Стволовые клетки породили множество слухов. Одни считают лечение ими панацеей от всех болезней. Другие страшатся побочных эффектов, среди которых называют рост риска онкологических заболеваний. «360» попробовал разобраться, что это и для чего стволовые клетки применяются в медицине сейчас.

Что это такое?

Стволовые клетки — это предшественники других клеток. После введения в организм они превращаются практически в любые другие клетки, поврежденные органы или ткани. Ученые открыли их больше ста лет назад. И это стало огромным событием, ведь эти клетки обладают уникальной способностью не только самовоспроизводиться, но и видоизменяться.

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В 2006 году японский исследователь Синъя Яманака получил стволовую клетку из обычной человеческой кожи. В 2012 году за это он был удостоен Нобелевской премии. До этого стволовые клетки «доставали» из крови или костного мозга.

С помощью них медики надеются победить сотни болезней. Но пока нынешние положительные результаты мало о чем говорят, поскольку никто не знает, как эти клетки поведут себя даже через 10 лет.

Что лечат?

Первая в мире операция с использованием стволовых клеток была проведена в сентябре 2014 года. Семидесятилетней пациентке пересадили клетки ретинального пигментного эпителия сетчатки, выращенные из стволовых.

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«На самом деле, во многих случаях не нужно сами клетки трансплантировать людям. Вот в случае онкогематологических заболеваний нужно трансплантировать именно стволовые клетки и именно крови. Для лечения других заболеваний их пересаживать категорически нельзя, но можно использовать как источник необходимых клеток. Например, клеток поджелудочной железы, нейронов и очень большого количества других», — объяснил «360» руководитель лаборатории Института общей генетики им Н. И. Вавилова РАН, доктор биологических наук, профессор Сергей Киселев.

Мы не знаем, что с ними будет. Например, когда пересаживают стволовые клетки крови, все хорошо получается, а больше никаких положительных опытов ни с какими другими стволовыми клетками нет Сергей Киселев.

Хирург-онколог высшей квалификации, заслуженный врач России Андрей Коржиков подтвердил, что бывают ситуации, когда лечение стволовыми клетками является единственным вариантом.

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«Мы еще до конца не знаем обо всех последствиях, к которым это может привести. Используется, в том числе, в детской онкологической практике. Иногда это бывает единственным способом помочь ребенку», — сказал Коржиков и подчеркнул, что ни один метод лечения онкологии нельзя назвать абсолютно безопасным, а применение стволовых клеток тем более, ведь эта область очень мало изучена.

По словам Киселева, решение о лечении стволовыми клетками принимают грамотные люди, которые оценивают потенциальную пользу и возможные риски. Кроме того, по его словам, если трансплантировать не стволовые клетки, а специализированные, которые были из них получены, они становятся гораздо безопаснее.

«Если действовать безграмотно, то это может привести в конце концов к тому, что могут возникать опухоли. Если трансплантировать сами стволовые клетки. Но их не стоит трансплантировать, их стоит использовать как источник нужных клеток для трансплантации», — сказал Киселев.

Омоложение или развод?

Между тем в Москве все больше набирают популярность процедуры омоложения с помощью стволовых клеток. Киселев такие процедуры комментировать не стал, заметив, что пока что омолодиться в принципе невозможно.

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«Я не слышал, чтобы вообще кто-то в мире омолодился — с клетками, без клеток, просто так. Это некая фикция, которую скармливают безграмотным людям», — подчеркнул Киселев.

Несмотря на то, что омоложение стволовыми клетками не прошло клинические испытания, объявления о такой терапии в Москве не редкость. Судя по открытым данным, в России существует несколько десятков клиник, которые предлагают процедуру омоложения стволовыми клетками. Среди рекламируемых услуг омоложение деликатных зон декольте, шеи, интимной зоны. Среди возможных процедур даже общее омоложение организма. Это стоит от 120 тысяч рублей.

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса используют стволовые клетки как раз для омоложения. Певцам и актерам не жалко отдавать в клиниках большие суммы — на что только не пойдешь ради сохранения молодости и красоты.

«Я считаю, что стволовые клетки для омоложения — это бред собачий, который не имеет научной основы. У нас есть закон о биомедицинских клеточных продуктах № 180. Люди, которые не оформили свою деятельность, свой клеточный продукт как биомедицинский клеточный продукт, его нарушают», — рассказала «360» член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Мария Лагарькова.

По ее словам, предложения омоложения с помощью стволовых клеток появлялись из-за невежества пациентов и носили рекламный характер. Лагарькова добавила, что мода на такие процедуры была 10-15 лет назад, а в последнее время она с таким не сталкивалась.

В СМИ появилась информация о том, что как раз в то время этой процедурой начала пользоваться актриса Анастасия Заворотнюк. По словам продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, к такому методу омоложения прибегала и певица Жанна Фриске, которая скончалась от рака головного мозга в июне 2015 года. Ей было 40 лет.

«Широко рекламируемые методики омоложения с помощью стволовых клеток к медицине никакого отношения не имеют. Это миф, основанный на невежестве. Увлечение им пройдет, как прошло увлечение Чумаком и Кашпировским. К сожалению, мифы отвлекают общество от насущных проблем медицины», — объяснял член-корреспондент РАМН Валерий Савченко журналу «Наука и жизнь».