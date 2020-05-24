«Нормальная» жизнь не за горами. Но как в нее вернуться после месяцев изоляции?

Совсем скоро мы снова вернемся на работу, потихоньку вернутся и прогулки, а также встречи с друзьями. Но после месяцев в изоляции мы начали отвыкать от такой вседозволенности. О том, как вернуться к повседневной жизни и войти в рабочий режим, «360» рассказал психолог Евгений Фомин.

За длительное время домашнего карантина люди привыкли к монотонному, размеренному образу жизни, домашней обстановке. Поэтому, когда самоизоляция закончится, у многих наверняка возникнут трудности с тем, чтобы вернуться к рабочему ритму. Особенно это касается тех, кто во время карантина оставался без работы.

Тем не менее психологи настроены оптимистично. По мнению Евгения Фомина, большинство людей соскучились по общению, очному контакту, поэтому выход из самоизоляции и возвращение к работе воспримут с радостью.

Однако есть вероятность, что страх заражения будет еще долго преследовать людей и мешать жить нормально. Поэтому психолог дал несколько советов, как вернуться к привычной, докоронавирусной жизни в максимально короткие сроки.

1. Убедить себя и других в надежности медицины

Важно дать понять людям, что медицина научилась справляться с коронавирусной инфекцией. Даже если человек заболел, он должен правильно оценивать ситуацию и доверять нашей медицине, которая показывает очень хорошие результаты на фоне мировой статистики. У нас очень низкие показатели смертности, и это здорово. Это говорит лишь о том, что заболевание распространяется быстро, но наша медицина здорово с ним справляется. То есть человек с высокой долей вероятности перенесет вирус бессимптомно, в крайнем случае — пропьет курс таблеток и выйдет на работу.

Так что не надо концентрироваться на этом страхе. Важно понимать, что врачи в любом случае помогут.

2. Заниматься спортом

Особенно это актуально для тех, кто игнорировал занятия спортом во время самоизоляции. Это не только полезно для здоровья, но еще и повышает уровень самодисциплины. Так что привычка делать утреннюю зарядку поможет в дальнейшем не терять концентрацию и выдерживать рабочий ритм.

3. Записывать график

Важно выстраивать и краткосрочное, и долгосрочное планирование. То есть заранее, с вечера расписывать свой график на следующий день, а вечером воскресенья писать список задач на следующую неделю — чтобы четко понимать, какие задачи стоят в ближайшем будущем.

Кроме того, целеполагание очень здорово снимает тревожную нагрузку на психику человека, так как приучает к благоприятному видению своего будущего.

4. Контролировать досуг

Важно правильно питаться. Особенно следует избегать излишеств в употреблении алкоголя, потому что после изоляции усилится желание гулять, тусоваться. Лучше воспользоваться возможностью снова путешествовать — выехать в тур по Золотому Кольцу, например. Это поможет выйти из состояния карантинной тревоги.

5. Постепенно привыкать к рабочему ритму

Важно постепенное вхождение в привычную жизнь — не надо сразу бросаться в эпицентр. Люди отвыкли как друг от друга, так и от офисной обстановки. Начинать надо с самых легких задач — по возможности, договариваться с работодателем о сдельной работе: 50% дома, 50% в офисе. Объемные задачи, требующие обязательного присутствия, нужно включать постепенно.

Кроме того, в первое время можно ограничить и пользование общественным транспортом — если есть возможность, передвигаться на автомобиле, пользоваться каршерингом, такси.