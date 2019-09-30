  • Еще одного российского гонщика прозвали «торпедой». Он устроил аварию из-за «горячего сердца»

    30 сентября 2019, 23:26

    Борис Ломакин, Василиса Андреева

    Во время гонки «Формулы-2» в Сочи россиянин Никита Мазепин врезался в другого гонщика, а потом задел еще одного. Это произошло на самом первом круге. В результате аварии гонку приостановили, пострадавших отправили в больницу и выписали Мазепину суровое наказание. Виноват ли Мазепин и как к произошедшему отнеслись фанаты — в материале «360».
    Еще одного российского гонщика прозвали «торпедой». Он устроил аварию из-за «горячего сердца»

    В минувшие выходные в Сочи прошла гонка «Формулы-2». На первом круге отличился Никита Мазепин, причем не только своим шлемом в виде яйца Фаберже и кристаллами Swarovski за 6,5 тысячи долларов, а действиями на трассе.

    На одной из поворотов Мазепин столкнулся с японским гонщиком Нобухару Мацуситой. Оба болида вылетели с трассы и врезались в отбойник. После произошедшего гонку остановили. Спортсменов отправили в больницу, но серьезных травм никто не получил.

    Еще одно видео, но уже с другого ракурса.

    Чуть позже гонку возобновили, но сократили дистанцию до 15 кругов. Победителем этапа стал итальянец из команды «Виртуози» Лука Гьотто.

    Изучив записи с камер, специалисты выяснили, что один из гонщиков Джек Эйткен следовал данным перед заездом инструкциям и после срезки второго поворота объехал слева оба блока. А вот Мазепин этого не сделал. В результате, россиянин спровоцировал аварию сначала с Эйткеном, а потом с Мацуситой. Стюарды посчитали, что в произошедшем виноват Мазепин, который, по их мнению, не думал о других пилотах и спровоцировал серьезное столкновение.

    В качестве наказания Мазепин потерял 15 позиций на стартовой решетке на следующем этапе, а также четыре штрафных балла.

    Аварии можно было избежать

    Пилот программы SMP Racing Михаил Алешин по просьбе «360» посмотрел видео аварии и объяснил, не только Мазепин, но и Эйткен «промахнулся» мимо поворота, затормозив слишком поздно. Эйткен зацепил Мазепина, сломал россиянину подвеску, после чего Мазепин уже на неуправляемой машине влетел в Мацуситу. Японец просто попал под раздачу.

    Подобные аварии для «Формулы-2» стандартные, так как там выступают молодые пилоты с «горячими сердцами». Им не всегда хватает опыта, чтобы избежать подобных ситуаций.

    Сказать, что он спровоцировал, можно. Сказать, что он сделал специально — нет, потому что самому нужно результат привозить. Стартовал с отличной позиции, у него были все шансы. Просто он ошибся на торможении, попал на грязную часть трассы, ошибся второй пилот, а после контакта Мазепин уже ничего не мог сделать. Он уже был пассажиром

    Михаил Алешин.

    Алешин заметил, что «промахнулся» и швейцарец Леи Делетраз.

    По словам гонщика, Мазепин, безусловно, какое-то наказание заслужил, так как аварии можно было избежать — раньше затормозить, например. Однако у российского гонщика была цель — въехать в поворот первым, так как для заезда это важно.

    Без злого умысла

    Советник президента по «Формуле-1» Игорь Ермилин в разговоре с «360» отметил, что специально провоцируют аварию либо глупцы, либо новички, но Мазепин не является ни тем, ни другим. Гонки — опасный спорт.

    Такие вещи, если происходят, следствие определенных действий, которые совершил пилот. Они ошибочные, не специально сделанные. Это просто следствие ошибки. Ни в коем случае не злой умысел. Если у человека такие позывы появляются во время гонки, то ему вообще категорически нельзя в них участвовать

    Игорь Ермилин.

    Перед каждой гонкой спортсменам проводят беседу о правилах поведения на трассе. Кроме того, есть негласные правила, которые знают все пилоты и соблюдают их. По мнению Ермилина, если бы в поведении Мазепина нашли злой умысел, его просто дисквалифицировали.

    Случай, произошедший на «Формуле-2» — скорее исключение из правил, так как в последние лет 30 к этому виду спорта относятся очень серьезно, в том числе к правилам безопасности.

    «Кто-нибудь бросьте в него правилами»

    Если профи с пониманием отнеслись к действиям Мазепина на трассе, то фанаты гонок в соцсетях устроили россиянину разнос. «Простите, но я надеюсь, что в этого пилота бросят книгой с правилами. Гонки мне нравятся, но маневр, который привел к аварии, был очень-очень-очень глупым», — написал @wheelieabarrow. Кто-то же был менее словоохотлив и просто предлагал отстранить Мазепина от гонок на какое-то время.

    После аварии Никиты Мазепина в комментариях к его постам в Instagram вспомнили и прозвище другого российского пилота — Даниила Квята. В свое время Себастьян Феттель прозвал того «торпедой» за опасный маневр на трассе. «С днем рождения русскую торпеду нового поколения», — иронизируют в комментариях.

    Стоит отметить, что после гонки досталось не только российскому гонщику. Так, например, в комментариях выступили за то, чтобы сами трассы были более безопасными. «Этого можно было бы избежать, если бы трассы делались не по подобию парковок. Добавите газон или зоны с гравием, чтобы вынудить гонщиков снизить скорость, — написал @EliteFlite.