Богатые россияне начнут оплачивать лечение детей с орфанными заболеваниями. Средства на это выделят из повышенной ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на заработок, который превышает пять миллионов рублей. Об этом в своем обращении к гражданам заявил президент страны Владимир Путин. Это решение может стать прощанием с плоской шкалой налогообложения, о котором давно говорили.

Помощь детям

Деньги для лечения детей с тяжелыми и редкими заболеваниями родителям сегодня приходится искать везде. Есть федеральные и региональные программы, благотворительные фонды и просто самостоятельный сбор средств через интернет. Охватить лечением всех маленьких пациентов пока не удается.

Владимир Путин заявил, что для помощи больным детям нужно найти постоянный источник финансирования и для этого требуется решение государства. Он предложил с 1 января 2021 года повысить ставку налога на доходы физических лиц до 15% для тех, кто зарабатывает в год более пяти миллионов рублей.

Повышенный налог нужно будет платить только на ту часть, которая превышает пять миллионов рублей. По словам российского лидера, это пополнит российский бюджет на 60 миллиардов рублей. Остальные средства от НДФЛ, как и раньше пойдут в бюджет регионов.

Эти средства предлагаю, как говорят специалисты, «окрасить», защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми, редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций Владимир Путин Президент России.

Он особо подчеркнул, что это дополнительные средства к тем, что уже выделяются на закупку необходимых лекарств и высокотехнологичную медицинскую помощь больным детям. Для распределения средств президент поручил выработать механизм с привлечением врачей и сотрудников НКО, которые постоянно работают с маленькими пациентами с орфанными заболеваниями.

Шаг к прогрессивной шкале

Решение президента об изменении ставки НДФЛ, это еще один шаг к переходу прогрессивной шкалы налогообложения. Таким мнением с «360» поделился председатель Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Анатолий Артамонов.

«У нас разные точки зрения существуют по поводу налога на доходы физических лиц. Моя позиция всегда заключалась в том, чтобы вообще не брать налог с минимальной заработной платы, утвержденной законом. А вот те, кому удается иметь такие доходы высокие, они должны платить по прогрессивной шкале», — заявил он.

Сенатор отметил, что опасения, что люди со сверхвысокими доходами сбегут из страны, только бы не платить повышенные налоги, или просто начнут уклоняться от налогообложения, не имеют оснований. Все это можно регулировать.

Если человеку так сильно повезло, пусть он поделится Анатолий Артамонов председатель Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации.

Анатолий Артамонов напомнил, что вопрос о новой ставке НДФЛ обсуждался очень давно. Но плоская шкала оставалась, так как эти деньги являются основной частью бюджетов регионов.

«Было опасение, что из-за неурегулированности нормативной базы на тот момент, начнут уклоняться от уплаты налогов. Сейчас, когда Россия стала оформившимся правовым государством, это решение вполне оправдано», — заявил сенатор.

По его словам, пока есть еще одна тема, которую необходимо решать, это серые зарплаты и теневая экономика. Он подчеркнул, что в основном работники в этом секторе и так получают маленькие деньги, но при этом еще и не имеют возможности обеспечить свою будущую пенсию или взять кредит. Этот вопрос тоже требует решения, так как он не делает чести нашему государству.

Запрос на социальную справедливость

Помощь семьям с больными детьми — это обязанность государства, которая не всегда выполнялась. Президент выбрал правильный путь — богатые люди начнут платить больше, и эти средства направят на помощь тяжелобольным детям. Об этом в беседе с «360» заявил член Комитета по бюджету и налогам Госдумы Валерий Бузилов.

Он отметил, что сегодня таким семьям помогают благотворители и социально ориентированный бизнес. После того, как и государство взяло на себя эту обязанность, это поможет решить множество серьезных проблем.

Я иногда включаю телеканалы. И туда все чаще и чаще обращаются родители, которые показывают несчастных детей, страдающих серьезными заболеваниями. И на их лечение нужны миллионы рублей. Думаю, что теперь с экранов исчезнут просьбы плачущих мам Валерий Бузилов член Комитета по бюджету и налогам Госдумы.

Опасности в уклонении от налогов в связи с повышением НДФЛ Валерий Бузилов не увидел. Он пояснил, что сегодня, благодаря хорошей работе налоговой службы спрятать свои доходы невозможно. Депутат не исключил, что в будущем система налогообложения полностью изменится.

«В стране назревает такая ситуация, что должна быть социальная справедливость. Те, кто зарабатывает больше должен платить больше. Это один из шагов. Когда-то мы придем не к плоской системе, которая сегодня, а к дифференцированной. Жизнь нас заставляет к этому идти. Самые бедные вообще не должны платить никаких налогов. А то получается, что они платят налоги, а потом государство потом им же помогает. Это ненужный круговорот», — завил Валерий Бузилов.

Прощание с плоской шкалой

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин положительно отозвался на решение президента отказаться от плоской шкалы подоходного налога. Он напомнил, что ее вводили для легализации зарплат. Повышение до 15% на доход выше пяти миллионов рублей он назвал аккуратной корректировкой.

«Непопулярность повышения налога компенсируется небольшим повышением ставки. Такая корректировка допустима, если этот налог больше не будет изменен, это важно для доверия и стабильности», — написал Кудрин на своей странице в Twitter.

При этом он отметил, что выгода в 60 миллиардов рублей невелика в масштабах страны, но это впервые, когда налог, распространяемый на всю Россию пойдет на конкретную цель — лечение детей. В 90-е годы была попытка ведения таких целевых налогов, но по словам, Кудрина, тогда они оказались несовершенными.