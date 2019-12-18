Российское ПО и повышение МРОТ. Какие новые законы вступят в силу в 2020 году

В 2020 году в России вступят в силу принятые ранее законы. Новые нормы и правила начнут действовать не только с 1 января, но и в другие месяцы. «360» подготовил материал о том, как изменится жизнь россиян в следующем году.

Увеличение пенсионного возраста на год

Несмотря на то, что президент России подписал законопроект о пенсионной реформе еще осенью 2018 года, с 2020-го повышение выхода на пенсию увеличится на год. С 1 января пенсионный возраст для мужчин наступит в 61 год, для женщин — в 56 лет.

При этом пенсионные выплаты пенсионеры начнут получать на полгода раньше завершения трудовой деятельности. До 2028 года пенсионный возраст будет только увеличиваться на шесть месяцев ежегодно. При этом граждане, чей страховой стаж составляет 42 года для мужчин и 37 лет для женщин, могут выйти на пенсию на два года раньше установленного срока.

Электронные трудовые книжки

Следующий год станет переходным, после него всем работающим гражданам оформят электронные трудовые книжки. Начиная с 1 января 2020 года любой наемный работник может написать заявление о переводе его трудовой книжки в электронный вид или сохранения документа на бумажном носителе. Это можно сделать до 31 декабря.

Ожидается, что изменения затронут 60 миллионов работников и 8,4 миллиона хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица. Для новых работников, которые впервые придут устраиваться на работу после 1 января 2021 года, трудовую книжку будут сразу оформлять в электронном виде.

Умные электросчетчики

С 1 июля 2020 года в многоквартирных домах начнут устанавливать умные счетчики электроэнергии, которые способны передавать показания удаленно. При этом устанавливать их должны поставщики электроэнергии. Закон президент России Владимир Путин подписал еще в конце 2018 года. Замена обычных электросчетчиков на умные должна закончиться в 2023 году.

Российское ПО на иностранных гаджетах

Продажа иностранных гаджетов начиная с 1 июля 2020 года будет возможна только с предустановленным российским программным обеспечением. Речь идет о смартфонах, компьютерах, планшетах и телевизорах с технологией SMART-TV.

Итоговый перечень аппаратуры, который попадет под этот закон, отдельным документом определит правительство России. Ответственным за предустановку российского программного обеспечения станет продавец.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый закон не предполагает того, что Россия пытается от кого-то отгородиться в интернете. Он заявил, что подписанный президентом закон можно трактовать как антимонопольные ограничения, которые приняты во всем мире.

Количество самозанятых увеличат

Режим по предоставлению статуса самозанятых с 1 января 2020 года предложат жителям еще 19 регионов. Проведенный в этом году эксперимент в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области признали успешным. Стать самозанятыми могут предприниматели, которые зарабатывают не более 2,4 миллиона рублей в год, не имеют сотрудников и работодателя.

Им не нужно регистрироваться в качестве ИП. Кроме того, ставка налога для них снижена: для работающих с физическими лицами — 4%, для тех, кто работает с предприятиями, — 6%.

Теперь эксперимент распространят на Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области, а также на Красноярский и Пермский края, республику Башкортостан, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югру, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Если все пройдет хорошо, то 1 июля стать самозанятым сможет любой житель России.

Источник фото: РИА «Новости»

Повышение МРОТ

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года повысили на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц.

Таким образом, на повышение заработной платы бюджетников в следующем году из федерального бюджета дополнительно направят 20,9 миллиарда рублей. Самое большое повышение ждет работников бюджетных учреждений Чукотки. С учетом коэффициентов и надбавок их зарплаты вырастут на 2550 рублей.

Обновленные пособия на детей

Детское пособие на первого ребенка с 1 января 2020 года будет выплачиваться до трех лет малыша, а не до полутора, как было раньше. Для получения этих денег в доход каждого члена семьи не должен превышать двукратный размер прожиточного минимума, который установлен в регионе.

Если же в семье родился второй ребенок, то родители могут получить материнский капитал. Но по желанию родителей его могут перевести в ежемесячное пособие на три года. Для этого нужно написать заявление в Пенсионный фонд.

Индексация пенсий

В своем обращении Федеральному собранию в феврале 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что индексацию пенсий провели неправильно, потому что по итогам тем неработающим гражданам, чьи пенсионные выплаты больше прожиточного минимума, снизили сумму социальных выплат. Начиная с 2020 года индексацию пенсий неработающим пенсионерам проведут с 1 января. Она вырастет на 6,6%. Тем пенсионерам, которые продолжают работать, индексацию проведут по-старому — 1 августа. Таким образом, если человек работал в 2019 году, то выплату ему повысят из той суммы страховых взносов, которую за него перечислил работодатель.