить штрафы для юридических лиц.

Еще организация предложила запретить заменять штрафы на предупреждения. Речь идет о статье 14.61 КоАП. По словам представителей отрасли, статью необходимо изменить, чтобы за повторными нарушениями в течение года следовала дисквалификация должностных лиц. Предложения касаются так называемых неотключаемых потребителей.

В Минэнерго заявили, что рассмотрят это предложения. Итоговое решение будет принято после завершения всесторонней оценки инициатив.