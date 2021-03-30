Новое имя для страха. Ребрендинг AstraZeneca назвали работой на опережение

Вакцину AstraZeneca решили переименовать — теперь препарат называется Vaxzevriа. Однако никаких изменений, кроме названия, с препаратом не произошло. Отличаться может лишь упаковка и маркировка. В Сети такой ход уже высмеяли, однако специалисты уверены — смысл в нем есть.

О переименовании вакцины сообщили на сайте Агентства медицинских продуктов Швеции. Последняя страна, которая приостановила использование AstraZeneca, — это Канада. Там препарат перестанут использовать для вакцинации граждан младше 55 лет. По информации местных специалистов, вероятность тромбоза у привитых — один к 100 тысячам. Ранее же эксперты говорили об одном из миллиона случаев.

Ряд стран Европы приостановил или запретил вакцинацию AstraZeneca после случаев тромбоза у привившихся. Среди тех, кто временно отложил использование препарата, — Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия и Ирландия. Они не вернулись к AstraZeneca даже после того, как Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) провело проверку и заявило, что доказательств связи между вакцинацией и риском образования тромбов нет. Это, собственно, и стало причиной, по которой полностью от препарата не отказались.

В компании отметили, что изучение здоровья более 17 миллионов человек после вакцинации доказало отсутствие повышенного риска возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.

Реакция на переименование вакцины в Сети

В Сети ход компании с переименованием уже высмеяли. Там считают, что смена названия не спасет создателей вакцины от скандалов: слишком уж простой путь выбрало руководство.

«Думаешь, если на Volvo наклеить значок BMW, то она лучше поедет?» — написал один из пользователей Twitter.

«Вакцину AstraZeneca переименовали в Vaxzevria. А Boeing 737 MAX переименовали в 737-8. А Третий Рейх переименовали в Евросоюз. Это, кстати, очень по-европейски», — заметил другой.

«Если что-нибудь еще плохое вылезет, можно хоронить репутацию. <…> Работают на опережение», — посмеялся третий.

Связь имени с проблемами

Другого мнения придерживается исполнительный креативный директор брендингового агентства «Артоника» Денис Шлесберг. Он рассказал «360», что компании нередко прибегают к таким способам, когда у них возникают репутационные проблемы.

Случай AstraZeneca как раз такой. Это вообще особенно тяжелый случай, потому что он связан с сильным страхом, страхом опасности для здоровья и опасности для жизни. Поэтому компания предпринимает все возможные меры, чтобы этот страх, который генерируется этим скандалом, компенсировать Денис Шлесберг.

Собеседник «360» подчеркнул, что смысл в переименовании, безусловно, есть. Сразу о подпорченной репутации никто, конечно, не забудет. Однако, если говорить о дальнейшем развитии бренда, когда страсти утихнут, он будет до определенной степени чист.

«Тогда несколько легче будет наращивать его узнаваемость, популяризацию и лояльность потребителей. От лояльности к этому продукту зависит успех его распространения. В любом случае, конечно, на это нужно время. В случае с переименованием этого времени потребуется не так много, чтобы люди перестали связывать имя бренда с какими-либо проблемами», — заявил Шлесберг.

Успех после смены названия

Среди самых известных примеров успешной смены названии Instаgram. Всемирно известное приложение изначально назвали Burbn — в честь бурбона, крепкого американского алкоголя, пояснили в The Atlantic. Дело в том, что основатели были большими любителями виски. Однако успешным детище не стало. Оно оказалось слишком сложным для обычного пользователя из-за нагромождения различных функций.

Несколько раз создатели настраивали приложение и наконец сосредоточились на обмене фото. 6 октября 2010 года появилась финальная версия. Правда, название у нее было уже другим — Instagram. Так создатели заставили всех забыть о своих ошибках и представили аудитории уже успешную работу.

Американский Tinder, запущенный в Индии в 2016 году, изначально назывался Matchbox. Затем они представили более запоминающееся название, которое мгновенно стало хитом.

Переименование некогда существовавшего приложения Odeo во всемирно популярное Twitter считается самым легендарным ребрендингом бизнеса в истории социальных сетей, отметили в inc42.

Изначально то, что мы знаем как Twitter, запустили в качестве платформы для подкастов, а затем преобразовали в веб-сайт и приложение для микроблогов. Гигант социальных сетей опасался своей кончины из-за того, что Apple iTunes заняло нишу подкастов. Так компания предотвратила любые ассоциации своей социальной сети с ними.