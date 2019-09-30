Еще одного российского гонщика прозвали «торпедой». Он устроил аварию из-за «горячего сердца»

Во время гонки «Формулы-2» в Сочи россиянин Никита Мазепин врезался в другого гонщика, а потом задел еще одного. Это произошло на самом первом круге. В результате аварии гонку приостановили, пострадавших отправили в больницу и выписали Мазепину суровое наказание. Виноват ли Мазепин и как к произошедшему отнеслись фанаты — в материале «360».

В минувшие выходные в Сочи прошла гонка «Формулы-2». На первом круге отличился Никита Мазепин, причем не только своим шлемом в виде яйца Фаберже и кристаллами Swarovski за 6,5 тысячи долларов, а действиями на трассе.

На одной из поворотов Мазепин столкнулся с японским гонщиком Нобухару Мацуситой. Оба болида вылетели с трассы и врезались в отбойник. После произошедшего гонку остановили. Спортсменов отправили в больницу, но серьезных травм никто не получил.

Еще одно видео, но уже с другого ракурса.

Чуть позже гонку возобновили, но сократили дистанцию до 15 кругов. Победителем этапа стал итальянец из команды «Виртуози» Лука Гьотто.

Изучив записи с камер, специалисты выяснили, что один из гонщиков Джек Эйткен следовал данным перед заездом инструкциям и после срезки второго поворота объехал слева оба блока. А вот Мазепин этого не сделал. В результате, россиянин спровоцировал аварию сначала с Эйткеном, а потом с Мацуситой. Стюарды посчитали, что в произошедшем виноват Мазепин, который, по их мнению, не думал о других пилотах и спровоцировал серьезное столкновение.

В качестве наказания Мазепин потерял 15 позиций на стартовой решетке на следующем этапе, а также четыре штрафных балла.

Аварии можно было избежать

Пилот программы SMP Racing Михаил Алешин по просьбе «360» посмотрел видео аварии и объяснил, не только Мазепин, но и Эйткен «промахнулся» мимо поворота, затормозив слишком поздно. Эйткен зацепил Мазепина, сломал россиянину подвеску, после чего Мазепин уже на неуправляемой машине влетел в Мацуситу. Японец просто попал под раздачу.

Подобные аварии для «Формулы-2» стандартные, так как там выступают молодые пилоты с «горячими сердцами». Им не всегда хватает опыта, чтобы избежать подобных ситуаций.

Сказать, что он спровоцировал, можно. Сказать, что он сделал специально — нет, потому что самому нужно результат привозить. Стартовал с отличной позиции, у него были все шансы. Просто он ошибся на торможении, попал на грязную часть трассы, ошибся второй пилот, а после контакта Мазепин уже ничего не мог сделать. Он уже был пассажиром Михаил Алешин.

Алешин заметил, что «промахнулся» и швейцарец Леи Делетраз.

По словам гонщика, Мазепин, безусловно, какое-то наказание заслужил, так как аварии можно было избежать — раньше затормозить, например. Однако у российского гонщика была цель — въехать в поворот первым, так как для заезда это важно.

Без злого умысла

Советник президента по «Формуле-1» Игорь Ермилин в разговоре с «360» отметил, что специально провоцируют аварию либо глупцы, либо новички, но Мазепин не является ни тем, ни другим. Гонки — опасный спорт.

Такие вещи, если происходят, следствие определенных действий, которые совершил пилот. Они ошибочные, не специально сделанные. Это просто следствие ошибки. Ни в коем случае не злой умысел. Если у человека такие позывы появляются во время гонки, то ему вообще категорически нельзя в них участвовать Игорь Ермилин.

Перед каждой гонкой спортсменам проводят беседу о правилах поведения на трассе. Кроме того, есть негласные правила, которые знают все пилоты и соблюдают их. По мнению Ермилина, если бы в поведении Мазепина нашли злой умысел, его просто дисквалифицировали.

Случай, произошедший на «Формуле-2» — скорее исключение из правил, так как в последние лет 30 к этому виду спорта относятся очень серьезно, в том числе к правилам безопасности.

«Кто-нибудь бросьте в него правилами»

Если профи с пониманием отнеслись к действиям Мазепина на трассе, то фанаты гонок в соцсетях устроили россиянину разнос. «Простите, но я надеюсь, что в этого пилота бросят книгой с правилами. Гонки мне нравятся, но маневр, который привел к аварии, был очень-очень-очень глупым», — написал @wheelieabarrow. Кто-то же был менее словоохотлив и просто предлагал отстранить Мазепина от гонок на какое-то время.

После аварии Никиты Мазепина в комментариях к его постам в Instagram вспомнили и прозвище другого российского пилота — Даниила Квята. В свое время Себастьян Феттель прозвал того «торпедой» за опасный маневр на трассе. «С днем рождения русскую торпеду нового поколения», — иронизируют в комментариях.

Стоит отметить, что после гонки досталось не только российскому гонщику. Так, например, в комментариях выступили за то, чтобы сами трассы были более безопасными. «Этого можно было бы избежать, если бы трассы делались не по подобию парковок. Добавите газон или зоны с гравием, чтобы вынудить гонщиков снизить скорость, — написал @EliteFlite.