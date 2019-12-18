Новосибирский «Ромео» шесть лет преследует девушку. Закончилось все стрельбой и угрозами расправы над ребенком

Ранним утром 9 декабря на вокзале Новокузнецка 39-летний новосибирец встретил женщину с ребенком и бывшим мужем. Он затеял скандал, начал угрожать пистолетом и нанес касательное ранение мужчине. Этим дело не закончилось. 15 декабря в ресторане Новосибирска он избил девушку.

Многие решили, что речь идет о любовном треугольнике. Мол, девушка вильнула хвостом от мужа, а любовник, потерявший голову от ревности, решил внести ясность в отношения. Но, как рассказал «360» героиня истории Ангелина, у нее с Андреем никогда не было никаких отношений. Она не нужна была ему как женщина, только как объект контроля.

Она рассказала, что Андрей уже много лет досаждает ей преследованием и угрозами. Он дежурит под окнами, караулит в подъезде, в 2013 году он попытался ее похитить.

«Он ненормальный. Даже свидетельница стрельбы в Новокузнецке говорила, что он кричал „буду делать, что хочу!“. Я много лет не хотела предавать эту историю огласке, но сейчас на вокзале он пообещал убить моего ребенка. И я не буду молчать», — заявила пострадавшая.

Источник фото: телеканал «360»

Познакомил их, как ни странно, бывший муж, которому 9 декабря Андрей чуть не прострелил голову.

«Мы были соседями. Однажды муж позвонил, и сказал, что сейчас придет парень, котором надо отдать деньги. Я выполнила его просьбу. На следующий день мы вновь столкнулись, и он попросил мой номер телефона. Я отказала, но согласилась внести в телефон его номер. Когда я его набрала, он выхватил его у меня из рук и нажал на вызов, чтобы получить мой номер», — рассказала Ангелина.

Затем он начал встречать ее у подъезда, предлагать подвезти. Девушка отказывалась. В 2013 году он решился на похищение.

«Я в Новосибирске тогда жила, ухаживала за бабушкой. Пошла в магазин, он поймал меня на дороге, засунул в машину и вывез за город. На берегу реки он мне заявил, что, либо ты будешь жить по моим правилам, либо прощайся с жизнью. На мое счастье из леса вышел какой-то парень и я закричала. Он вызвал полицию», — вспомнила девушка.

В отделении полиции он вел себя нагло и привольно. Мол, дура, мне ничего не будет. И ему действительно ничего не было. Ни в тот раз, ни по одному из 13 заявлений, которые написала Ангелина за годы преследований.

«Только сейчас, после передачи „Первого канала“, шоу Малахова полиция зашевелилась. Уже два дня звонят мне, спрашивают про предыдущие заявления, почему им не был дан ход. По некоторым эпизодам у меня есть свидетели. Стрельба в Новокузнецке попала на видеокамеры, но там очень плохое качество, и меня это беспокоит. А еще я боюсь, что бывший муж заберет заявление. Насколько мне известно, в дело вмешались бандиты», — поделилась Ангелина.

Источник фото: телеканал «360»

Виновник этой истории Андрей поначалу отказался общаться с сотрудниками «360», он посоветовал им и дальше делать свои маргинальные фейковые шоу. Но затем снизошел и разоткровенничался.

«Моим действиям даст оценку полиция. По заявлению прошла проверка и акты не подтвердились. Она недавно вышла из психушки, как ей можно верить. На вокзале я стрелял в воздух и никого не ранил. Это был удар по голове», — заявил мужчина.

Как бы там ни было, Ангелина всерьез настроена бороться.

«Я боюсь за свою жизнь и своего ребенка. Он же ненормальный. В 39 лет живет с мамой и папой. Никогда не состоял в отношениях ни с одной женщиной. Я всегда скрывала эту историю, даже от мужа, не хотела его вмешивать в эту грязь. Но сейчас полиция занялась этим делом, выясняют, почему моим заявлениям не был дан ход. Раньше ни до кого достучаться было невозможно», — сообщила женщина.