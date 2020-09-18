Появилась новая версия крушения «Титаника». Теперь в катастрофе винят северное сияние

Затонувший 108 лет назад «Титаник» унес с собой жизни почти 1,5 тысячи человек. Все эти годы исследователи и ученые выдвигали всевозможные версии о причине катастрофы. Теперь климатолог Мила Зинькова заявила, что круизный лайнер пошел на дно из-за полярного сияния.

В свой первый и последний рейс «Титаник» отправился 10 апреля 1912 года. Он вышел из Саутгемптона и направился в Нью-Йорк. Спустя четыре дня, в ночь на 15 апреля, лайнер столкнулся с айсбергом. В спасательные шлюпки начали сажать женщин и детей, а кто-то просто выпрыгивал за борт. Пароход «Карпатия» подобрал спасшихся пассажиров, но почти 1500 человек утонули или погибли от переохлаждения из-за ледяной воды. Сейчас обломки «Титаника» лежат на дне Атлантики, на глубине более 3,7 тысячи метров.

Климатолог Мила Зинькова из Сан-Франциско провела свое исследование причин катастрофы. Она считает, что ученые упустили один очень важный момент.

«Большинство людей, пишущих о „Титанике“, не знают, что в ту ночь было видно северное сияние», — заявила Зинькова в исследовании, опубликованном в журнале Weather.

Согласно ее теории, волна солнечного электромагнитного излучения врезалась в атмосферу Земли, озарив небо сиянием. Это создало помехи для компасов и радиооборудования на борту «Титаника». Из-за выброса заряженных частиц экипаж внес коррективы в навигацию, которые повели «Титаник» по несколько иному курсу, чем предполагалось. В итоге лайнер направился в сторону айсберга.

«Даже если бы стрелка компаса сдвинулась всего на один градус, это уже могло иметь большое значение», — пояснила климатолог.

Но ошибки навигации спасли жизни многих людей. На сигнал SOS с «Титаника» ответил пароход «Карпатия», который получил неверные данные о местонахождении тонущего лайнера. Пароход направился в место, находившееся в 11 километрах от «Титаника». Но ошибка помогла экипажу увидеть сигнальные ракеты выживших. Спасти удалось 705 человек.

Кроме того, отмечает Зинькова, сигнал SOS с «Титаника» поймали далеко не все суда, проходившие рядом. В этом тоже могла быть виновата солнечная буря. В ночь трагедии пароход SS La Provence получал сигналы с других судов, но так и не поймал сообщение с «Титаника». Судно SS Mount Temple сигнал о помощи получило, но ответ на тонущий лайнер так и не пришел.

Зинькова признает — действительно ли солнечная активность повлияла на катастрофу, было бы очень сложно доказать. Более того, в истории с «Титаником» главную роль играет человеческая трагедия.

Что скажут другие ученые?

Исследователь гибели «Титаника», историк Тим Малтин раньше не соглашался с другими версиями Зиньковой о затонувшем лайнере. Он признал, что исследование о солнечной буре ему понравилось, но есть альтернативные объяснения событий, которые она приписывает излучению.

Малтин отметил, что несмотря на то, что «Титаник» сообщил неверные координаты, спасательные шлюпки оказались непосредственно между «Карпатией» и тонущим пароходом. Это может объяснить тот факт, что «Карпатия» довольно легко нашла выживших. Более того, обломки «Титаника» находились на предполагаемом маршруте, поэтому нельзя сказать, что он взял неожиданный курс. Однако историк все же согласился, что солнечная буря была в ночь гибели парохода.

«Но я думаю, что это не было существенным фактором», — заключил Малтин.

Все же свидетельства очевидцев заставляют задуматься о теории про солнечную бурю, заявил астрофизик из Университета Рединга в Англии Крис Скотт. Член экипажа Джеймс Биссет и трое выживших после трагедии говорили, что видели северное сияние той злополучной ночью.

«Тот факт, что так много людей видели полярное сияние, вселяет в меня уверенность в том, что произошло неординарное событие „космической погоды“», — подчеркнул Скотт.

Он добавил, что было бы логично подумать, что солнечная активность повлияла на корабельные компасы и радиоприемники. Солнечные выбросы связаны и с другими инцидентами. Например, в 1972 году у берегов Вьетнама внезапно взорвались десятки морских мин. Считается, что причиной этому послужила как раз «космическая погода».

По словам астрофизика, можно было бы дополнительно проверить теорию Зиньковой. Для этого необходимо смоделировать радиосигналы, которые отправляли с судов в ночь на 15 апреля, и ионосферу — слой заряженных частиц в атмосфере Земли, который взаимодействует с солнечным ветром. Это помогло бы понять, почему одни сигналы проходили, а другие нет.

Скотт отметил, что тщательное изучение подобных явлений в прошлом могло бы помочь подготовиться к будущим. Кроме того, исследования дали бы информацию, насколько часто происходят аномальные явления.