Норвегия рискует попасть под санкции WADA. Молодых спортсменов никогда не проверяли на допинг
Юрист по спортивному праву Алексеев назвал большими шансы Норвегии попасть под санкции WADA
Норвегии грозят санкции за нарушение кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA). По законам страны спортсмены до 18 лет могут проходить тестирование только с согласия родителей. Это противоречит нормам WADA, заплатят за это атлеты, не проходившие проверку.
Правовая коллизия
Президент Олимпийского комитета Норвегии Берит Кьелль и глава национального антидопингового агентства Торхильд Видви призвали Министерство по делам несовершеннолетних отменить закон о проверке на стимуляторы юных спортсменов.
Ситуация серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Спортивные чиновники отметили, что первоначальные санкции WADА могут выражаться в штрафе или невозможности занимать посты в организации. Но, возможно, Норвегии запретят проводить чемпионаты мира, Олимпийские игры и другие международные соревнования, а ее спортсменов отстранят на неустановленный срок.
При этом страна готовится в следующем году к чемпионату миру по гандболу. Теперь прием спортсменов со всего мира остается под вопросом.
Поймали на запрещенке
Норвегия много высказывалась по ситуации с допингом в России. Однако спортсменов страны иногда подозревали в использовании в использовании запрещенных для соревнований веществ.
Так, лыжница Марит Бьорген в своей автобиографии призналась, что в 2017 году сдала положительный допинг-тест. В анализах обнаружили следы норандростерона. Лечащий врач спортсменки объяснил, что прописал своей подопечной препарат Primolut-N для сдвига менструального цикла. В список запрещенных он не входил, поэтому Бьорген избежала наказания.
Положительная допинг-проба лыжника Мартина Сундбю осталась в истории шуткой про «норвежских астматиков». В 2014–2015 годах в анализах спортсмена оказалось повышенное содержание сальбутамола — вещества из препаратов для пациентов с астмой.
Международная федерация лыжного спорта Сунбю оправдала, но WADA отстранило норвежца на два месяца, а все результаты соревнований за этот период аннулировали.
Наказание оказалось довольно мягким, но это объяснили тем, что спортсмен не скрывал применения препаратов и делал это под наблюдением врача.
Опасный стимулятор
Допинг для юных спортсменов может негативно сказаться на их здоровье. Доцент кафедры экспертизы в допинг- и наркоконтроле Российского химико-технологического университета имени Менделеева и доктор фармацевтических наук Евгений Абизов напомнил «360», что любое средство для спортсменов направлено либо на стимуляцию, либо на миорелаксацию. В зависимости от химического состава допинг может вызвать побочные эффекты у разных групп.
«Для юношей и девушек допинг может вылиться в раннее взросление и в перспективе — раннее старение организма. Это не полезно», — рассказал Абизов.
Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев рассказал «360», что из-за правовой коллизии WADA может отозвать аккредитацию Национального антидопингового агентства страны на определенный период.
За это время Норвегия должна привести свое национальное законодательство в соответствие с всемирным кодексом агентства, который предполагает тестирование несовершеннолетних.
«WADA должно мониторить все страны на соответствие их внутреннего законодательства антидопинговому международному праву. И если законодательство той или иной страны противоречит кодексу агентства, то оно должно принять меры вплоть до наложения санкций», — отметил Алексеев.
Абизов отметил, что WADA, вероятно, взялось после России за другие страны из-за возможного лоббирования интересов внутри организации. Он не исключил, что таким образом идет конкурентная борьба в спорте между государствами.