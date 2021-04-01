Новоселье с плесенью. Жителям ЖК «Жулебино парк» от ПИК сдали квартиры с проблемным ремонтом

Покупатели квартир в одном из корпусов жилого комплекса «Жулебино парк» от компании ПИК пожаловались на ремонт от застройщика. Люди находят в своих новых квартирах плесень и кривые стены, не могут закрыть двери и мерзнут из-за сквозняка из окон. Проблемы заносят в акты приема, но исправляют их неохотно и очень долго. Лишь некоторые люди подают в суд, чтобы восполнить ущерб. Другим же проще сделать ремонт самостоятельно.

Ветер в квартирах

В редакцию «360» поступили жалобы от нескольких москвичей, которые купили квартиры у группы ПИК в ЖК «Жулебино парк» (станция метро «Котельники»). Когда покупатели пришли смотреть готовое жилье, то заметили много недочетов. И даже несмотря на фиксацию всех проблем, устранять их, кажется, если и будут, то очень долго.

Покупательница квартиры в «Жулебино парк» Елена рассказала «360», что основной проблемой при приемке квартиры были окна. Они были поставлены криво, и в квартире дуло.

«Откосы окон и щели в рамах, из которых дуло. Трещина в потолке в ванной», — перечислила проблемы Елена.

По ее словам, все недочеты она отметила в акте, но большую часть ремонта заказывали у отдельных мастеров, не от ПИКа. Дело в том, что ждать ремонт от застройщика очень долго, и проще все сделать самостоятельно. При этом сам ПИК все-таки принял участие в ремонте, исправив мелкие проблемы.

Другая девушка Вероника, у которой тоже квартира в ЖК «Жулебино парк», сказала «360», что ее семье с помещением повезло больше, чем другим приемщикам. Отделка была приемлемой — лишь недочеты, которые устранили за неделю. Однако проблемы возникли с окнами — из них тоже дуло.

«С окнами у всех проблемы, что они сифонят. Но хоть не кривые рамы. К этому мы были готовы. Самостоятельно нанимали бригаду для утепления рам», — отметила Вероника.

Анна Соловьева, которая 22 марта вместе с приемщиком смотрела квартиру в ЖК «Жулебино парк», в целом осталась довольна приобретением, о чем рассказала «360. Негативное впечатление у нее появилось от поведения рабочих от застройщика ПИК, которые 27 марта самовольно пришли в квартиру, чтобы устранять проблемы.

«На 27 марта мы наняли рабочих, чтобы покрасить обои. С утра муж привез краску, зашел в квартиру, а там рабочие от застройщика пришли устранять недостатки по акту без предварительного согласования с нами и сняли некоторые полотна обоев, ламинат и плитку на стене в ванной. Как они попали в квартиру, не знаем. Видимо, у них остались ключи, про которые нам никто не сказал», — рассказала Анна Соловьева.

Сейчас обои в квартире Соловьевой переклеены, ламинат и двери с дефектами заменены. Плинтусы, сантехника и ванна — все новое.

Кривые линии

Другая покупательница квартиры Наталья рассказала «360», что квартиры в корпусе должны были сдать еще 28 февраля. Но 27-го жильцам пришло уведомление, что срок заселения дома перенесен на 31 марта.

Но в середине марта людям сообщили, что дом готов к заселению и можно записываться на приемку квартиры. Даже три недели просрочки не показались Наталье проблемой, в отличие от того, что она увидела в своей новой квартире с отделкой от застройщика.

«Процентов 90 жителей приходят на приемку со специалистами, потому что недоделок и замечаний по чистовому ремонту очень много. При этом при покупке квартиры у тебя нет варианта выбрать квартиру с отделкой или без. Все квартиры в этом ЖК продаются только с чистовой отделкой от ПИКа. При этом весь ремонт однотипный, нет возможности выбрать стиль, как это есть у некоторых застройщиков», — сказала она.

По словам Натальи, самое частое замечание жителей — кривые стены. Визуально они такими не кажутся, но все вскрывается, когда измеряют прибором. Причем отклонения от прямолинейности достигают пяти миллиметров, что довольно много.

Источник фото: снимки квартиры от Натальи / Кривой дверной проем, из-за которого ламинат лежит неровно, правая часть проема смещена вглубь комнаты

Вторая проблема, на которую жалуются жители, — отсутствие заземления на розетках. Также жильцы отмечают, что есть пустоты под напольной плиткой в ванной комнате и туалете. Из-за этого плитка может со временем треснуть.

Источник фото: снимки квартиры от Натальи / Поврежденная стена около розетки

У окон отклонение профилей створок от прямолинейности составило четыре-пять миллиметров. Это значит, что зимой будет холодно.

Ожидать, что застройщик поменяет окна, не приходится, они стоят порядка 100 тысяч рублей, со слов приемщика Наталья.

