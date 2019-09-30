Перемены на дорогах: права получат по новому маршруту

Правительство уже получило инициативу об изменении испытаний для получения прав. Это значит, что скоро могут стать другими маршруты экзаменов по вождению: будут не только практические задания на знание ПДД — знаков, разметки, поведения на дороге, — но и закрытые площадки, автодромы и участки дорог с малоинтенсивным движением.

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«Кроме того, изменяется подход к применению испытательных маршрутов — вместо проведения экзаменов по заранее определенной последовательности поворотов и разворотов, применяемой в настоящее время, их последовательность будет определяться экзаменатором в процессе экзаменов», — сказал Михаил Черников в интервью ТАСС.

Перечень территорий для проведения обновленного экзамена будет заранее определен и опубликован. Михаил Черников предупредил, что россиянам придется столкнуться еще с несколькими нововведениями.

Электронные права

Источник фото: РИА Новости

Главным и наиболее понятным предложением стали электронные права. Черников сообщил, что, вероятно, скоро вместо обычной пластиковой карточки достаточно будет показать инспектору электронное водительское удостоверение — со смартфона. Таким образом сотрудники ГИБДД получат возможность увидеть через систему, есть ли у человека нужные документы.

Кроме того, через какое-то время процесс проверки документов можно будет и вовсе вывести из сферы контроля полиции — камеры видеофиксации будут автоматически отправлять данные о нарушителях. Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов считает, что инициатива создания электронного водительского удостоверения хороша, но все будет зависеть от стоимости необходимой базы.

«Если это совсем недорогая система, то я вижу только плюсы. Если система дорогая, то зависит от того, насколько, и действительно ли это стоит столько денег, сколько запросят те, кто будет это делать», — сказал он «360».

Однако координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов считает, что минус у электронного водительского удостоверения все же есть. «Дело в том, что бывают такое моменты, когда база данных Росреестра просто не работает. В результате тем, кто хочет провести сделку, приходится ждать. А представьте себе то же самое на дороге — инспектор хочет проверить водительское удостоверение, а база данные не работает. И что в таких случаях делать? Непонятно», — заключил он.

Правила для гироскутеров и самокатов

Петр Шкуматов считает, что вождение таких устройств, как гироскутеры, моноколеса и электрические самокаты, также должно регулироваться правилами дорожного движения.

Источник фото: РИА Новости

«Если [транспорт] позволяет двигаться быстрее 20 км/ч, нужно приравнивать такие транспортные средства к мопедам и требовать у человека соответствующее водительское удостоверение», — сказал он «360».

Это поможет обезопасить пешеходов. Транспортные средства, такие как электрический самокат, могут развивать скорость и большую, чем 20 км/ч, а специальной зоны для них не предусмотрено. Тем временем их скорость слишком велика для тротуаров и слишком мала для общей проезжей части.

Депутат Александр Старовойтов уверен, что люди на гироскутерах могут представлять достаточно серьезную опасность для пешеходов, так как этот девайс (и многие другие) имеет серьезную мощность, а выделенной полосы для него нет. В Москве, по мнению Старовойтова, есть возможность развести потоки пешеходов и пользователей электроприводного транспорта — в отличие от других регионов. Кроме того, даже в Москве велодорожки, по которым могли бы ездить велосипедисты и люди на других малогабаритных видах электрического транспорта, не могут быть непрерывными.

«И будет получаться, что те же люди на моноколесах должны будут проехать по дорожке, потом нести устройство на руках до следующей дорожки — в противном случае [человек] будет нарушать ПДД. В других городах мы получим то, что вообще фактически запрещено будет передвижение на электрических самокатах и подобных устройствах, потому что пешеходное пространство разделить на две зоны будет просто невозможно», — считает он.

Получается, что никто не знает, как решить проблему. Поиск идей переложили на самих участников дорожного движения. Сейчас Научный центр безопасности дорожного движения МВД проводит соцопрос о том, нужно ли определять «правовой статус участников дорожного движения, которые используют электронные устройства для передвижения».