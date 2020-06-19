Новосибирского блогера задержали по подозрению в убийстве случайного знакомого. Причем здесь кошка?

В Новосибирске под окнами 24-этажного дома 3 апреля было найдено тело жителя города Алексея Хребтова. На виске у него была обнаружена резаная рана, а рядом — нож. В ночь перед несчастьем у Хребтова ночевал местный тревел-блогер Анатолий Гомзяков.

Он был помещен в СИЗО после возбуждения уголовного дела по статье о причинении тяжкого вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия.

Гомзяков утверждает, что не виноват, и вообще ему делить с убитым маркетологом было нечего. Действительно, мужчины были знакомы исключительно по Сети, и развиртуализоваться решили только 2 апреля. Блогер пришел к Хребтову в гости первый раз. Оба выпили, после чего Гомзяков уснул. Проснувшись утром, он обнаружил, что остался в квартире один и ушел домой.

Алексей Хребтов. Источник фото: Instagram

Адвокат Андрей Дробин утверждает, что самогон пил только хозяин дома, а его подзащитный ограничился двумя банками пива. Причем блогер известен друзьям тем, что способен уснуть во время гулянки где угодно. Вплоть до туалета.

На следующий день к Гомзякову пришла полиция. Он выдал им свою одежду и дал показания. Блогер добросовестно сотрудничал со следствием два месяца, прошел полиграф, но затем был задержан по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью Хребтова. В результатах экспертизы сказано, что имело место колото-резаное ранение правой височной области, ссадины и кровоподтеки левой части лица, нанесенные применительно к живому лицу.

Версия друзей погибшего

Один из близких друзей погибшего Дмитрий Хомлянский заявил, что не сомневается в том, что произошло убийство. Он сослался на видеозапись падения тела. По мнению Холмянского, блогер выбросил Хребтова из окна в надежде, что падение с высоты скроет все следы преступления. Он уверен, что в момент падения Хребтов был или мертв, или без сознания.

«Тело в сознании никогда не падает на бок с такой высоты. При падении с высоты более девяти метров тело группируется. Дальше больше — мы увидели по камерам со всех подъездов, как действовал Гомзяков. Спустился с восьмого этажа пешком, натянул капюшон, обошел дом, посмотрел на тело. Все эти разговоры о том, что он не знал о смерти, — ложь полная», — заявил Холмянский, но отказался предоставить СМИ эту видеозапись. По словам Дмитрия погибшего, блогер затем пошел в алкомаркет и уже оттуда направился домой.

Видео: hrebt0v / Instagram.com

Адвокат Гомзякова утверждает, что обойти дом его подзащитный не мог, там стоит ограда.

Соседи погибшего рассказывали, что в ночь трагедии около двух часов слышали крики и удары в квартире Хребтова. Затем все стихло. Близкие погибшего считают, что между мужчинами произошел конфликт, закончившийся убийством.

Дмитрий Холмянский предположил, что причиной ссоры могла стать кошка хозяина дома. По его словам, она была крайне агрессивна и Хребтову часто предлагали усыпить животное.

«Есть видео, где блогер заходит к Лехе, как он с этой кошкой обращается. Вот из-за такого Леха мог выйти на конфликт. А они оба были пьяные», — сообщил Дмитрий Хомлянский.

Судьба пресловутой кошки обсуждалась 15 июня на заседании ленинского районного суда по избранию меры пресечения. Гомзяков заявил, что животное набросилось на вошедших в квартиру оперативников. Один из них отбросил кошку, выбив при этом ей глаз. Суд оставил блогера под стражей до 4 августа.

Близкие погибшего считают дополнительным доказательством вины блогера тот факт, что в своем Instagram он описывал каждую минуту своей жизни, но об убийстве Хребтова не упомянул даже вскользь.

«А еще мы узнали, что он в тот день уже болел коронавирусом, знал об этом и разъезжал по гостям. А на следующий день после убийства, которое он якобы не совершал, он резко ложится в инфекционную клинику», — сообщил Дмитрий Холмянский.