Источник фото: снимки квартиры от Натальи / Откалывающаяся штукатурка в оконной раме, дыры в потолке, из-за которых намокает краска

С натяжными потолками тоже проблема. По словам Натальи, когда приемщик проверял их качество, то быстро закрыл окно, сказав: «Сейчас потолок может взорваться». Они оказались плохо натянуты.

Источник фото: снимки квартиры от Натальи / Плохо натянутые потолки, над которыми свисает проводка

Наталья также пообщалась с соседями и узнала, что у многих криво поклеены обои. У нее такой проблемы не было. Зато у нее были другие недочеты. Например, плесень и дверь в ванную, которая не закрывается из-за кривых дверных проемов.

В целом ощущение, что кому-то относительно повезло с бригадой, которая делала ремонт, а кому-то конкретно не повезло Наталья.

По итогу проверки квартиры приемщик составил акт со всеми недочетами, которые застройщик должен исправить. На это дается 45 дней. По словам Натальи, мастера-приемщики рекомендуют сразу принимать квартиру, потому что ПИК устраняет только 10-20% от всех указанных замечаний.

С управляющей компанией, по словам Натальи, тоже «отдельная история». Сотрудники предлагают подписать документ о том, кто будет отвечать за дом. И в списке есть только одно наименование — управляющая компания «ПИК-Комфорт». Кроме того, жильцам предлагают выбрать председателя, секретаря и члена счетной комиссии общего собрания, которого представляют как собственника одной из квартир.

«Этого собственника вообще знать никто не знает, а его предлагают нам безальтернативно выбрать председателем общего собрания», — сказала Наталья.

Почти все принимают ремонт

Заселение корпуса, на квартиры в котором жаловались покупатели, началось 22 марта, о чем «360» сообщили в пресс-службе ПИК. По информации застройщика, 90% людей принимают квартиры с первого раза, а все замечания от жителей в процессе приемки устраняются в течение 45 дней.

«По статистике сегодня 90% клиентов принимают свои квартиры здесь с первого раза <…> Мы передаем ключи жителям только в случае полного исполнения подрядчиком всех обязательств и при 100% качестве выполненных работ. Помимо того, что мы тщательно отбираем подрядчиков, мы создали специальное подразделение по контролю качества отделки», — сообщили в ПИК.

Сотрудники этого отдела, заявили в пресс-службе, проверяют состояние всех плоскостей и элементов, которые могут влиять на качество отделки. Специалисты фиксируют их, а также контролируют качество работы отделочных бригад в каждой квартире.

ПИК автоматизировал процесс приемки квартиры через ИТ-Технадзор. Сервис должен обеспечивать взаимодействие для технического надзора и подрядных организаций: он фиксирует проблему, прикладывает фото и задача уходит на исправление.

«Такое решение позволяет нам минимизировать количество возможных ошибок при отделочных работах и оперативнее подготовить квартиру к заселению», — добавили в пресс-службе ПИК.

Стройка для людей?

Генеральный директор ООО «Адвекс», юрист в области недвижимости Дмитрий Островский в беседе с «360» напомнил, что по законодательству любой застройщик дает гарантию на качество строительства. Это значит, что претензии можно предъявить и застройщику, и управляющей компании.

Важно предъявлять претензии конкретные, с описанием, что не устраивает, почему и сколько стоит устранение. Ограничиться перечислением того, что пол и стены кривые, двери не закрываются — это с юридической точки зрения недостаточно. Чтобы все сделать правильно, вызывается организация или человек, который со ссылками на ГОСТы, СНиПы напишет заключение, в чем заключается некачественное строительство данного дома.

Он (застройщик — прим.ред.) обязан устранить, но, скорее всего, делать не будет. Он должен вступить в переписку, но реакция должна быть. Если он этого не делает, тогда есть полное право обратиться в суд по закону о защите прав потребителей с назначением штрафа в размере 50% от взыскиваемой суммы Дмитрий Островский.

По словам Островского, ПИК обычно просит суд назначить строительно-техническую экспертизу, которая и определяет окончательную стоимость тех ремонтных работ, которые надо провести в квартире. Компания либо компенсирует сумму, либо сделает работы, в зависимости от того, что просить в суде. Этот процесс долгий, но законодательством апробирован, и люди могут компенсировать часть затрат.

По договору любой подрядчик должен контролировать качество строительства, отметил Островский. Однако соотношение качества, соответствие ГОСТам, СНиПам — это вопрос технического надзора. Возможно, поджимали сроки сдачи дома, поэтому застройщик дал команду ускориться. В любом случае компания обязана контролировать процесс строительства.

«Они (ПИК — прим.ред.) — один из крупнейших застройщиков, и качество строительства оставляет желать лучшего. Гонят метры из-за массового строительства. Это все деньги, просто деньги. Это не про людей. Любой застройщик пытается минимизировать расходы. Устранять это — процесс долгий, сложный. Руководство ПИКа для себя решило, что идет таким путем. Не все люди пойдут судиться», — сказал Островский.

Покупатели действительно судятся с застройщиком только в редких случаях. Им хочется побыстрее вселиться и уже самостоятельно сделать ремонт.