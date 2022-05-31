Новая жизнь «Орска». Смогут ли советские холодильники заменить западные бренды

Выпуск холодильников «Орск» возобновили в Оренбургской области. Производители обещают, что они будут работать по 40 лет. Бытовую технику станут выпускать на предприятии «НПО Орск», уже запущено серийное производство. «360» выяснили, насколько актуальны холодильники советского бренда у российского потребителя и будут ли они пользоваться спросом.

Новая жизнь «Орска»

О возобновлении выпуска «Орсков» сообщили власти региона. Завод испытывал трудности в 2010 года. В 2014 году предприятие предприняло попытка выйти из кризиса, купив итальянское оборудование, но запустить производство не получилось. В 2020 году у Орского завода появился новый хозяин: там восстановили оборудование, закупили новое. Отремонтировали помещения, модернизировали систему газового отопления и энергосистему, а также разработали новый модельный ряд холодильников.

Запустить производство должны были в начале 2021 года, однако возникли проблемы с себестоимостью продукции, рассказал Гендиректор ООО «НПО «Орск» Валерий Курносов.

На данный момент завершен пробный запуск опытной партии из 100 холодильников, запущено серийное производство. В месяц выпускают три тысячи агрегатов, к концу года планируют увеличить объем до 10 тысяч холодильников, сообщили в пресс-службе администрации Оренбургской области.

Российское качество

Для привлечения покупателей производитель планирует увеличить количество моделей с трех до пяти в семи цветовых решениях. Для этого штат сотрудников увеличат с 30 до 80 человек. Холодильники производят на итальянском оборудовании, двигатели и автоматика китайские, остальное все российское. От рулонного метала до полной сборки проходит 72 часа, сообщили на заводе.

Источник фото: пресс-служба Правительства Оренбургской области

«Нужны специалисты, нужны простые сборщики, нужны инструментальщики, поскольку производство очень сложное, технологи. Я не сомневаюсь, что мы найдем их здесь, на месте. Обучим, подтянем», — заявил генеральный директор ООО «ТПК Орск» Дмитрий Юдин.

«Готовность полная, по материалам вопросы тоже решили. Заменили европейские комплектующие на китайские и турецкие, поставки логистические наладили. Так что материалами сейчас обеспечены», — отметил Юдин во время визита на завод губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

Главе региона провели экскурсию по предприятию, показали модернизированные цеха и цепочку производства новых холодильников под старым брендом. С июля на заводе планируют запустить новую линейку холодильных агрегатов. По словам гендиректора, оборудование позволяет это сделать. Губернатор Оренбургской области подарил холодильники «Орск» многодетной семье и детскому саду в Крыловке.

40 лет работы против известных брендов

Производитель заверил, что работать холодильники будут по 40 лет, а стоить от 20 до 25 тысяч рублей. Холодильники «Орск» известны с советских времен, это была надежная и долговечная техника, новые владельцы завода хотят повторить успех предшественника современного «Орска».

«Не так сложно наладить производство холодильников, технологии все есть и это вполне возможно. Что касается спроса, трудно сказать. В любом случае, ни „Орск“, ни „Саратов“, ни еще что-то, не заменят ту массу холодильников, которые производились другими брендами», — заявил «360» ведущий YouTube-канала о домашней технике Tostr Даниил Головин.

Специалист по бытовой технике отметил, что конкурировать с известными брендами новому «Орску» будет непросто. Вероятно, именно поэтому раньше не наращивали производство, предположил Головин. И дело не только в качестве продукции, а в рекламе и пиаре. Также мешает российскому производителю предубеждения граждан к отечественному производству, считает эксперт.

«По 20-25 тысяч если будет что-то более-менее адекватное по функциональности и качеству, то, наверное, найдут спрос, скорее всего в регионах», — высказал мнение Головин.

Продавать холодильники «Орск» планируют по всей стране с тремя основными представительствами в Орске, Оренбурге и Москве.