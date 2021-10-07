Новосибирцы пожаловались на отвратительный запах от загородной свинофермы «Кудряшовский» — прежде о вони в городе в интервью Юрию Дудю говорил Слава Марлоу. Прокуратура уже наказала предприятие. Но экологи считают, что нужно призвать к ответу тех, кто давал разрешение на строительство комплекса без необходимого оборудования для переработки животных газов и отходов.

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура вынесла представление АО «Кудряшовское» за то, что предприятие не применяет технологии для уменьшения выбросов миазмов. За последние три года в мэрию поступило более сотни жалоб на неприятный запах в центре города, при том что свиноводческий комплекс расположен более чем в 10 километрах от Новосибирска, написал ТАСС.

Об этой проблеме во время недавнего интервью Юрию Дудю также рассказал и уроженец города Артем Готлиб, более известный как Слава Марлоу. По словам битмейкера, зловоние можно почувствовать еще в аэропорту, и это давняя проблема, которую годами не могут решить местные власти.

«Я приехал в Новосибирск неделю назад, выхожу из аэропорта, и первое, что меня встречает, — это запах, простите, дерьма. Где-то в Новосибирске, на Левом берегу, есть какое-то предприятие, от которого пасет конкретно. И это на протяжении 10 лет. Я сколько в Новосибирске жил, периодически на весь Новосибирск очень неприятно пахло», — сказал он.

При этом Минприроды Новосибирской области проверяло предприятие и не нашло превышения предельно допустимой концентрации веществ в воздухе. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора заявил, что ведомство не имеет достаточной нормативной базы, чтобы дать оценку воздействию на органы обоняния человека, сообщил «Коммерсант».

Свиноводы поддерживают чистоту

Директор по производству мясокомбината «Окраина» Владимир Тимченко рассказал «360», что разрешение на устройство свиноводческого комплекса любая администрация даст только при условии, что предприятие будет находиться на расстоянии минимум пяти километров от города.

«А мелких предприятий и фермеров на сегодняшний день практически нету: после последней вспышки африканской чумы они все выгорели. Но в то, что возможно какое-то превышение концентрации запаха, я не верю и не хочу верить, честно говоря. У любого свинокомплекса должны обязательно быть очистные сооружения», — сказал Тимченко.

Он отметил, что свиньи действительно сильно пахнут. Однако на свиноводческих комплексах поддерживается образцовая чистота. Все отходы производства на предприятиях собираются в закрытые емкости и вывозятся через два с половиной месяца.

Запах зависит от направления ветра

Сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов в разговоре с «360» отметил, что запах свиней сильно зависит от их количества. А современные свиноводческие комплексы могут содержать и 100, и 200 тысяч голов скота.

«Несколько лет назад в Болгарии была аналогичная проблема. Наши товарищи купили там таунхаусы, заселились — все нормально. Но болгары построили рядом свиноводческую ферму, которая сделала так, что там жить стало невозможно. С ними потом долго судились, скандалили», — привел пример Фролов.

По словам эколога, хотя сам по себе запах от свиноводческих комплексов не несет вредных веществ, он достаточно неприятный. Кроме того, немаловажно и направление ветра, которое может или полностью скрыть неприятный запах, или сделать его явным и отвратительным. Поэтому очень важно, в какую погоду проводятся измерения.

Наказывать тех, кто выдавал разрешения

Между тем, рассказал Фролов, способы избавиться от запаха есть. Сегодня разработаны универсальные комплексы, которые перерабатывают все отходы жизнедеятельности свиней в биогазы. При этом 10 тысяч свиней достаточно, чтобы получить объем биогаза, который может полностью обеспечить электроэнергией всю ферму.

«Кроме того, отходы при переработке идут на удобрения. Конечно, такие комплексы требуют определенных затрат, но зато они полностью снимают экологическую проблему и делают саму ферму экономически более рентабельной. Но для этого нужно иметь голову и определенный финансовый ресурс», — уточнил эколог.

Он подчеркнул, что для организации подобного замкнутого цикла нужен определенный уровень мышления. Но, к сожалению, сейчас многие поступают намного проще: есть спрос — давайте гнать то, что востребовано. Также существует и определенная проблема с компетенцией предпринимателей.

«А вторая проблема — это те органы, которые дают им разрешения. Проект проходит согласование, но почему там не использовали доступные технологии, направленные на предотвращение и уменьшение неприятного запаха, которые обязаны после 2017 года применяться? То есть привлекать нужно к ответственности даже не фирму, а губернатора», — заключил Фролов.