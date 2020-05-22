Новая планета зарождается неподалеку от Солнца. Это явление уникально, и мы его свидетели

Новый снимок молодой двойной звезды, сделанный телескопом VLT, показал рождение планеты-гиганта. Чтобы такое произошло в космосе, нужно небольшое каменистое ядро, которое постепенно «наматывает» на себя окружающие его газ и пыль. И, кажется, это происходит.

В созвездии Возничего «Очень большой телескоп» (VLT) зафиксировал необычное явление. Астрономы изучали плотный диск пыли и газа вокруг молодой звезды AB (520 световых лет от Земли) в этом скоплении звезд. Процессы, которые заметил телескоп, указали на появление новой планеты. И такое можно наблюдать впервые, по данным СМИ.

«На сегодняшний день найдены уже тысячи экзопланет, но о том, как они образуются, известно очень мало», — сказал автор статьи Энтони Бокалетти из Парижской обсерватории в Медоне.

Звезду АВ Возничего наблюдают уже несколько лет. В ее диске впервые заметили спиральную структуру, намекающую на рождение планет. В 2019–2020 годах наблюдали систему в ближнем инфракрасном диапазоне с помощью VLT.

Многие детали формирования новых миров пока остаются загадкой для ученых. Известно лишь, что планеты создаются в дисках пыли и холодного газа только что родившихся звезд. Получить больше данных не удается из-за жестоких условий космоса — трудно разглядеть зарождающуюся планету в плотном облаке пыли и газа.

Иногда все-таки получается что-то рассмотреть с помощью очень мощных телескопов. В частности, это вещество диска — так называемые спиральные борозды. Считается, что их оставляют формирующиеся экзопланеты. Вращаясь вокруг звезды, они расталкивают перед собой газ.

Связь формирования планет и спиральных борозд — это лишь теория. Ученые очень осторожны и не исключают, что эти следы образуются в каком-то другом процессе. Но если окажется, что именно так появляются планеты, то все наблюдения за этим процессом помогут понять, как в том числе образовалась Земля.