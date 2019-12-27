Согласно тексту документа, который будет в скором времени внесен в Раду, украинским СМИ будет запрещено объективно говорить о России, а также о происходящем в Крыму и в Донбассе.

В частности, нельзя будет распространять материалы, популяризирующие или пропагандирующие органы «государства-агрессора», его структуры и чиновников, чьи заявления на военную тематику также нельзя будет цитировать.

По сути, это означает, что украинским медиа нельзя будет освещать позитивные новости из России, без того, чтобы не добавить негатива. Также при упоминания ситуации на Донбассе нельзя будет давать альтернативную точку зрения.

Предполагается, что это даст повод властям выявлять «неправильные» украинские СМИ, штрафовать или даже закрыть их. Как правило, это будут издания, с трудом балансирующие в вопросе Донбасса и призывающие к компромиссу в конфликте.

По словам Владимира Соловьева, телеведущего и председателя Союза журналистов России, и при прежнем президенте на Украине позитивная ситуация о России «зачищалась». При этом в беседе с «360» он подчеркнул, что «задача журналиста объективно освещать действительность, а не создавать баланс плохих и хороших новостей».

«Ни в какой стране, власти не имеют право требовать целенаправленно освещать события, если это не диктатура», — заявил Соловьев, добавив, что, если закон вступит в силу, то он обратит на себя внимание международных организаций, в том числе и ОБСЕ.

Он также сообщил, что международное сообщество журналистов непременно отреагирует да принятие данного закона. Соловьев упомянул, что у российских журналистов, к тому же, есть контакты с офисом президента Украины.

В свою очередь, украинский журналист и политолог Алексей Попов считает, что законопроект означает введение цензуры на Украине.

«Я уверен, что когда будут возникать такие упреки, в Киеве могут сказать, что раз мы находимся в состоянии фактической войны с Россией, цензура неизбежна, и она была когда-то даже в демократических странах», — указал он.

Законопроект прокомментировал и украинский политолог Руслан Бортник, заявивший, что «правда лишь то, что чиновники назовут правдой, все остальное — может быть уголовнонаказуемой ложью».

Заместитель главреда украинского издания «Страна.ua» Светлана Крюкова обрисовала нынешнюю ситуацию со свободой слова на Украине.

Игорь Гужва, также журналист издания «Страна.ua», назвал новые меры «драконовскими».

«В законопроект по медиа, который оказался в распоряжении „Страны“, попали почти все драконовские нормы, ранее презентованные министром Бородянским», — написал он.

Кроме того, новый закон на Украине сравнили с действиями фашистов, отметив, что «Геббельс был демократичнее».

«Живой чорт цензуры Бородянский думает, что он вместе с зеленым Володькой, сможет набросить украинцам на шею петлю…», — написал Николай Билошицкий в Facebook.

Сам министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью «Зеркалу недели» сообщил, что закон будет действовать только пока на Украине «идет война».

«Многие меня спрашивают: мол, почему мы делаем то, чего нет в Европе? Но в Европе нет войны, а у нас она есть. Много норм из тех, которые мы будем обсуждать в законопроекте о дезинформации, будут действовать до тех пор, пока часть Украины будет временно оккупирована», — пояснил министр.