    25 декабря 2019, 13:41

    «Новогодний капитал» захотели ввести для одиноких пенсионеров. Определить таких пожилых россиян будет нелегко

    Анна Старицкая, Екатерина Андронова, Ольга Нижельская

    Депутат Борис Чернышов предложил выплачивать одиноким пенсионерам «новогодний капитал», чтобы они приобретали продукты к празднику без ущерба для своего бюджета. В Госдуме его предложение поддержали. А в Союзе пенсионеров считают, что такая выплата должна быть для всех пожилых россиян, ведь определить одиноких будет трудно.
    «Новогодний капитал» захотели ввести для одиноких пенсионеров. Определить таких пожилых россиян будет нелегко

    Свое предложение Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину. «Новогодний капитал», считает он, нужно выплачивать одиноким пенсионерам, чтобы они приобретали продукты и другие необходимые к празднику товары без ущерба для их бюджета.

    «С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется… Эти выплаты необходимо привязать к средней сумме пенсии по регионам России», — приводит его слова RT.

    В беседе с «360» Чернышов уточнил, что финансироваться выплата, размер которой должен равняться средней пенсии по региону, должна из бюджета. Он профицитный, и средств в нем хватит. В его обращении к Топилину речь идет об одиноких нуждающихся пенсионерах. Их в России, пояснил парламентарий, не так много. К тому же на «новогодний капитал» можно направлять сэкономленные после повышения пенсионного возраста средства.

    «Определять нуждаемость нужно по финансовой обеспеченности. У нас половина одиноких пенсионеров не имеют никаких других средств к существованию, кроме пенсии. И если эти люди запросят тот „новогодний капитал“, им эти деньги будут нужны, чтобы организовать новогодний стол, купить себе подарки самые необходимые, возможно, какую-то одежду, обувь», — заключил парламентарий.

    Все зависит от региона

    Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров пояснил, что в субъектах России действуют десятки программ соцпомощи разным категориям граждан, в том числе пенсионерам. Если местные власти посчитают нужным привязать какую-нибудь выплату к Новому году, то ничего плохого не будет. Поэтому, добавил Федоров, Чернышову нужно обратиться с инициативой к регионам.

    «Москва, например, имеет около 30 выплат. Средства на них закладывает столичный бюджет. И выплаты большие. Некоторые люди получают из московского бюджета более 10 тысяч в месяц. Если столичные депутаты решат, что нужно как-то перераспределить эту помощь, то почему нет? А хватит ли [средств]? Это московским депутатам и считать», — сказал он.

    С чего начать

    Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов идею Чернышова одобрил. Он считает, что многие пенсионеры живут плохо и им нужно помогать.

    «Я за любые меры социальной поддержки, тем более имеющие материальный характер, которые предлагаются в отношении пенсионеров. Но чтобы мера реализовалась, нужен глубокий финансово-экономический характер. Тема интересна, чтобы ее обсудить в свете дополнительных необходимых мер поддержки для большинства наших пенсионеров с низкими пенсиями», — сказал он.

    Чтобы реализовать идею Чернышова, пояснил Нилов, нужно внести поправки в действующее законодательство или утвердить их другим нормативно-правовым актом, например, указом президента. Также нужно определить обязательный источник финансирования, адресатов, объем необходимых денежных средств и критерии нуждаемости.

    Кто одинок, а кто нет?

    Зампред президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова предложение депутата приветствует. Но считает, что распространить инициативу нужно не только на одиноких пенсионеров и обязательно проработать механизм определения адресатов.

    «Если давать „новогодний капитал“ в виде подарка, то всем пенсионерам. Хотя бы тем, у кого размер пенсий не выше 20 или 30 тысяч рублей. А как они будут определять, одинокий или нет? Я, например, с 43 лет одна, но живу в семье у дочери. Я одинокая или нет? Я себя не считаю одинокой. Поэтому если давать, то не надо делить. А так, я только за», — сказала Пискунова.

    Что касается работающих пенсионеров, то зампред союза напомнила о словах главы ПФР Антона Дроздова, что их средняя зарплата составляет 40 тысяч рублей. Пискунову его слова удивили, поскольку у нее на руководящей должности в Москве она ниже.

    «Я не знаю, кто и где получает 40 тысяч. Пенсионеры в основном работают на невысоких зарплатах. Не надо в очередной раз нас делить. Мы и так во всех регионах разные льготы имеем, разные пенсии и разный уровень жизни», — подчеркнула она.