«Новогодний капитал» захотели ввести для одиноких пенсионеров. Определить таких пожилых россиян будет нелегко

Депутат Борис Чернышов предложил выплачивать одиноким пенсионерам «новогодний капитал», чтобы они приобретали продукты к празднику без ущерба для своего бюджета. В Госдуме его предложение поддержали. А в Союзе пенсионеров считают, что такая выплата должна быть для всех пожилых россиян, ведь определить одиноких будет трудно.

Свое предложение Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину. «Новогодний капитал», считает он, нужно выплачивать одиноким пенсионерам, чтобы они приобретали продукты и другие необходимые к празднику товары без ущерба для их бюджета.

«С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется… Эти выплаты необходимо привязать к средней сумме пенсии по регионам России», — приводит его слова RT.

В беседе с «360» Чернышов уточнил, что финансироваться выплата, размер которой должен равняться средней пенсии по региону, должна из бюджета. Он профицитный, и средств в нем хватит. В его обращении к Топилину речь идет об одиноких нуждающихся пенсионерах. Их в России, пояснил парламентарий, не так много. К тому же на «новогодний капитал» можно направлять сэкономленные после повышения пенсионного возраста средства.

«Определять нуждаемость нужно по финансовой обеспеченности. У нас половина одиноких пенсионеров не имеют никаких других средств к существованию, кроме пенсии. И если эти люди запросят тот „новогодний капитал“, им эти деньги будут нужны, чтобы организовать новогодний стол, купить себе подарки самые необходимые, возможно, какую-то одежду, обувь», — заключил парламентарий.

Все зависит от региона

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров пояснил, что в субъектах России действуют десятки программ соцпомощи разным категориям граждан, в том числе пенсионерам. Если местные власти посчитают нужным привязать какую-нибудь выплату к Новому году, то ничего плохого не будет. Поэтому, добавил Федоров, Чернышову нужно обратиться с инициативой к регионам.

«Москва, например, имеет около 30 выплат. Средства на них закладывает столичный бюджет. И выплаты большие. Некоторые люди получают из московского бюджета более 10 тысяч в месяц. Если столичные депутаты решат, что нужно как-то перераспределить эту помощь, то почему нет? А хватит ли [средств]? Это московским депутатам и считать», — сказал он.

С чего начать

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов идею Чернышова одобрил. Он считает, что многие пенсионеры живут плохо и им нужно помогать.

«Я за любые меры социальной поддержки, тем более имеющие материальный характер, которые предлагаются в отношении пенсионеров. Но чтобы мера реализовалась, нужен глубокий финансово-экономический характер. Тема интересна, чтобы ее обсудить в свете дополнительных необходимых мер поддержки для большинства наших пенсионеров с низкими пенсиями», — сказал он.

Чтобы реализовать идею Чернышова, пояснил Нилов, нужно внести поправки в действующее законодательство или утвердить их другим нормативно-правовым актом, например, указом президента. Также нужно определить обязательный источник финансирования, адресатов, объем необходимых денежных средств и критерии нуждаемости.

Кто одинок, а кто нет?

Зампред президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова предложение депутата приветствует. Но считает, что распространить инициативу нужно не только на одиноких пенсионеров и обязательно проработать механизм определения адресатов.

«Если давать „новогодний капитал“ в виде подарка, то всем пенсионерам. Хотя бы тем, у кого размер пенсий не выше 20 или 30 тысяч рублей. А как они будут определять, одинокий или нет? Я, например, с 43 лет одна, но живу в семье у дочери. Я одинокая или нет? Я себя не считаю одинокой. Поэтому если давать, то не надо делить. А так, я только за», — сказала Пискунова.

Что касается работающих пенсионеров, то зампред союза напомнила о словах главы ПФР Антона Дроздова, что их средняя зарплата составляет 40 тысяч рублей. Пискунову его слова удивили, поскольку у нее на руководящей должности в Москве она ниже.

«Я не знаю, кто и где получает 40 тысяч. Пенсионеры в основном работают на невысоких зарплатах. Не надо в очередной раз нас делить. Мы и так во всех регионах разные льготы имеем, разные пенсии и разный уровень жизни», — подчеркнула она.