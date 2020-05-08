Учимся носить медицинские маски правильно. Три главных правила

Знаете ли вы, что маски нужно носить креплениями наружу? И что обязательно нужно регулировать зажим для носа? «360» выделил три главных правила ношения масок, которые советуют соблюдать врачи со всего мира.

В условиях пандемии коронавируса и введения масочного режима в некоторых регионах медицинская маска набирает все большую популярность. Однако не все знают, как пользоваться ей правильно. На первый взгляд, нет ничего проще, чем надеть маску. Но даже у такого нехитрого средства защиты есть определенные правила ношения, чтобы это было максимально комфортно и безопасно.

Поэтому во многих странах выпускают целые видеоинструкции и наглядные пособия, как правильно обращаться с маской. К примеру, в Японии недавно появилось короткое видео, в котором девушка показывает, как правильно надевать маску.

Итак, первое правило, о котором не все помнят и на которое обращает внимание японская медсестра: маску нужно носить наружу той стороной, где закрепляются веревки, чтобы маска максимально плотно прилегала к лицу. В этих же целях нужно обязательно зафиксировать зажим для носа перед тем, как надеть маску.

Второе правило — обязательно пользоваться антисептиком перед тем, как надеть маску, чтобы не трогать ее грязными руками. Об этом рассказали уже эстонские врачи.

А вот такое наглядное пособие выпустили в Гонконге. Местные специалисты рассказали, какого размера маски лучше выбирать и какой стороной надевать на лицо.

Иногда, кстати, из-за неумения правильно пользоваться маской случаются забавные казусы. Например, недавно президент Южной Африки Сирил Рамафоса во время обращения к народу надеть маску смог не с первого раза.

Впрочем, надо понимать, что существуют разные виды этого средства защиты — тот же зажим для носа есть далеко не на всех. Поэтому нужно учитывать индивидуальные особенности, выбирать правильную «модель» в магазине и заранее посмотреть прилагающуюся инструкцию.

Наконец, третье важное правило: срок годности медицинской маски сильно ограничен, поэтому лучше ее регулярно менять. Например, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что маску нужно обязательно менять каждые два часа. А российский врач Владислав Жемчугов утверждает, что если маска намокла (в результате дождя, или в нее чихнули), то лучше всего сразу поменять ее.

Хотя другие доктора допускают многоразовое использование маски, учитывая, что такой атрибут быстро становится дефицитным, и не всегда есть возможность закупиться огромным количеством масок. Поэтому на своем YouTube-канале врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, что дезинфицировать маску можно и обычной мыльной водой, но делать это обязательно отдельно от других вещей.

Особо предприимчивые люди и вовсе предпочитают изготавливать маски самостоятельно. Врачи советуют этого не делать — в частности, российский вирусолог Сергей Нетесов сказал, что нужно выбирать особый материал, чтобы маска не препятствовала нормальному дыханию. Но опять же, если другого выхода нет, то можно соорудить маску из марли, сложив ее в несколько слоев. Перед повторным использованием врачи советуют подержать ее в дезинфицирующем растворе, постирать или прогладить утюгом.