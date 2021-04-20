Новая дачная льгота. Кому положен налоговый вычет?

Россияне могут компенсировать часть расходов на строительство дома, возведенного на дачном участке, сообщили в правительстве. О том, как получить налоговый вычет, и какие еще нововведения ждут дачников в этом сезоне, — в материале «360».

Кому положен вычет?

О налоговым вычете за дачные дома в сентябре прошлого года сообщил Минфин в ответ на запрос Федеральной налоговой службы.

Министерство уточнило, что с 2019 года равнозначными считаются участки следующих видов: «для садоводства», «для ведения садоводства», «садовый земельный участок», «дачный земельный участок», «для ведения дачного хозяйства» и «для дачного строительства». На письмо обратило внимание агентство «Прайм».

На этих участках можно строить садовые и жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи и так далее.

Источник фото: РИА «Новости»

Исключение сделали для земельных участков с видом разрешенного использования «садоводство». Они предназначены для выращивания плодовых деревьев и ягод, винограда и других многолетних культур. Построить там дачу и получить вычет не получится.

При приобретении участка, на котором уже стоит дачный дом, или земли, предназначенной для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), покупку можно включить в состав имущественного налогового вычета.

Делается это только после регистрации права собственности на жилой дом, уточнили в налоговой.

Сколько можно вернуть?

Налоговый вычет — это часть дохода, с которой не возьмут подоходный налог (НДФЛ по ставке 13%). Также налоговым вычетом называют возврат части ранее уплаченного налога. Часть уплаченного НДФЛ можно вернуть при покупке квартиры, в связи с тратами на лечение, обучение и так далее.

«Возврату подлежит не вся сумма понесенных расходов в пределах заявленного вычета, а соответствующая ему сумма ранее уплаченного налога», — отметили в ФНС.

Максимальная сумма расходов постройку или приобретение жилья, с которой можно получить налоговый вычет, составляет два миллиона рублей. С них можно вернуть 13%, то есть максимум 260 тысяч рублей.

Например, владелец дачного участка построил дом, потратив на это 2,5 миллиона рублей. Он может подать декларацию, чтобы вывести два миллиона из налогооблагаемой базы. И получить возврат НДФЛ в размере 260 тысяч.

Как получить вычет?

Для получения имущественного вычета необходимо заполнить налоговую декларацию (форма 3-НДФЛ). Потом следует получить справку из бухгалтерии по месту работы о начисленных и удержанных налогах (2-НДФЛ). Далее — подготовить копии документов, подтверждающих право на жилье, а именно выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).

Придется также сделать копии платежных документов. Это банковские выписки о перечислении денег от покупателя продавцу, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов и так далее. Если имущество приобрела семья, понадобится копия свидетельства о браке.

После этого можно нести пакет документов в налоговую службу. Подробнее можно прочитать на сайте ФНС.

Какие еще нововведения ждут дачников?

Источник фото: РИА «Новости»

С 1 января 2021 года действуют обновленные Правила противопожарного режима. Они регламентируют разведение костров на дачных участках. Также есть правила, регулирующие высоту заборов, время, когда нельзя шуметь, и другие.

При сжигании сухой травы, листьев, мусора необходимо расчистить место под костер. В радиусе 15 метров не должно быть горючих материалов.

Под костер нужно выкопать яму глубиной 30 сантиметров и диаметром не более метра. Она должна располагаться не менее чем в 50 метрах от ближайшей постройки, минимум в 100 метрах от хвойного леса и в 30 метрах — от лиственных деревьев.

Сжигать мусор можно в бочке или на мангале. В этом случае действуют те же требования.

Мангалы можно ставить на расстоянии не менее пяти метров от зданий и построек, отмечают в МЧС. За нарушение правил предусмотрен штраф от двух до трех тысяч рублей.

Еще одно нововведение — штраф за использование скважин общего пользования без лицензии. С 2020 года на скважины, принадлежащие садоводческому товариществу, а не конкретному дачнику, необходимо получать лицензию стоимостью 7500 рублей. С 2021 года за ее отсутствие граждан оштрафуют на три-пять тысяч рублей, должностных лиц — на 30-50 тысяч, для юридических лиц предусмотрены штрафы от 800 тысяч до миллиона, писал РБК.

За высокий глухой забор дачника тоже могут оштрафовать. Речь идет о заборах между участками. Их высота должна быть не более 1,8 метра. Забор должен пропускать минимум 50% солнечного света. Если соседи пожалуются на ограду, дачнику выпишут штраф на пять тысяч.

Наконец, на дачах, как и в жилых домах, действует закон о тишине. По будням шуметь нельзя с 22:00 до 06:00, в выходные — с 23:00 до 09:00.