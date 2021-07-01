Новое дело по старой причине. Как начинался конфликт Батурина с вдовой Лужкова

В Москве задержали бизнесмена Виктора Батурина, шурина бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. Его подозревают в покушении на мошенничество — продолжение получил старый конфликт вокруг компании «Интеко». Вспомнили, с чего все началось, и почему судебные процессы продолжаются больше 10 лет.

О задержании Виктора Батурина стало известно днем 11 июня. По информации СМИ, против него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Заявление на бизнесмена написала его сестра, вдова экс-мэра Москвы Елена Батурина. Ее представитель рассказал «360», что она обратилась к правоохранителям из-за предполагаемых мошеннических действий, которые были совершены против нее. По данным СМИ, речь идет о компании «Интеко», которую создала Батурина в конце 1980-х: она заявила, что ее брат незаконно завладел 25% акций.

Его адвокат Татьяна Тонова сообщила РИА «Новости», что бизнесмен не признает свою вину. Она уточнила, что 2 июля суд рассмотрит вопрос об избрании предпринимателю меры пресечения. Защитник Батурина предположил, что следствие попросит заключить его под стражу.

Елена Батурина создала компанию в 1989 году — сперва она занималась производством пластмассовой посуды, а с 2001 года ушла в строительство. С 2002 года «Интеко» начала скупать цементные заводы, которые в 2005 году продала за 800 миллионов долларов.

Конфликт в семье Батуриных

С 1999 года Виктор Батурин занимал в компании пост вице-президента. Изначально ему принадлежало 50% акций компании, однако к 2001 году его доля сократилась вполовину. В 2006 году бизнесмена уволили из корпорации за растраты — именно это стало причиной конфликта, который продолжается до сих пор.

После этого между братом и сестрой начались судебные тяжбы. Затишье наступило в 2007 году — стороны заключили соглашение: каждый должен был отозвать иски против другого и аннулировать претензии по долгам. При этом Батурин получил «не обремененные долгами активы на сумму не менее 500 миллионов долларов» и 37 активов.

Однако в 2011 году выяснилось, что у каждого оказалось разное приложение к договору. Батурин утверждал, что его незаконно уволили и лишили пакета акций компании: он требовал, чтобы сестра выплатила ему стоимость 25% акций. Это условие было прописано в приложении к договору, которое было на руках бизнесмена.

При этом в экземпляре супруги Юрия Лужкова это условие не было прописано. Адвокат Виктора Батурина Татьяна Тонова рассказала РБК, что независимые судебные эксперты в Австрии и несколько экспертиз в России — одну из них провел Минюст — подтвердили подлинность экземпляра Виктора Батурина. Они «однозначно установили», что на документе стоит подпись его сестры.

Те же специалисты, по словам Тоновой, заключили, что подпись бизнесмена на версии договора Елены Батуриной поддельная. При этом сестра бизнесмена утверждала, что брат подарил ей долю в компании в 2001 году. Она не смогла подтвердить сделку документально, заявив, что дарение прошло в устной форме. В результате суд отклонил иск Батуриной.

Арест Виктора Батурина

В ноябре 2011 года Виктора Батурина задержали при попытке обналичить вексель компании на 10,8 миллиарда рублей. Вексель признали поддельным, но бизнесмен утверждал, что он настоящий и был выписан еще в 1999 году. Батурин убеждал правоохранителей, что вексель не получилось обналичить из-за смены владельцев компании — к тому моменту Елена Батурина продала «Интеко».

Против Виктора Батурина возбудили уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Вскоре к нему присоединились еще два новых эпизода — о подготовке к погашению поддельных векселей на пять миллиардов рублей, а также о невозврате долга в размере 250 тысяч евро.

Эти деньги бизнесмен взял взаймы у знакомого, заложив коммерческое помещение под салон красоты, которое принадлежало его тогда еще супруге Яне Рудковской. Батурин не вернул долг, а право требования на помещение оказалось недействительным. К тому моменту бывшая жена Батурина уже отказалась от прав собственности на салон, получив за него 15 миллионов рублей.

В 2013 году Батурина приговорили к семи годам лишения свободы, однако в январе 2016 он досрочно вышел на свободу. Верховный суд Калмыкии заменил оставшийся срок штрафом в размере 300 тысяч рублей.

Новые иски

В 2019 году финансовый управляющий в деле о банкротстве Виктора Батурина Эренцен Манжеев подал иск против Елены Батуриной. Он обвинил ее в клевете: якобы во время суда с братом в Австрии она утверждала, что Манжеев пытался получить доступ к ее средствам с помощью поддельных документов.

В результате ее объявили в розыск, однако в сентябре 2020 года Арбитражный суд Москвы полностью отклонил иск Манжеева. Позже стало известно, что он забрал заявление против Батуриной. Он также возместил ей все расходы по другому делу, в котором требовал признать незаконным отчуждение 24% акций «Интеко» у Виктора Батурина. Однако суд отклонил и этот иск, потому что прошел срок давности.

При этом Манжеев заявил, что планирует продолжать оспаривать сделку по переходу 25% акций «Интеко» от Виктора к Елене.