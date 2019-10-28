Новая Windows 10X для планшетов и ноутбуков. Слив ОС из Сети

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Как выяснилось, Windows 10X будет доступна не только для планшетов с двумя экранами, но и для ноутбуков. Интерфейс новой операционной системы оказался адаптирован и под обычные планшеты, и планшеты с двумя экранами, а также ноутбуки. Для стационарных ПК останется привычная Windows 10X.

Теперь в Windows 10X не будет столь привычной нам кнопки «Пуск». Вместо нее появился новый интерфейс «Лаунчер» с картинками приложений и окном поиска. В нижней части показываются рекомендации — документы, сайты, программы, которые больше могут напоминать интерфейс смартфонов, чем старый «Пуск» в компьютерах.

В документах также был упомянут «Обновленный Проводник». Это встроенное приложение для работы с файлами, которое в системе Windows 10 называется просто «Проводник». О нем пока ничего не известно.

Источник фото: Twitter

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Поменялся в новой системе Windows 10X и экран блокировки Windows Hello. Если раньше при запуске компьютера сначала нужно было разблокировать экран, чтобы ввести пароль, то теперь можно сразу приложить палец к сканеру или показать лицо, если компьютер это поддерживает. Это упрощает работу с устройством и делает ее быстрее.

Ранее 7 октября компания Microsoft провела презентацию новой системы вместе с компьютером Surface Neo, состоящим из двух экранов.

Компания показала только часть измененного интерфейса, но не сообщила дату выхода новой системы и не показала подробностей. На данный момент можно только ожидать официальных объявлений от Microsoft.