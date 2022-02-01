Все больше детей в США стали жаловаться на симптомы ковида после выздоровления. Девятилетняя Хейли Брайсон едва могла ходить из-за боли в животе. Спустя два месяца мучений девочке поставили диагноз «длинный ковид». Такое среди детей встречается редко, но в последнее время количество случаев стало расти. Врачи считают, что причиной стали новые штаммы и повышенная осведомленность.

Симптомы «длинного ковида» появились у Хейли после того, как она заразилась коронавирусом вместе с матерью в начале августа. У обеих была относительно легкая реакция на вирус, и они выздоровели. Но через несколько дней девочка снова почувствовала недомогание, сообщило издание The Guardian.

Около двух месяцев Хейли испытывала головную боль, усталость, одышку, боль в горле, ушах и животе. По словам ее матери, она сразу падала на постель, когда возвращалась домой из школы.

«Некоторые дни были хуже других. Несколько дней она даже не могла встать с кровати, потому что у нее так сильно болел живот. Это было самое страшное, что я когда-либо испытывала в своей жизни», — рассказала женщина.

Она неоднократно водила свою дочь к педиатру и другим специалистам в Манассасе (штат Вирджиния). В октябре Хейли направили в Детскую национальную больницу в Вашингтоне, округ Колумбия. Там врачи поставили юной пациентке диагноз «длинный ковид».

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В последние недели мать девочки просила ее оценить силу боли по шкале от нуля до 10. Обычно та называла цифру в районе шести или семи. В один из вечеров Хейли сказала, что боль в животе превышает 10 баллов. В тот вечер школьница едва могла ходить.

На протяжении двух месяцев девочка не только испытывала боль, но и потеряла в росте. После постановки диагноза Хейли пролечили в рамках педиатрической постковидной программы.

Хотя «длинный ковид» считается у детей крайне редким, случай Хейли не единичный. Врачи в США иногда диагностируют у юных пациентов множество симптомов. Дети жалуются на головные боли, головокружение, усталость, изменение настроения и так далее. Причем признаки заболевания проявляются спустя долгое время после первоначального заражения.

«Длинный ковид» может наблюдаться от четырех недель до нескольких месяцев. Недомогания проявляются у каждого по-разному. По словам врачей, «длинный ковид» может появится у человека практически любого возраста.

«Неизученное заболевание»

Пока точной статистики по «длинному ковиду» среди детей нет, отметила в разговоре с «360» врач-педиатр Юлия Сиверцова. При этом она подтвердила, что медики действительно стали отмечать рост заболеваемости ковидом среди детей. Этому способствует появление штамма «омикрон». Статистические данные появятся через пять или максимум 10 лет.

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«Я считаю, что ковид — абсолютно неизученное заболевание. Он проявляется у всех абсолютно по-разному, разными симптомами. Да, наиболее характерный признак — длительность заболевания. Когда мы видим, что сутки, двое, трое ситуация вообще не меняется, то можно подозревать ковид», — сказала Сиверцова.

Она добавила, что при любых симптомах ОРВИ стоит обратиться к врачу. При ковиде необходимо снизить активность и соблюдать постельный режим. По вопросу приема лекарств стоит советоваться с педиатрами.

«Сама терапия в маленьком возрасте может давать тяжелые изменения крови, влиять очень сильно на печень, почки», — пояснила врач.

Она призвала родителей не применять лекарственные препараты без консультации со специалистом.

По словам врача детской реабилитационной клиники Института Кеннеди Кригера Лоры Мэлоун, причин «длинного ковида» у детей может быть две. Во-первых, симптомы могли появиться после всплеска заболеваемости, вызванного «дельтой». Во-вторых, свою роль сыграло повышение осведомленности людей. Большее понимание ситуации привело к тому, что все больше семей стали обращаться за помощью к медикам.

«Эта повышенная осведомленность и признание позволяют врачам раньше начинать диагностировать и лечить, а также помогать поддерживать ребенка и семью», — заявила доктор Сара Ризен.

Пока у специалистов есть только теории о том, что вызывает «длинный ковид». Но ученые продолжают проводить всевозможные исследования.