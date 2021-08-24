Новинки «Армии-2021» показали будущее военной техники России. И она не всегда убивает

В Подмосковье проходит Международный военно-технический форум «Армия-2021». Публике впервые показали «убийцу дронов», ослепительный «Лютик», киберружье и множество других новинок. За несколько дней Минобороны уже заключило контракты на полтриллиона рублей. Однако образцы, показанные на форуме, заинтересовали не только военных.

С 23 по 28 августа в Московской области проходит VII Международный военно-технический форум «Армия-2021». На торжественную церемонию открытия прибыл президент Российской Федерации. Владимир Путин отметил, что эти масштабные и значимые встречи объединяют представителей российских и иностранных вооруженных сил, руководителей оборонных предприятий, научных и конструкторских школ.

Источник фото: телеканал «360»

Самолеты, БТР и смарт-ружье

Воздушно-космические силы показали гостям форума большую экспозицию авиационной техники. Более 50 образцов самолетов оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и учебной авиации, а также армейские вертолеты Ми-28н, Ми-35м, Ми-38, Ми-26 т Ми-8.

Показали и беспилотные летательные аппараты различного назначения.

Курганмашзавод продемонстрировал арктическую модификацию плавающего гусеничного бронетранспортера БТ-3Ф. Машину оснастили мощным дизельным двигателем, дистанционным модулем с пулеметом калибра 7,62 миллиметра и системами видеонаблюдения. БТР может вместить до 14 десантников и экипаж из трех человек.

Необычное смарт-ружье показал концерн «Калашников». Кибероружие получило название Ultima. У него имеется собственный ПК с цифровым дисплеем, компасом, часами, секундомером, счетчиком выстрелов, таймером и индикатором остатка патронов. Базой послужило охотничье ружье MP-155.

Яркий «Лютик»

Еще одна революционная новинка — ослепляющая противника станция визуально-оптических помех «Лютик-Н». Она может крепиться на шлем или бронированный щит. По словам разработчиков, это устройство нелетального действия для нейтрализации противников, сообщил ТАСС.

Подобная станция визуально-оптических помех может применяться для проведения специальных и контртеррористических операций. «Лютик-Н» способен на расстоянии до 100 метров временно ослепить противника, в том числе и тех, кто использует оптический прицел. Действие прибора основано на модуляции яркости светового излучения.

У «Лютика-Н» противоударный герметичный корпус, что позволяет использовать станцию при температурах от −40 до +40 градусов по Цельсию. При необходимости прибор может работать и как мощный прожектор. Но при таком использовании времени заряда станции хватит лишь на 45 минут.

Убийца дронов

На многих гостей произвели впечатление российские мобильные системы противодействия беспилотникам «Защита». Система привлекла внимание не только военных, но и коммерческих заказчиков, в том числе зарубежных.

Комплекс на удивление компактен и мобилен: помещается всего в несколько кейсов и переходит в рабочий режим за 30 минут.

Источник фото: rostec.ru

«Защита» засекает летательные аппараты в диапазоне 360 градусов и на расстоянии до 12 километров способна определить их тип — самолет это, вертолет или конвертоплан. Также система способна обнаружить местонахождение пульта управления «дрона» и разорвать канал связи с летательным аппаратом, указано на сайте Ростеха.

При этом отсутствие активного локатора позволяет «антидронному» комплексу оставаться незаметным для чужих перехватывающих устройств. Это не только существенно снижает вероятность радиоперехвата системы, но и дает преимущество для гражданских лиц: такая станция не требует разрешения на использование радиочастотных каналов.

Техника на миллиарды

Форум «Армия-2021» приготовил еще немало новинок. Например, тут есть гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые способны развивать огромную скорость (более 11 тысяч километров в час!) и поражать морские и наземные цели. Также представлены робототехнические комплексы для борьбы с пожарами и многое другое.

За несколько дней работы форума Минобороны РФ заключило контракты на общую сумму свыше 500 миллиардов рублей. Договоры предполагают поставку свыше 1300 образцов вооружений и техники. Также военное ведомство договорилось о ремонте и модернизации более 150 единиц вооружения и военной техники. В прошлом году на форуме «Армия» Минобороны заключило контракты на общую сумму более одного триллиона рублей.