Близкие маркетолога исключают возможность самоубийства, мужчина был благополучен в личной жизни и хорошо зарабатывал рекламой. По их словам, Алексей мог найти выход из любой конфликтной ситуации и никогда ни с кем не ругался. Первое время они думали, что он случайно выпал из окна, делая селфи. Однако затем было выдано заключение о смерти мужчины, где сказано, что Хребтов погиб от «тупой травмы головы в результате падения с высоты собственного роста».

Окружение погибшего рекламщика признает, что убийство, скорее всего, было случайным, и сбросили мужчину из окна уже мертвым. Они не просят большого срока для Гомзякова, но хотят справедливости.

Версия окружения Гомзякова

Софья, девушка тревел-блогера, уверена, что речь идет об обычном полицейском произволе. Ее пугают комментарии, которые оставляют друзья Хребтова в соцсетях. Они показывают, что окружение погибшего хорошо знакомо с материалами дела. Скорее всего, кто-то из них работает в правоохранительных органах.

Она утверждает, что видела видеозапись, о которой говорит Холмянский.

«К трупу никто не подходил. Родственники говорят, что он якобы подошел к телу. Я смотрела материалы дела, смотрела фотографии. Он подошел к забору, посмотрел, ничего там не было», — рассказал девушка блогера. Она добавила, что на этажах многоквартирного дома видеокамер нет. Значит, в квартиру Хребтова мог зайти кто угодно.

Софья заявила, что если Анатолий Гомзяков хотел скрыться от следствия, то уехал бы в Европу, а не лег в коронавирусный госпиталь.

«Скрыться от следствия — если бы он взял свой паспорт и в Париж бы улетел. В больницу лег — у нас все данные поступают. Это бред. Все это в полиции знают, это известный факт. Связь с полицейскими он держал, если надо было — его вызывали. Толя шел спокойно, у него даже мыслей не было убежать», — возмутилась Софья.

Она также высказала недоверие к показаниям соседки сверху, которая якобы слышала шум драки в квартире погибшего. Полиция почему-то не опрашивала соседей, живущих на том же этаже. Тем более, после потасовки на телах обоих мужчин должны были остаться синяки или царапины. Но их не было. Зато в тот же вечер была шумная вечеринка у соседа Хребтова. И хозяина квартиры никто не допрашивал.

Софья считает, что обвинение строится на следах крови, которые нашли на штанах Гомзякова. Но их немного, а Хребтов был буквально залит кровью. Девушка утверждает, что еще в первый день следователь сообщил ей о «женском следе», найденном в квартире.

«Потом я про это не слышала. Версий может быть море, учитывая биографию погибшего. Недоброжелателей может быть целая гора», — предположила Софья. По ее словам, Хребтов был наркоманом и даже сидел из-за запрещенных веществ. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Адвокат Андрей Дробин заявил, что на его клиента оказывалось давление во время следствия.

«Оперативники предлагали ему написать в явке с повинной, что погибший был скрытым гомосексуалом, наркоманом и начал приставать к Анатолию, после чего тот нанес ему удар ножом в висок и закрыл его на балконе. Они предполагают, что тот пометался-пометался, да и вывалился», — заявил он изданию «Тайга».

Адвокат также подчеркнул, что удар был нанесен Хребтову в правый висок. Гомзяков является правшой, и сделать этого не мог.

В Instagram друзья блогера, у него 41,6 тысяч подписчиков, ведут активную кампанию в его защиту. Они задают вопросы, на которые у следствия, по-видимому, нет ответа. В частности, как кровь без группы можно «по умолчанию» считать кровью потерпевшего? Экспертиза ведь так и не смогла определить, чья кровь была на брюках Анатолия.

Впрочем, надежда на счастливый исход еще есть. Если до 19 июня Гомзякову не предъявят обвинения, его выпустят на волю несмотря на решение суда о содержании в СИЗО до 4 августа.