Веселье без последствий для здоровья. Врачи рассказали, что положить в новогоднюю аптечку

Новогодние праздники могут обернуться обращениями к медикам, а всему виной тяжелая пища и травмы после зимних активностей. Врачи рассказали, какие лекарства должны быть обязательно в новогодней аптечке и как дополнительно позаботиться об организме.

Новогодняя аптечка

Один из частых итогов новогодних праздников — это переедание и, как следствие, панкреонекроз. Врач-терапевт, эндокринолог Наталья Лазуренко напомнила «360», что пища и алкоголь напрягают поджелудочную железу и она буквально захлебывается в собственных пищеварительных соках. Из-за этого празднование может обернуться либо хирургическим вмешательством, либо посещением гастроэнтеролога в праздники.

Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, что для профилактики желудочных заболеваний в новогоднюю аптечку стоит включить ферментный препарат «Мезим», антациды и защитные медикаменты для желудка, например «Омепразол». Новогодняя пища может также привести к отравлению, поэтому стоит запастись лекарствами и на этот случай.

«Нужно иметь при себе активированный уголь на случай отравления. Он будет всасывать все, что не нужно», — отметила специалист.

Лазуренко рассказала, что в аптечку на новогодние праздники необходимо включить спазмолитики и препараты, обладающие сорбирующими свойствами. Медик также посоветовала делать отвары из ромашки и мяты, которые помогут поджелудочной железе и успокоят ее после тяжелой пищи.

С особым вниманием к своему здоровью стоит отнестись людям с хроническими заболеваниями. Диабетикам нужно не только по плану принимать все препараты, но и иметь рядом прибор для измерения сахара. Гипертоникам и гипотоникам же стоит запастись препаратами, которые помогают поддерживать давление в норме, и успокоительными типа корвалола для кризовых состояний.

Новогодние праздники не обходятся без прогулок и активных зимних игр всей семей, а значит, высок риск получить травму. Ирина Ярцева отметила, что на такие случаи при себе лучше иметь обезболивающие.

«При любой травме, будь то ожог, ушиб или удар, должен быть доступный медикамент. Если травмировался ребенок, то лучше запастись жидкими препаратами, например „Нурофеном“ или „Парацетамолом“, чтобы быстро снять болевой шок», — добавила Ярцева.

Профилактика без лекарств

Препараты могут вовремя помочь при критической ситуации в праздники, тем не менее лекарства не отменяют чуткого отношения к своему здоровью. Наталья Лазуренко рассказала, что перед новогодним застольем стоит разумно подойти к выбору продуктов и их сочетанию, а также не нарушать пищевые привычки.

«Большая ошибка — садиться за новогодний стол голодными. Люди утром нарезают салат, ничего не едят. Но такие интервалы в приеме пищи провоцируют возмущение поджелудочной железы», — заметила Лазуренко.

Как и любой день, 31 декабря нужно начинать с завтрака, а затем полноценно обедать. Когда же придет очередь садиться за стол в Новый год, то перед приемом алкоголя рекомендуется поесть.

Другой способ защитить ЖКТ без лекарств — это грамотно распределить еду на тарелке. Лазуренко объяснила, что половину должны занимать свежие или тушеные овощи, чуть меньше половины останется для мяса и совсем немного — для традиционного новогоднего салата. Медик также порекомендовала не совмещать алкоголь со сладким и вместо десертов употреблять белковые продукты.