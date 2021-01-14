Швеция начаться готовиться к войне с Россией на YouTube. Это ее новая «нормальность»

В Швеции всерьез восприняли глобальное потепление. Вооруженные силы королевства выложили серию роликов под названием «Когда начнется война». Речь идет о подготовке к противостоянию с Россией и Китаем за оттаивающую Арктику. О том, что стоит за этим заявлением, «360» рассказали эксперты.

Что произошло

Пять видеороликов, посвященных будущей борьбе за Арктику, появились на YouTube-канале шведской армии. В роликах с названиями «Неопределенное будущее», «Серая зона», «Поле битвы будущего», «Всеобщая защита» и «Что стоит защищать?» проблема глобального потепления раскрывается с необычной стороны.

Военные уверены, что последствием таяния ледников станет рост интереса к Арктике и Северному Ледовитому океану. Ведущие державы будут бороться за возможности нового транспортного коридора и источник природных ресурсов.

В Швеции считают, что в этом противоборстве на стороне королевства будут США, а противником выступят Россия и Китай. В роликах об этом говорится косвенно, там даны отсылки к холодной войне и другие подсказки.

Что думают эксперты

Опрошенные «360» эксперты считают, что с потеплением Арктика действительно открывает простор для судоходства и добычи полезных ископаемых. А Швеция лишь заранее обозначила свою позицию.

«То, что Арктика с большой вероятностью станет ареной соперничества, это очень вероятная реальность», — заявил политолог-международник, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

По его словам, США пытаются включиться в эту гонку. «И понятно, что шведская армия заранее пытается занять сторону. Понятно, что такие ролики сделаны опять же на гранты. Они готовят население к новой реальности, к новой „нормальности“», — уверен собеседник.

Коктыш пояснил, что Северный морской путь является самым коротким для транспортировки грузов из Азии на Запад. В случае глобального потепления перевозить по нему товары станет выгоднее, чем через Панамский и Суэцкий каналы.

Стокгольм / pixabay.com

«Вторая вещь — это ресурсы Арктики, потому что углеводороды никто не отменял, и охота за ними становится крайне существенным компонентом мировой политики. Швеция заранее присягает, демонстрирует, какую сторону она займет и пытается подготовить к этому свое население», — заявил политолог.

Отношения России со Швецией, по словам Коктыша, «такие же, как и со всем Западом». «Хотелось бы, чтобы они были более теплыми, но, к сожалению, этого нет». — резюмировал собеседник.

Политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил «360», что не видит в презентации шведских военных ничего удивительного.

«Военные существуют для того, чтобы защищать свою страну от военных угроз, эти угрозы определять и к ним готовиться», — пояснил эксперт.

По его словам, «многие страны, включая нашу, не выносят это на публику», однако прорабатывают «сценарии самых разных военных конфликтов и схемы действия на них».

Лукьянов видит резон в том, что в качестве оппонента в Арктике Швеция выбрала Россию.

«Объективно говоря, Швеции, в общем, нечего опасаться вокруг себя, кроме России. Поэтому сама гипотеза о том, что если будет война, то она будет с Россией, не абсурдна. Предположение о том, что развитие событий в мире приведет к резкому обострению конфликта за контроль в Арктике, тоже не абсурдно», — говорит политолог, отмечая, что это лишь один из возможных сценариев.

Северное сияние в Швеции / pixabay.com

При этом, продолжает Лукьянов, в случае реальной войны Швеция неспособна противостоять России.

«Рассматривать это как подстрекательство к войне довольно смешно — Швеция не та страна, которая кого-то может напугать. То, что они сами опасаются быть втянутыми в конфликт крупных стран оказаться против его самого большого и самого сильного соседа, — по-человечески, это вполне понятно», — пояснил политолог.

Сейчас отношения Швеции и России на бытовом и экономическом уровне он оценивает как нормальные, если не учитывать европейских санкций. А политические отношения, по словам Лукьянова, «очень сильно замерзли».