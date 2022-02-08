Москвичам этой зимой предложили новую услугу — прокат снегокатов. Обычная снежная забава на первый взгляд кажется очень веселой, но на деле может принести кучу травм.

Снегокаты предложили выдавать бесплатно на час при условии залога. Причем они доступны и детям, и взрослым. Пока проект пилотный, впоследствии организаторы надеются расширить количество пунктов проката. Но так ли это безопасно?

В бесснежные времена года особой популярностью у москвичей пользовались электросамокаты. Этот вид транспорта действительно удобен для неспешных прогулок в парках, но опасен в стремительных условиях города. Новости пестрили заголовками о том, какие травмы наносили электросамокаты не только своим наездникам, но и случайным прохожим. В неаккуратных руках лихачей удобные средства передвижения превращались в неуправляемые бомбы замедленного (или даже ускоренного) действия. В ноябре юный самокатчик сбил пенсионерку на Манежной площади. А в июле мужчина протаранил авто на электросамокате и впал в кому.

Снегокаты — по сути, те же самокаты, только для определенного времени года. И не успели мы отдохнуть от безбашенных электрогонщиков, как могут подоспеть еще одни.

Популярность не получат

Эксперт по городскому транспорту Роберт Ян в разговоре с «360» объяснил, что таким образом организаторы проката хотят расширить мобильные возможности горожан в зимний период.

«У людей, которые привыкли к средствам индивидуальной мобильности — велосипедам, самокатам — у них не будет ограничений по сезону. <…> Я не могу сказать, плохо это или хорошо, надо посмотреть, как это будет развиваться на территории Москвы», — сказал эксперт.

Он отметил, что снегокаты лучше рассматривать как средства для проведения досуга, которые актуальнее использовать в парке. Это подразумевает даже их назначение: снегокаты предназначены для сугробов, а дороги в городах чистятся.

При этом Ян подчеркнул, что развитие подобного вида транспорта поддерживает мировой тренд на расширение городской мобильности. Компании, ранее предоставлявшие услуги такси, начинают предлагать прокат велосипедов, самокатов, мопедов, сигвеев и других индивидуальных транспортных средств. Сам эксперт считает, что в России снегокаты не получат широкого распространения и останутся в большей степени средством проведения досуга.

«Я не думаю, что они станут новым средством городской мобильности. Москва делает все, чтобы сделать город привлекательным для туристов, похожим на европейские города, где зимой не так много снега. По крайней мере, центральные улицы столицы стараются освободить от снега и там двигаться на снегокате будет просто физически невозможно», — пояснил свою позицию Ян.

Он напомнил, что в столице ежегодно увеличивают сроки проката «летних» видов индивидуального транспорта: самокаты и велосипеды исчезают с улиц только с появлением снега.

«Я думаю, город и дальше будет стремиться увеличивать срок пользования этими видами транспорта, а снегокаты останутся как удобный, приятный вид досуга», — заключил эксперт.

«Они не вписываются в рамки города»

Поддержал мнение Роберта Яна и директор Института экономики транспорта и транспортной политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», председатель общественного совета Минтранса Михаил Блинкин. Он заявил, что снегокаты являются прекрасным видом развлечения и прогулок в лесу и по полям, но в качестве городского транспорта его рассматривать не следует.

«В качестве городского транспорта их рассматривать — это откровенная ахинея. Коммунальные службы города должны убирать снег, а если есть возможность разъезжать по городу на снегокате — это означает, что коммунальные службы не работают. Но как развлечение и отдых, я это приветствую, это очень хорошо», — заявил эксперт.

Он также добавил, что снегокаты не вписываются ни в правила ПДД, ни в какие другие регламенты городского пространства.