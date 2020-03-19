Новосибирской области пообещали разрушительные паводки. Не рано ли для таких предсказаний

Паводок в Новосибирской области может затопить 700 населенных пунктов, где постоянно живут 180 тысяч человек. Это не считая дачников, которых около миллиона. Реальна ли катастрофа под Новосибирском и какие стихийные бедствия обрушатся на Россию в 2020 году?

В новосибирском МЧС дали неблагоприятный прогноз: первая волна паводка, которая ожидается в конце апреля, может подтопить четыре тысячи домов в 17 населенных пунктах. По оценкам начальника ГУ МЧС по Новосибирской области Виктора Орлова, весна в 2020 году наступит на два-семь дней раньше средних значений, а значит, работать по рекам спасателям придется более усиленно. Уже организована комиссия по первой волне паводка, которая сформирует графики так, чтобы ущерб был минимальным.

Орлов отметил, что есть вероятность локальных подтоплений в населенных пунктах, расположенных в низменностях. При этом у МЧС есть ресурсы, чтобы помочь жителям этих районов.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что в худшем случае в зоне подтопления могут оказаться четыре тысячи домов в 17 населенных пунктах. При этом полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло утверждал, что весной 2020 года ожидается подтопление 700 населенных пунктов, где постоянно живут 180 тысяч человек. Если брать в расчет владельцев дач, то число людей уже приближается к миллиону.

Основная причина возможного паводка — сильные осадки, которые выпали осенью и зимой. По словам Меняйло, в республиках Алтай и Тыва, Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях снега выпало в два и более раз больше средних значений.

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Неопределенность погоды

Заведующий лабораторией информационных и инновационных технологий Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института Валерий Токарев по просьбе «360» объяснил, что к таким предсказаниям природных явлений стоит относиться скептически. Дело в том, что точно определить сценарий, по которому будет развиваться какая-то локальная катастрофа или природное явление, невозможно. В точности прогнозировать погоду или какие-то стихийные бедствия можно лишь за неделю.

В то же время Токарев подчеркнул, что вероятность паводка в Новосибирской области есть. Она присутствует также в горах и Алтайском крае.

Вероятность есть серьезная, потому что запасы снега большие и в Новосибирской области, и в Алтайском крае, и в горах. Это предпосылка Валерий Токарев.

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В случае, если паводок все-таки будет, то в большей степени пострадают люди, живущие у берегов рек. Но даже в этом нельзя быть уверенным, ведь есть масса деталей и случайностей, которые могут превратить ожидаемые убытки в преимущества. По словам Токарева, большая часть Новосибирской области и Алтайский край — засушливые с точки зрения летней погоды регионы, которые «будут довольны» критическим запасам влаги в почве.

Токарев отметил, что попытки определить погоду за месяц — просто гадания, которые не имеют ничего общего с наукой.