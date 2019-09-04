Удар по четырем штаммам. Как работает новая российская вакцина от гриппа

В России началось применение новой отечественной вакцины против гриппа. В отличие от аналогов, она защищает сразу от четырех штаммов вируса и не имеет побочных эффектов. А поэтому подходит даже для ослабленных другими заболеваниями граждан. Но действительно ли отечественная вакцина лучше зарубежной?

Глава Минздрава Вероника Скворцова 4 сентября дала символический старт прививочной кампании и рассказала о новой отечественной четырехвалентной вакцине от гриппа. В отличие от ранее использовавшихся препаратов новинка содержит по два штамма гриппа групп A и B.

«Новая вакцина создает высокий иммунитет и не имеет значимых побочных действий», — рассказала она во время Восточного экономического форума во Владивостоке.

В 2019 году четырехвалентной вакциной будут прививать россиян из групп риска: работников транспортной, медицинской, образовательной сфер, силовиков и правоохранителей, а также ослабленных другими болезнями граждан. К ним в первую очередь относятся пациенты, страдающие от диабета, хронических болезней дыхательных путей, ишемической болезни сердца или ожирения.

«До 2023 года министерство планирует полностью перейти на четырехвалентную вакцину от гриппа. Вакцина полностью соответствует критериям иммуногенности, принятых в Евросоюзе и Российской Федерации», — добавили в пресс-службе Минздрава.

Перекрыть активные штаммы

Эксперт медицинского сообщества Тимур Пестерев напомнил «360», что грипп — болезнь чрезвычайно изменчивая: каждый год появляются новые «мутантные штаммы». Поэтому ото всех существующих видов гриппа прививка не спасет. Но от самых распространенных и опасных защитит, причем весьма эффективно.

«В определенном смысле можно сказать, что это небольшой прорыв. Потому что количество покрываемых или отчасти покрываемых штаммов больше, чем раньше», — сказал он.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов объяснил «360», что, как правило, в сезон заболеваний циркулирует одновременно несколько вирусов гриппа. Есть основные, есть дополнительные. Ученые наблюдают за ними и их соотношением и разрабатывают новые вакцины от тяжелых форм заболевания. Сейчас в России существует 13 таких препаратов от гриппа. Достижение этого года — регистрация новой отечественной вакцины, содержащей четыре штамма.

«Она полностью перекрывает все актуальные штаммы, которые циркулируют и могут вызывать тяжелые заболевания и смерть у групп риска. Уже были проведены клинические исследования, показавшие ее достаточно высокую эффективность. Причем ее у нас уже даже закупают другие страны», — добавил Викулов.

Побочные эффекты

По словам Пестерева, побочные эффекты у новинки такие же, как у других вакцин. Например, редко встречающаяся индивидуальная непереносимость компонентов, появление легкого недомогания.

Викулов подтверил, что побочные эффекты бывают у любых лекарств. Например, небольшое повышение температуры, покраснение или болезненность в месте введения. Но так как вакцина принадлежит к новому поколению таких препаратов, в ней содержится инктивированный, то есть «убитый» вирус. Он не вызовет заболевания.

«Если сравнивать возникновение болезни в естественных условиях и вакцину, последняя, конечно, безопаснее», — заявил медик.

Отечественное или зарубежное?

На современном этапе развития фармацевтической отрасли, уверен Пестерев, российские вакцины ничем не уступают зарубежным аналогам. Так что доверять можно и тем и другим.

«Вопрос к хранению вакцин. Они требуют особого температурного режима. Если он нарушается, то самая хорошая вакцина может превратиться в водичку, если не нанести вред организму», — заключил эксперт.

Викулов добавил, что российские вакцины выпускают на современном оборудовании — они соответствуют всем международными требованиям. Поэтому отказываться от вакцинации, особенно гражданам из групп риска, не стоит. Тем более что клинически доказанная эффективность отечественных вакцин не ниже, а иногда и выше, чем у иностранных аналогов.

«Недавно три российские вакцины от вируса Эбола показали самую высокую эффективность среди существующих. Поэтому не могу согласиться, что сейчас российские вакцины плохие», — подытожил он.