Новогодние корпоративы подорожали. Звезды решили отыграть упущенное из-за ковида?

Средний гонорар звезд на новогодних корпоративах в России в 2021 году вдвое превысил показатели конца 2019-го. Плата за выступление доходит до двух миллионов рублей. Некоторые представители отрасли связали ситуацию с отложенным спросом. Другие уверяют, что артистам сейчас не до жиру.

Член Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) Павел Воронцов связал высокие гонорары с ограниченным количеством выступлений в декабре 2021 года. При этом московские артисты берут за выход на сцену в столице меньше, чем в других городах. Представитель НАОМ допустил, что ближе к праздничным дням разница вырастет до 50%.

Отложенный спрос взял свое

Генеральный директор агентства Communicator Creative Events Егор Доброгорский в беседе с «360» подчеркнул, что свою роль сыграл замороженный в 2020 году спрос.

Артисты сидели на голодном пайке. <…> Понятно, что частично были онлайн-проекты, но это другие гонорары. [Им] нужно отрабатывать недополученное Егор Доброгорский гендиректор Communicator Creative Events.

Он уточнил, что сейчас посредников на этом рынке практически нет. Цены исполнители повышают сами. Если предполагается, что одной звезде предстоит выступать на нескольких мероприятиях одного заказчика, то можно запросто добиться скидки.

При этом риски отмены мероприятия в случае усиления каких-либо ограничений на фоне пандемии все равно остаются.

Исключительная уступчивость

Член совета Национальной ассоциации организаторов мероприятий, продюсер и руководитель event-агентства «КнязевЪ» Сергей Князев с мнением коллеги о повышении цен на корпоративные выступления не согласился.

«В этом году большинство продюсеров популярных персон, которых часто приглашают на корпоративы и частные праздники, не только не стали повышать [цены], но и некоторые нас удивили вероятностью договорных гонораров», — сказал он.

Было раньше, и то не в два раза. После 2014 года не помню, чтобы гонорары так увеличивали. Бывало, что поднимали на 30-40%, ну 50% к Новому году. Но самые востребованные [артисты]— Лепс, Меладзе, Ургант как ведущий, резиденты Comedy Club Сергей Князев руководитель event-агентства «КнязевЪ».

В случае нехватки бюджета у заказчиков, пояснил Князев, артисты готовы вести переговоры о стоимости выступления. Таким образом раньше они не поступали. Исключением можно было бы назвать 2020 год, но в этот период корпоративы не устраивали.

Из-за объявленного в ноябре 2021-го локдауна многие заявки на праздничные новогодние мероприятия слетели. Их отозвали клиенты, сделавшие заказы еще в августе–сентябре.

«С августа-сентября у нас приходят заказы от крупных корпораций с числом сотрудников больше 300. Площадок для такого количества людей немного, поэтому они делают заказы раньше всех. В октябре приходят заказчики с коллективами 150-300 человек. В ноябре мы, как правило, собираем последних — у кого до 100 человек. Для них нет проблем найти площадку», — рассказал Князев.

В этом году, добавил он, заказов было вдвое меньше, чем в декабре 2019-го. Организации отказывались от уже запланированных выступлений. И сейчас прогнозировать, как пройдет празднование Нового года, сложно.

«Многие руководители рисковать не хотят, расходы большие. <…> Какое-то количество заказов до 300 человек в октябре тоже отозвали. Из отозванных заявок в онлайн-формат попросили перевести корпоратив, наверное, в половине случаев», — заключил Князев.