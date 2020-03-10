США захотели включить новое оружие России в СНВ-3 и не забыли про Китай. Правда, страны сейчас слишком заняты

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Обновление будет?

Договор с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) перестает действовать в начале 2021 года.

«Основная проблема — это то, что администрации Трампа подходит конец перед ноябрьскими выборами. Договор должен быть одобрен и ратифицирован Сенатом США, так что очень сложно представить, как что-либо будет сделано до выборов. Документ подходит к концу в неудачное время», — заявил в разговоре с «360» доктор политических наук Дэниел Уорнер.

Он считает, что США не сделают каких-либо официальных шагов до избрания нового президента. А на обсуждение такого важного вопроса потребуется немало времени. Требовались годы, чтобы действующий договор был подписан, этому предшествовало множество переговоров. Теперь это тоже займет много времени. Тем не менее обновить документ просто необходимо.

По мнению Вашингтона, договор должен охватывать не только предусмотренные до этого военные средства, но и «спектр новых российских систем вооружений, которые разрабатываются и которые не подпадали бы под действие СНВ-3». В качестве примера привели подводный аппарат с ядерным вооружением на ядерной тяге «Посейдон», крылатую ракету на ядерной тяге с ядерным вооружением и баллистическую ракету воздушного базирования.

Реальность такова, что появилось много нового оружия, а значит, и договор должен быть обновлен. Новые виды оружия и новые виды ядерного оружия должны быть включены Дэниел Уорнер политолог.

Собеседник «360» уверен, что Россия согласится добавить новые виды оружия в документ. Однако это будет зависеть от того, кто будет на тот момент возглавлять США.

«Если Россия более-менее будет доверять этому правительству, то да, а если нет, то не добавит», — заявил Уорнер. Люди, которые обговаривали подписание действующего договора тогда, давно покинули правительство США. Теперь государствам придется договариваться заново.

Нужен третий?

Дональд Трамп считает, что в продление договора нужно включить не только Россию, но и Китай. С ним якобы речь должна идти о гарантиях того, что не будет гонки вооружений. Однако вовлечь Пекин в этот договор будет невероятно тяжело, считает Уорнер.

Исторически это был двухсторонний договор, и потребовались годы переговоров между США и Россией для его заключения. И почему Китай? Это с таким же успехом мог быть Пакистан, Индия, Израиль или кто-то еще Дэниел Уорнер политолог.

Конечно, добавление Китая в договор — это важно, сказал собеседник «360». Но у КНР сейчас есть проблемы поважнее — коронавирус. А в США на первом вместе стоят выборы, а не сделки по ядерному оружию.

«Даже если Китай не согласится быть частью договора, его продление между Россией и США все еще может произойти. Во многом это будет зависеть от того, кто будет президентом США и каким будет Конгресс. Если, например, опять начнется разговор о вмешательстве России в выборы и определенные люди попадут в Сенат, то договор может просто не пройти», — заключил политолог.

Договор СНВ-3

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений подписали 10 лет назад. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года. Это единственный действующий договор между Вашингтоном и Москвой об ограничении вооружений.

Документ предусматривает сокращение ядерных арсеналов каждой из стран-участниц таким образом, чтобы через семь лет количество вооружений не превышало 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Раз в год Россия и США обязались сообщать друг другу о количестве боеголовок и носителей.

Действие договора закончится в феврале 2021 года. Глава Штатов говорил о создании нового документа при участии Пекина. Однако Китай идею отверг. Два года назад наступил крайний срок, к которому Вашингтон и Москва должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.