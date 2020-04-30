Новокузнецк лишился части маршрутов из-за бойкота водителей. Власти горожанам помогли, но о конфликте молчат

Новокузнецкие водители автобусов устроили забастовку и отказались работать, лишив жителей общественного транспорта. В городской администрации сказали, что работники «просто не вышли», и затруднились предоставить подробности. Но причина для такого поведения у водителей все-таки есть.

Утром 30 апреля новокузнецкие частные перевозчики устроили забастовку. Более 100 автобусов не вышли на рейсы, из-за чего 12 маршрутов осталось без транспорта, а это четыре района. О трудностях, с которыми столкнулись власти и жители города, рассказал глава Новокузнецка Сергей Кузнецов. Справиться с ними помогли оставшиеся перевозчики, которые вышли на работу.

В четверг власти создали оперативный штаб, чтобы решить проблемы с транспортом. Ведь на некоторых маршрутах огромное количество людей ждали своих автобусов, но так и не смогли поехать по делам. В связи с этим власти привлекли дополнительные силы, запустили больше транспорта.

«Для этого уже сейчас запущены дополнительные трамваи и троллейбусы, пассажирские автотранспортные предприятия увеличили выпуск на линию автобусов большой и особо большой вместимости», — сказал Кузнецов и отметил, что в город отправили дополнительные автобусы из соседних муниципальных образований.

Ситуация под контролем, заявил Кузнецов. Перевозчиков, которые допустили такое поведение водителей, накажут в соответствии с законом. Глава города извинился за произошедшее в Новокузнецке и поблагодарил водителей и других работников транспортной сферы, которые не последовали примеру коллег.

В администрации города сообщили «360», что бойкот устроил частный перевозчик. В пресс-службе неохотно комментировали тему, отметив, что водители «просто не вышли на работу».

Бойкот объявили и не вышли. Причина невыхода просто такова. Они просто не вышли, не выполняют теперь муниципальный контракт администрация Новокузнецка.

Причина все-таки есть

По словам директора одного из транспортных предприятий, «Автолайн», Евгении Корюковой, у водителей все-таки была причина не выходить на работу. Причем тянется эта история еще с 2019 года.

«Он (бойкот — прим. ред.) связан с предстоящей транспортной реформой, которая подразумевает сокращение городских маршрутов почти вполовину в ноябре этого года. Завтра мы снова выйдем, не можем бросить пассажиров», — сказала Корюкова.

Конфликт частных перевозчиков и властей Новокузнецка длится уже долго. В 2019 году транспортные компании говорили, что городские власти ущемляют их в правах, пытаются убрать из сферы общественных перевозок.

В феврале 2019 года перевозчики, по словам Корюковой, хотели устроить митинг. В январе они пытались согласовать мероприятие, в котором должны были участвовать примерно 200 человек из транспортной отрасли, однако власти не разрешили акцию.

«Работа частных перевозчиков постоянно критикуется мэром города, происходит травля пассажиров на нас. Социальный заказ с каждым годом сокращается, льготники вынуждены подолгу ждать муниципальный транспорт, а могли бы пользоваться всеми видами транспорта», — сказала Корюкова.

Частники неоднократно обращались к руководству Новокузнецка с просьбой разрешить им перевозку льготных категорий граждан, но получали отказы, утверждала Корюкова.

Более подробный комментарий от администрации по поводу конфликта властей и частных перевозчиков, а также разъяснение по поводу транспортной реформы «360» не получил на момент публикации.