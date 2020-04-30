Новая Зеландия объявила о победе над COVID-19. Как ей это удалось?

Джасинда Ардерн пояснила, что победа над коронавирусом не означает, что в стране совсем нет заболевших. Отдельные случаи все же выявляют. Однако специалисты могут отследить источник каждого нового заражения, а также все контакты заболевших.

Поэтому со вторника в Новой Зеландии начали действовать послабления режима самоизоляции. У открытых точек ресторанов быстрого питания, среди которых и McDonald’s, и у кофеен, работающих по системе навынос, образовались очереди. Причем скопились они сразу в утро вторника. В частности, такая ситуация произошла в Окленде и Веллингтоне. Более того, местные жители на радостях отправились на пляжи города Крайстчерча. Эти места пользуются популярностью у серфингистов.

Однако в Новой Зеландии все еще закрыты пабы, парикмахерские и магазины. Эти ограничения, скорее всего, будут действовать еще как минимум две недели.

Реакция Новой Зеландии на вирус

Победу над COVID-19 в Новой Зеландии удалось одержать благодаря жестким мерам, введенным правительством. Власти отреагировали на возможную угрозу в самом начале вспышки вируса. Первого заболевшего в стране выявили 28 февраля, а 14 марта инфицированных было уже шестеро.

В стране быстро перекрыли границы и ввели жесткий двухнедельный карантин для всех приехавших из других государств. Также руководство Новой Зеландии закрыло все общественные места, кафе и рестораны. Запрет действовал даже на работу навынос и сервисы доставки. 20 марта всем иностранцам просто запретили въезд в государство.

Через три дня в Новой Зеландии было 102 зараженных и ни одного летального исхода. Тогда же Веллингтон ввел «третий уровень» изоляции: закрыли школы, отменили все собрания и массовые мероприятия, закрыли многие предприятия.

Еще через два дня — 25 марта — государство перешло на «четвертый уровень» изоляции: местным жителям фактически запретили выходить из дома. При этом гражданам разрешили заниматься на улице спортом, правда, соблюдая заветную дистанцию в два метра.

Одновременно с ограничениями власти организовали массовое тестирование новозеландцев на коронавирус. Всего сделали 123 тысячи 920 тестов. Это при численности населения менее пяти миллионов человек. Джасинда Ардерн отметила, что Новая Зеландия обрабатывает до восьми тысяч тестов в день. У этой страны один из самых высоких показателей тестирования на душу населения.

В апреле количество заражений в государстве стремительно снизилось. Тем не менее премьер-министр решила не расслабляться и ужесточила пограничные ограничения. Всех прибывших в страну отправляли на карантин уже не домой, а в специальное учреждение.

У соседа трава зеленее?

Страна получила высокую оценку на международном уровне за усилия по сокращению кривой коронавируса. Правда, некоторые специалисты считают, что столь жесткие требования нанесут огромный ущерб экономике государства и психическому здоровью его жителей.

«Уверен, что многие новозеландцы разочарованы тем, что мы все еще не можем делать многое из того, что австралийцы могли себе позволить в течение всего периода изоляции», — заявил лидер оппозиции Саймон Бриджес. По его мнению, государства добились сравнительно равных успехов. Однако при этом Новая Зеландия значительно ухудшила состояние своей экономики.

Местный экономист Шамубил Экуб добавил, что в стране очень сильно возросло количество безработных. При этом, по его мнению, соседка Австралия была «более щедрой с точки зрения поддержки», такой как «выдача наличных» бизнесменам и безработным. Экуб отметил, что если в стране будет еще одна волна заболевания и предприятия придется закрыть снова, для многих организаций это станет трагедией, так как новый виток изоляции они могут не пережить.

Премьер-министр Новой Зеландии, в свою очередь, заявила, что не хочет, чтобы граждане «потеряли какой-либо из своих успехов», выйдя из ограничительных мер слишком рано.

Эпидемиолог Брайан Кокс объясняет суровые методы правительства Новой Зеландии в сравнении с относительно щадящими решениями руководства Австралии более тяжелой ситуацией с COVID-19. По словам специалиста, «скопления» вируса в Новой Зеландии были более крупными, если брать численность населения, и отслеживание контактов инфицированных первоначально занимало у местных чиновников на несколько дней больше, чем в Австралии. Кокс уверен, что ситуации этих двух стран сравнивать нельзя.

По данным Университета Джонса Хопкинса, количество зараженных в Австралии с начала вспышки — 6746 человек, в Новой Зеландии — 1474.