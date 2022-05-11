Воробьев представил программу «Новая экономика Подмосковья». Она поможет бизнесу и людям

Московская область поменяла подход к развитию экономики из-за новой ситуации, в которой оказалась страна. Для сохранения стабильности, поддержки бизнеса и населения власти региона разработали программу «Новая экономика Подмосковья». Ее представил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании правительства.

Он подчеркнул, что все предлагаемые решения позволят справиться с новыми вызовами.

Мы все прекрасно видим, в каких условиях оказалась Россия, под каким давлением. В связи с этим мы разработали и приняли план новой экономики Подмосковья Андрей Воробьев Губернатор Московской области.

Главным вектором плана стало развитие импортозамещения. На сегодняшний день в Подмосковье уже реализуются 120 проектов с общим объемом запланированных инвестиций 104 миллиарда рублей. Предприниматели обеспечат работой более 14 тысяч жителей.

Московская область предусмотрела для бизнеса, который занимается импортозамещением, субсидирование процентных ставок по кредитам. Кроме того, Фонд развития предпринимательства готов выдавать займы для покупки оборудования по ставкам от 0,5 до 5% годовых на срок до семи лет.

Государство для бизнеса

Одной из главных мер поддержки предпринимательства в Подмосковье стало снижение количества проверок и контрольных мероприятий.

«В Подмосковье уже отменили 3,5 тысячи плановых и внеплановых проверок. Там, где от проверок отказываться нельзя, мы меняем их формат», — рассказал губернатор региона.

Он пояснил, что в единый электронный формат перевели общение предпринимателей Госстройнадзором, МТДИ и Минэкологии, а с 15 июня в систему войдут все 10 надзорных ведомств региона.

75% всех услуг для бизнеса доступны в «цифре». Все 11 субсидий: оборудование, первый взнос по лизингу, продвижение на маркетплейсах и так далее Андрей Воробьев Губернатор Московской области.

Отдельные меры поддержки предусмотрены для девелоперов. Построившие объекты стоимостью более 50 миллионов рублей фирмы получили льготу по налогу на имущество на пять лет. Также власти упростили процедуру оформления документов при планировке территорий и подготовке генеральных планов.

Кроме того, для компаний, строящим производственные площадки, предложили механизм льготного кредитования с эскроу-счетами. Это позволит сократить срок сдачи объекта до трех лет. А для фирм, готовых купить готовые здания для открытия производства предоставят льготный кредит по ставке не более 5%.

Земля для предприимчивых

В Московской области для поддержки фермеров действует программа «10 гектар Подмосковья». Она заключается в том, что участок можно получить на шесть лет в бесплатное пользование при условии обеспечения высокого урожая. В этом году планируется распределить первую тысячу гектаров. Первые участки фермеры получат в пользование уже в ближайшее время.

Компании, которые занимаются импортозамещением в области сельского хозяйства, обрабатывающего производства, пищевой промышленности и производства лекарств, могут воспользоваться программой «Аренда за один рубль». Участок по минимальной цене можно взять на срок до трех лет для размещения там производства.

Помощь для IT

Работающие в Московской области компании IT-сектора уже пользуются льготами. Для работающих по упрощенной системе снижена ставка налога для организаций, налог на имущество, арендная ставка и налог на землю.

Дополнительной мерой поддержки станут гранты за взятие на работу новых сотрудников. Сумма составляет от 96 до 240 тысяч рублей в год и зависит от зарплаты работника. Сроки выплаты исчисляются по количеству нового персонала, но новых сотрудников должно быть не менее пяти человек.

Поддержка малого бизнеса

В этом году Московская область намерена использовать для поддержки малого предпринимательства один миллиард рублей. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

У нас очень хорошие показатели по росту малого бизнеса. В нем задействованы более 400 тысяч человек. Мы заложили миллиард рублей на поддержку и очень надеемся, что показатели в каждом муниципалитете будут расти Андрей Воробьев Губернатор Московской области.

Сегодня представители малого и среднего бизнеса Подмосковья могут рассчитывать на субсидии для компенсации расходов за покупку оборудования и лизинг. Предпринимателям могут выдать кредиты по льготным ставкам. Каждый может подобрать себе подходящий вариант, исходя из сферы своей деятельности.

Собственные продукты

Московская область привлекает инвесторов для развития импортозамещения в области сельского хозяйства. Сейчас в регионе реализуется сразу восемь проектов с общими вложениями в 16 миллиардов рублей. Они обеспечат работой более тысячи человек. Уже началась работа по строительству центра по производству инкубационных яиц в Сергиево-Посадском городском округе.

За год мы должны построить и обеспечить себя необходимым, очень важным компонентом в птицеводстве Андрей Воробьев Губернатор Московской области.

Он добавил, что также девять предприятий готовы построить в регионе овощехранилища, чтобы обеспечить сохранение урожая до весны и не допустить роста цен.

На поддержку подмосковных сельхозпроизводителей выделили 5,5 миллиарда рублей. Уже заключены 369 соглашений на сумму в 2,6 миллиарда.

Занятость населения

Вопрос сохранения рабочих мест остается одним из самых важных для Московской области. На сегодняшний день официально зарегистрирована 21 тысяча безработных. При этом с начала марта их число увеличилось на 2739 человек. Еще несколько организаций объявили об изменении режимов занятости работников, в том числе из-за введения санкций.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что сейчас для жителей доступны 93 тысячи вакансий. Он призвал глав городских округов и директоров отраслевых предприятий держать ситуацию на контроле.

«Каждое предприятие должно почувствовать наше внимание. Ну и, конечно, профессиональное обучение тоже должно вестись очень грамотно. Прошу на это обратить внимание», — подчеркнул он.

Развитие туризма

Московская область продолжает принимать меры для поддержки туристической отрасли. В ближайшее время в регионе примут закон о предоставлении участков в аренду без торгов для реализации инвестиционных проектов в этой сфере. В том числе для размещения глемпингов по упрощенной схеме. До конца года таких мест отдыха в Подмосковье появится еще шесть, а пять уже работающих увеличат количество мест для гостей.