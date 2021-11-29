«Новогодние» поборы могут влететь в копеечку родителям. Как их избежать

Родители учеников одной из школ в Набережных Челнах пожаловались на сборы денег для празднования Нового года. За вход на школьную елку с них потребовали по 150 рублей, еще по 300 рублей — на подарки для детей. «360» разобрался, насколько законны такие сборы и как поступать, чтобы не навредить своему ребенку, но не потерять деньги.

О сборах в гимназии № 14 в Набережных Челнах рассказала один из родителей. Он опубликовал пост в группе «Поборы в школах и детсадах» во «ВКонтакте» 27 ноября. Автор поста уточнил, что гимназия начала работать с этого года, и с начала учебного года родители постоянно сдают деньги на разные нужды — от листов бумаги (пачка на каждого ученика) до мыла.

Платные также участия в конкурсах и олимпиадах, однако больше всего родителей поразил платный вход на школьную елку — один билет стоит 150 рублей.

«Такое ощущение, что ходим в коммерческую школу, а не в бюджетное общеобразовательное учреждение», — написал автор поста.

29 ноября на это сообщение ответила мама одного из учеников, который ходит в эту гимназию. Она отметила, что платный утренник будет проходить с участием аниматоров, и деньги пойдут на их оплату. Однако в гимназии учится 1060 человек, и если каждый из них сдаст по 150 рублей, получится почти 160 тысяч — не считая платы за вход с родителей.

Она отметила, что решила посмотреть среднюю стоимость услуг аниматора: выяснилось, что цена за 15 минут составляет около тысячи рублей, а за час — 2,5 тысячи. При этом все мероприятие, вместе с чаепитием после торжественной части, продлится 1:20.

«При несложном математическом подсчете получается, что госпожа Медведникова (глава гимназии — прим. ред.) заказала около 50-66 аниматоров с шоу за 2400 рублей в час. Возможно, гирлянды и елка в счет включены, а может еще „лишка“ останется», — написала она.

При этом автор поста уточнила, что чаепитие, как и покупка подарков детям, будет за счет родителей. В общем чате класса учитель написал, что сумма подарка не должна быть более 300 рублей. Преподаватель призвал родителей 4 «В» самостоятельно решить, кто будет отвечать за сбор денег.

Источник фото: «ВКонтакте»

Поборы вне закона

Юрист, адвокат, старший преподаватель РАНХиГС Андрей Некрасов рассказал «360», что такое поведение со стороны учебного заведения, нарушает закон. Он уточнил, что незаконной считается любая сумма, которую учебное заведение требует, чтобы родители сдали. Все сборы должны быть в добровольном порядке, с согласия родителей.

«Нет, конечно незаконно. Это поборы. Так делать нельзя, только если это добровольно — нужно договориться. Тем более, если это школа собирает сама, и что-то в ее стенах будет происходить платно, то это большой вопрос. Если школа обычная, государственная, а не муниципальная — конечно, это незаконно. Нет такого перечня услуг, которые школа таким образом бы оказывала», — заявил он.

Некрасов отметил, что родители, которые оказались в такой ситуации, могут пожаловаться в органы, которые надзирают за образовательной деятельностью. Если речь идет о школе — то можно обратиться в региональные министерства образования.

«Могут в полицию отдельно обратиться, в прокуратуру пожаловаться: что вымогают у них какие-то деньги, непонятно на что», — подчеркнул он.

Он отметил, что в детских садах родители платят некоторые суммы за присмотр за своими детьми — однако это прописано в законе и полностью легально. В школах таких требований нет.

Не лишать елки, но привлечь внимание

Однако нередко бывают ситуации, когда дети сталкиваются с последствиями таких решений своих родителей. Если некоторые взрослые отказываются сдавать деньги, чтобы не становиться участником поборов, детей могут начать травить — как педагоги, так и другие ученики. Психолог Ольга Латынцева рассказала «360», как родители должны поступать в такой ситуации, чтобы не навредить своим детям.

«Я считаю, что ребенка лишать елки не стоит. Но нужно призывать общественность. По району этой школы, я считаю, есть депутаты — у нас же во всех районах есть депутаты. Есть общественные деятели, связанные с образованием. Надо призывать огромное количество общественности», — отметила она.

Психолог пояснила, что родители могут создать петицию в социальных сетях — понятно, что она никуда не пойдет. Однако часто бывает, что власти реагируют на проблему, если к ней привлекается большое внимание.

«Они (власти — прим. ред.) начинают смотреть на происходящие. Поднимается проверка, задаются вопросы, вызываются все на ковер — и начинается разбирательство», — отметила она.

Латынцева подчеркнула, что считает возмутительным введение платного входа на школьную елку. Она добавила, что 150 рублей небольшая сумма, однако со всех учеников набежит крупная сумма. А в таком случае учебное заведение уже должно предоставлять отчет о том, на что идут эти средства.

«Надо призывать общественность. Во-первых, жаловаться. Во-вторых — просить отчет конкретный, с чеками — куда идут деньги. Сейчас есть соцсети, слава богу. Можно везде писать, требовать. Можно в прокуратуру написать заявление. Пускай прокуратура разбирается — на каком основании школа предоставляет коммерческие услуги», — уточнила она.

Психолог отметила, что молчать в таких ситуациях нельзя. Родителям стоит быть активными, обращаться в компетентные органы для решения этой проблемы.