В пяти округах Подмосковья с 1 августа проезд в коммерческом транспорте стал бесплатным для льготников; США ищут допинг у российских спортсменов на Олимпиаде; Кипр и Кубань ужесточили ограничения для туристов; ставки по ипотеке могут вырасти. «360» подготовил краткий обзор последних событий к этому утру.

«Спортивный» вычет

Россияне теперь могут получить налоговый вычет и за занятия спортом и фитнесом. Закон об этом вступил в силу с 1 августа, однако россияне смогут компенсировать только те расходы, которые понесут с 2022 года. Сумма в совокупности с другими вычетами по НДФЛ не должна превышать 120 тысяч рублей в год.

Бесплатный проезд для льготников в Подмосковье

Льготники в пяти округах Московской области теперь могут бесплатно ездить в коммерческом транспорте. С 1 августа такой пилотный проект заработал в Чехове, Ленинском, Люберцах, Одинцове и Наро-Фоминске. В дальнейшем программу могут расширить на все Подмосковье.

Американцы топят за мнимый допинг

Российских олимпийцев предложили проверить на допинг после побед на Олимпиаде. Золотая медаль пловца из Подмосковья Евгения Рылова обидела американца Райна Мерфи, который голословно обвинил во всем запрещенные препараты. И глава антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт решил за него заступиться, призвав обнародовать результаты тестов спортсменов из России.

Немецкий стыд

Потенциальный преемник Ангелы Меркель в кресле канцлера ФРГ Армин Лашет заявил, что ему стыдно из-за преступлений нацистов против поляков во время Второй мировой войны. Он сказал, что на этом чувстве будет строиться политика в отношении Польши в будущем. А еще Лашет авансом пригрозил России санкциями в случае, если «Северный поток — 2» станет оружием против Украины.

Правила для мигрантов

Мигранты в России начнут сдавать экзамены по-новому. Среди них русский и иностранный языки, история России и ее законов. Результаты некоторых испытаний теперь будут храниться в течение трех лет.

Повышение ставок на ипотеку — тоже в августе?

Россиян предупредили о возможном росте ипотечных ставок. Процент может подскочить по кредитам с низким первоначальным взносом. С таким прогнозом выступил глава профильного комитета Госдумы Анатолий Аксаков. По его словам, к этому банки подталкивает ЦБ.

Антиковидный Кипр

На Кипре ужесточили ограничения при въезде в страну не только для непривитых туристов, но для и местных жителей. Всем, кто еще не прошел вакцинацию, теперь нужно обязательно сдавать ПЦР-тест или экспресс-тест на антигены. Исключение сделают для тех, кто за последние полгода уже переболел ковидом.

Кубанские отели

А в Краснодарском крае при заселении в отели туристам теперь потребуется предоставить сертификат о вакцинации или справку о перенесенном ковиде. Привиться можно прямо на курорте, но тогда при заселении все равно нужен отрицательный ПЦР-тест.