Водяной пар нашли у «сверхземли». А значит, мы в космосе не одни

Две команды ученых обнаружили в атмосфере экзопланеты K2-18b следы водяного пара. У других космических тел исследователи тоже замечали такие, казалось бы, «жизнеутверждающие» признаки, однако с K2-18b история интереснее — она находится в обитаемой зоне своей звезды. Насколько это открытие важно для мира космоса — в материале «360».

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Экзопланета K2-18b располагается системе красного карлика в созвездии Льва на расстоянии 111 световых лет от Земли. Объект делает оборот вокруг своей звезды за 33 дня и тяжелее нашей планеты в восемь раз, поэтому ученые нежно прозвали его «сверхземля».

Недавно две группы ученых (первая, вторая) с помощью телескопа Hubble смогли найти в атмосфере экзопланеты следы водяного пара. Это не такое мощное открытие, как может показаться сначала, потому что такие признаки «жизни» находили и в атмосферах других планет. Особенность K2-18b в том, что она располагается в обитаемой зоне своей звезды: температурные условия на планете допускают существование воды в жидком виде. Доказать, что там есть жидкая вода, исследователи пока не смогли. У них получилось лишь доказать наличие пара в атмосфере.

«Сверхземлю» изначально нашел другой телескоп — Kepler, еще в 2015 году.

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Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт в беседе с «360» объяснил, что открытие водяного пара на K2-18b позволит сказать о том, что где-то в космосе жизнь возможна с куда большей вероятностью, чем человечество думало до этого.

Эйсмонт отметил, что ученые открыли уже около трех тысяч экзопланет и катастрофически маленькое число из них находится в обитаемой зоне. Это такой «космический регион», где есть собственная звезда, как Солнце у Земли, где подходящая гравитация, температура, в общем, где физические условия близки к земным.

Открытие серьезное. Оно повышает шансы, что наконец-то экзожизнь вне солнечной системы существует. Внимание привлечет к дальнейшему исследованию этой системы, планеты Натан Эйсмонт.

Источник фото: NASA

Водяной пар — не основополагающий фактор, который ищут ученые на других планетах. Однако он важен в качестве дополнительного признака. Есть и другие, например, наличие метана. Это вещество тоже не является главным, да и важно понять, какого он происхождения — биологического или геологического.

Американские ученые нашли метан на Марсе и подняли шум по этому поводу. Когда российские специалисты проверили доводы коллег из США, но уже с более точным оборудованием, то опровергли присутствие метана на Марсе. И до сих пор длится спор о том, есть ли вещество на Красной планете.

«Такое открытие воды — первое такое открытие. Такого рода серьезное изменение в нашем представлении требует дополнения. Эксперименты или наблюдения должны быть повторяемые», — заключил Эйсмонт.