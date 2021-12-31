Новогодние деревья могут принести вам в квартиру клещей и тлю. Но хуже, если их убили в магазине

Живая елка принесла жительнице Москвы (и ее кошке!) неожиданный подарок: из дерева полезли жуки. Как оказалось, это тля. Она безвредна для человека и домашних животных. И если бы деревья обрабатывали в магазинах, чтобы убить насекомых, опасности в доме стало бы только больше.

Из живой елки полезли жуки

Покупка в гипермаркете OBI живой елки в горшке обернулась для москвички неприятным сюрпризом. В соцсети женщина пожаловалась, что заметила, как по уже украшенному к празднику дереву ползают жуки. Они были не похожи на домашних клопов, и на них тут же открыла охоту кошка, которая успела съесть нескольких насекомых.

Хозяйка дома в панике забрызгала дихлофосом непрошенных гостей и саму елку. Москвичка призналась, что сдать ее обратно в магазин не сможет — потеряла чек. Выбрасывать наряженное дерево жаль, ведь его планировали позже посадить на даче. Комментаторы предположили, что виновницей переполоха стала хвойная тля.

Источник фото: facebook.com

Живые елки нельзя ставить рядом с цветами

Продавцы живых новогодних деревьев, в том числе пихт в кадках, рассказали, что за их подготовку отвечает поставщик товара — питомники. Они же должны проверять, нет ли на елях, соснах и пихтах насекомых, опасных для человека. Гарантированно избавиться от насекомых практически невозможно — для этого нужны очень мощные и токсичные для окружающей среды инсектициды.

По словам дендролога Льва Яковлева, россияне могут получить в придачу к новогоднему дереву лесных клопов, паутинных клещей и еще несколько видов насекомых, живущих в хвойных лесах. Опасны лишь иксодовые клещи — переносчики энцефалита и боррелиоза, но их появление на купленной живой ели или пихте очень маловероятно.

Обработать елку, сосну или пихту в домашних условиях также невозможно. Поэтому живое новогоднее дерево лучше не ставить вблизи комнатных растений: если там обитают насекомые, например паутинный клещ, он может перебраться на домашнюю флору.

Кривоногая тля опасна для леса

Заведующий лабораторией защиты леса ВНИИЛМ Юрий Гниенко в разговоре с «360» отметил, что случаи, когда в новогодних деревьях появляются жуки — редкость, и очень маловероятно, чтобы они были опасны для человека. Непосредственно в пихтах действительно может зимовать тля: судя по фото, это именно она.

«Это тля, но какой вид, так не определишь. Она не опасна для людей и домашних животных. И скоро погибнет в квартире, так как питаться ей будет нечем. Однако нужно посмотреть, откуда привезено дерево и какое это дерево: если это пихта и привезена из Европы, то это может оказаться американская пихтовая кривоногая тля, а это опасный инвазивный вредитель», — сказал Юрий Гниенко.

Он пояснил, что если такая кривоногая тля попадет в лес, то может сильно ему навредить. Успокаивает то, что сейчас зима и тля на улице не выживет. Кроме того, в Подмосковье пихты очень редки. Хотя деревья готовят к продаже и осматривают, насекомые прячутся под корой или внутри хвои. Поэтому обнаружить таких «квартирантов» при тщательном осмотре смогут только специалисты.

Жуки безвредны для людей

Энтомолог, доктор биологических наук Дмитрий Мусолин рассказал «360» что некоторые насекомые действительно могут устроиться на зимовку в хвойных деревьев. Это могут быть растительноядные клопы или разнообразные жуки. Как правило, такие незваные гости не опасны, они ничем не заразят и не укусят.

«Честно говоря, точно не знаю, обрабатывают ли елку перед продажей. Но от одного-двух насекомых вреда точно меньше, чем от химии, которую принесут домой. Когда елку приносят в тепло, у насекомых заканчивается зимний покой: для них это физический сигнал, что наступила весна и жуки выходят из зимних убежищ», — пояснил Дмитрий Мусолин.

Он добавил, что перед покупкой елку, сосну или пихту нужно внимательно осмотреть, чтобы проверить, не зимует ли кто-то на стволе или ветвях. Энтомолог рекомендовал ничем не обрабатывать новогоднее дерево в квартире. Лучше всего просто вымести насекомых веником или избавиться от них с помощью пылесоса.