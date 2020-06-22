Трупы афроамериканцев стали чаще находить в общественных местах в США. Люди заговорили о новой волне линчеваний

Менее чем за месяц шесть темнокожих были найдены на деревьях в Калифорнии, Джорджии, Нью-Йорке, Орегоне и Техасе. Власти назвали все случаи самоубийствами. Семьи погибших, протестующие и активисты с подозрением относятся к выводам полиции. Они считают, что речь может идти о линчевании.

Как передает Washington Post, первый умерший был найден 27 мая. С того момента обнаружили еще пять погибших темнокожих. Каждое дело было признано самоубийством, но ряд политиков и членов семей поставили под сомнение решения суда. В социальных сетях также ходят слухи о том, что эти смерти являются линчеваниями. Пользователи Twitter пишут: «В здравом уме и теле я здесь говорю вам прямо сейчас, что если мое тело найдено на дереве, я НЕ покончил жизнь самоубийством, я был убит».

Эти смерти вызывают у людей воспоминания об ужасном моменте в американской истории, когда тысячи темнокожих были линчеваны с 1880 по 1968 год. Для сокрытия преступлений в качестве причины смерти всегда указывали самоубийство.

Обстоятельства смерти

Первой нашли 31-летнюю бездомную трансгендерную женщину Тити Галли. Как пишет Washington Post, ее обнаружили 27 мая в парке в Портленде, штат Орегон.

Мать умершей Кения Робинсон считает, что Галли была убита. Она считает, что полиция отнеслась равнодушно к делу. Увидела бездомного темнокожего человека и списала сразу все на самоубийство. Женщина потребовала провести вскрытие, но и оно назвало причиной смерти самоубийство.

По словам Кении, другие бездомные сказали ей, что видели смерть Галли. Все якобы специально замаскировали под самоубийство.

Малькольм Харш был найден мертвым в Викторвилле 31 мая. Его семья первоначально требовала независимого расследования смерти, но с тех пор признала, что он покончил с собой после того, как им показали видео доказательства.

Роберт Фуллер был найден в Палмдейле 10 июня. Чиновники заявили, что он покончил с собой. Его семья с этим не согласна. В настоящее время дело находится на рассмотрении федеральных властей. В социальных сетях внимание также уделяется тому факту, что брат Фуллера Террон Джаммал Бун был убит в перестрелке с заместителями шерифа в округе Лос-Анджелес на прошлой неделе.

После этого 9 июня тело 27-летнего Доминика Александра было найдено на дереве в парке в Бронксе. Сначала медицинский эксперт пришел к выводу, что Александр покончил с собой, но с тех пор представитель полиции заявил, что расследование продолжается.

Самая последняя смерть наступила в среду, когда 17-летний афроамериканский подросток был найден мертвым возле начальной школы Эрхардта в Хьюстоне. Полиция заявила, что он и ранее совершал попытки самоубийства, включая одну несколько недель назад. Она добавила, что доказательства из видеозаписей службы безопасности и свидетельских показаний указывают на то, что мальчик покончил с собой.

Двумя днями ранее в Хьюстоне при похожих обстоятельствах был найден труп латиноамериканца. Об этом пишет The Sun.

Странный способ самоубийства

Среди темнокожего населения происходят самоубийства, но по данным Министерства здравоохранения и социальных служб США, этот показатель на 60 процентов ниже, чем среди белых. В афроамериканской культуре самоубийство считается постыдным актом. The Washington Post пишет, что если человек и решается на такое действие, то делает это в более приватной обстановке. Участившиеся в последнее время случаи как правило нестандартны для темнокожих американцев.

Многим темнокожим довольно сложно поверить, что в течение нескольких недель шесть темнокожих решили публично покончить с собой. А учитывая происходящие в стране протесты, любое действие полиции воспринимается с еще большим скепсисом.

Конечно, учитывая пандемию коронавируса и связанную с этим экономическую катастрофу, возможно, что число самоубийств резко возросло.