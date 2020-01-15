«Новая возможность». Что значит отставка правительства для России

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе. За несколько часов до этого президент Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. По просьбе «360» два политолога и депутат Госдумы рассказывают о предпосылках отставки и объясняют, стоит ли ждать политического кризиса.

Новая команда

Объясняет директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников

Президент нарисовал новую конфигурацию будущей власти, сейчас под нее надо менять структуру управления нашей страной. Чтобы это произошло максимально безболезненно и эффективно, нужна команда, которая это может реализовать. Наверное, она не совпадает с частью состава правительства, который был до последнего времени.

То, что новые, очень серьезные задачи, поставленные в послании, могут требовать серьезных изменений, это логично. Ничего сверхъестественного не происходит. Но я бы обратил внимание на следующий аспект. В послании было сказано, что в 2021 году экономический рост страны должен стать выше, чем среднегодовой — эти обозначенные президентом в 2018 году 3,5% роста. Получается, у нынешнего состава Кабинета [министров] и 2,5% не получается. Никаких ожиданий, что, продолжая руководить экономикой страны так, как это было до последнего времени, вдруг в два раза ускорят рост, нет ни у кого. Поэтому мне кажется, что поставленные президентом задачи требуют радикально новых решений в системе управления, за которые будут отвечать новые лица.

Пугаться не надо. Все хорошо. У нас руководство правительства менялось несколько раз, ничего страшного не происходило. Смена премьер-министров при Путине — не такой шокирующий факт. Вспомните, как в нулевых это было

Изменения — это новая возможность для развития. Дальше надо смотреть, как это развитие будет реализовано.

Обновление власти

Объясняет директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов

Это тот самый запрос на обновление, который реализуется. Сегодня об этом речь шла в предложениях о поправках в Конституцию. С сегодняшнего дня этот процесс начинается.

Новое правительство будет. Насколько я понимаю, оно будет назначаться по новой схеме, но, как я понимаю, процесс идет.

Повышение ответственности

Объясняет депутат Виталий Милонов

Президент России сегодня объявил, что правительство должно опираться на более широкую поддержку, в том числе и парламентских фракций. Очень правильно было прислушаться к этой точке зрения и уже сейчас дать возможность президенту и Госдуме сформировать правительство, которое могло бы опираться на точку зрения тех людей, которые голосовали за партии, которые находятся в Госдуме, то есть сделать правительство более политически и морально ответственным и более представительным.