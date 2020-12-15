«Носите кокошник и пейте из самовара». Двух россиянок с грузинскими и цыганскими корнями атаковали сторонники BLM

Краснодарские модели попали в официальные профили брендов Adidas и Ivy Park, но теперь девушек травят и обвиняют в расизме. Проблема оказалась в загаре и прическах, которые привыкли считать африканскими. Травля от сторонников движения Вlасk Livеs Маttеr не утихает даже спустя несколько дней. Но русские не сдаются.

Алена и Анастасия попали в официальные профили брендов Adidas и Ivy Park (марка певицы Бейонсе) благодаря одной из своих фотосессий. Образы девушек дополнялись так называемыми афроприческами — мелкими кудрями и косами.

Именно это в сочетании с загаром, который, по словам самих моделей, остался у них еще с лета, вызвало волну хейта. Девушек начали обвинять в расизме, попытках выглядеть как чернокожие через прически и макияж (блэкфишинг) и в обесценивании чужой культуры.

Травля в борьбе за уважение

Настя рассказала «360», что травля и давление все еще не утихает. Девушки даже не спали ночами, переживали и не понимали, что происходит.

«Постоянно в личных сообщениях, в Dirесt, в комментариях. Все то же самое, ничего не меняется: все белые плохие и так далее», — сказала она.

Некоторым пользователям было недостаточно указать девушкам на их неправоту, им начинали угрожать.

«В Dirесt были угрозы: чтобы вас убили, чтобы вас избили, ребенка твоего чтобы там… Просто неадекватность какая-то», — добавила она.

Под раздачу толерантного и оскорбленного фотографиями сообщества попадают и люди, которые прямого отношения к съемкам не имели. Например, по словам Насти, некоторые люди из Европы и Америки, чьи слова поддержки она публиковала в своем Instagram, просили ее удалить их сообщения, так как тоже начинали получать угрозы.

Их атакуют в Dirесt, ищут их адреса. Одна девочка мне написала и попросила удалить [ее сообщение], говорит, что чуть ли не адрес ее ищут, угрожают семье… Просто помешались на этом Анастасия.

Алена добавила, что сейчас сами подруги уже немного успокоились, но обсуждение, причем довольно бурное, по-прежнему продолжается в Instagram, Twitter, YouTube.

«В Instagram очень много комментариев, наверное, 50 на 50 позитивных и негативных, но от этого особенно жизнь не меняется. Если бы мы оказались в такой ситуации там (на Западе — прим. ред.), нам, естественно, пришлось бы несладко, а здесь много поддержки. И мы можем позволить себе жить, как мы жили раньше, одеваться так и заниматься своими делами», — объяснила Алена.

«Русские должны быть только белыми»

Девушки уверены, что никакой вины за ними в ситуации с этой фотосессией нет.

«Мы можем выглядеть так, как мы хотим, носить прически, которые мы хотим, слушать музыку и одеваться — как мы хотим. Это больше, чем это любимый, например, танец, это становится стилем жизни. И тебе говорят, что ты не можешь этого делать, потому что у тебя нет африканской крови. Это бред», — говорит Алена.

О том, что такое блэкфишинг и как можно «притворяться» темнокожим, девушки не знали ровно до тех пор, пока на них не обрушилось негодование BLM.

«Это стиль наш, мы соответствуем стилю одежды, обуви и так далее, музыкальному предпочтению, то есть это, ну, как бы наш стиль, а не то, что мы нарядились, как клоуны, для этой фотографии. Сказали даже: вы попу качаете, чтобы быть похожими на черных. „У тебя крепкое тело, потому что ты копируешь тело негритянок…“» — недоумевает Настя.

При этом девушек очень удивило то, что незнакомые люди из-за океана пытаются диктовать им, как им выглядеть, какими они могут быть на самом деле, а какими — нет. Некоторые комментаторы утверждали, что девушки специально мазались автозагаром, чтобы получить смуглый цвет кожи. Иностранцы с трудом верили в то, что в России люди могут быть не голубоглазыми блондинами.

«Собственно, спор идет о том, что русские должны быть только белыми и голубоглазыми. Я вот наполовину грузинка, а Алена — наполовину цыганка, я становлюсь черной за три дня на море. Почему я должна думать о том, что я обижу ваши чувства, если при этом у меня будут кудри?» — поделилась Настя.

Но больше всего обиделись темнокожие на прически — мелкие кудри и африканские косы. Но и тут девушки не отступились, пытались объяснить, что на самом деле косы, например, были во многих, не только в африканских, культурах.

Мы им объясняем, что узбечки у нас носили косы, что викинги носили косы. Ничего, непробиваемо вообще. То есть все наше — косы наши, дреды наши, загар наш. Носите кокошник свой и как бы пейте из самовара, Coca-Cola не трожьте Анастасия.

Россия и расизм

Настя добавила, что многие комментаторы писали, что русские — самые страшные расисты, хотя сами девушки ни о каком угнетении темнокожих на территории России даже не слышали. Тем более девушки даже поговорили на тему блэкфишинга со своими темнокожими друзьями, живущими в Краснодаре, в том числе с футболистами «Локомотива», танцорами и другими.

«Мы звонили и спрашивали: это действительно так, мы так выглядим, ну, может, что-то не знаем, не понимаем? Они сказали, что это чушь собачья, это расистское слово, нормальные люди его не используют — этот блэкфишинг. И европейские чернокожие тоже открестились, сказали, этого слова не должно быть в обиходе — это маразм», — объяснила она.

При этом Алена рассказала, что некоторые из «обвинителей» все же были адекватными, не желали смерти, а искренне старались объяснить свою позицию.

«Есть такие, кто пишет длинные голосовые, пытается объяснить: „Мы не хотим тебя обижать, но ты должна понять, что нас это очень задевает“. Они пытаются нам объяснить: если тебе что-то говорит черная женщина, перестань так делать, присядь и подумай над своим поведением. Многие так говорят, только в грубой форме», — объяснила она.

Другие, поняв, что девушки искренне любят «черную» музыку и стиль, спрашивали, почему же тогда они не поддерживают движение Black Lives Matter. Ответ на этот вопрос оказался для девушек риторическим: поддерживать такую агрессию, особенно будучи ее жертвой, сложно.