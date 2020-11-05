В Дании решили уничтожить всех норок, которые могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку. В стране известны случаи, когда животные передавали инфекцию, поэтому власти и приняли такие меры. Ученые уже выяснили, что человек может передать коронавирус животному, но работает ли это в обратном порядке?

Уничтожение норок

Датский премьер-министр Метте Фредериксен сообщила, что в стране уничтожат всех норок. По информации журналистов, мутировавшим в норках вирусом заразились уже 12 человек. Он примечателен тем, что ослабляет способность к образованию антител и может стать проблемой при использовании вакцины от коронавируса.

Инфекцию обнаружили на 207 фермах в Дании. 67 из них уже потеряли своих животных, а в 23 ситуация неопределенная. В стране 12 миллионов норок. Всемирная организация здравоохранения решила узнать у Дании подробности о заражении.

В Государственном институте сыворотки крови выяснили, что на севере Дании 5% людей заражены именно новым типом коронавируса.

В Дании по состоянию на 5 ноября зафиксировали 51 042 случая заражения COVID-19. Жертв 729. Это больше, чем у соседей по Скандинавскому региону — Норвегии и Финляндии, но меньше, чем у Швеции, которая борется с пандемией без карантина.

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов уверен, что убийство всех норок в Дании приведет к огромным убыткам в этой отрасли.

«Я думаю, эта мера принесет огромные убытки этой отрасли промышленности Дании, и зря бы они это делать не стали… Значит, число людей, заражающихся от норок, намного больше, чем до сих пор было известно», — сказал Нетесов.

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Опасность передачи

Людям с COVID-19 порекомендовали ограничить контакты с домашними и другими животными. При обращении с ними следует соблюдать правила гигиены. Об этом заявил исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.

«Кошки и собаки могут заразиться и заболеть новой коронавирусной инфекцией. Те данные, которые на сегодня есть, показывают — прежде всего мы говорим о кошках и собаках, — что они переносят это бессимптомно или в легкой форме», — сказал Лиознов.

Животные тоже болеют

В начале апреля 2020 года журнал Nature со ссылкой на исследование специалистов Ветеринарного института Харбина сообщил, что кошки могут заболевать COVID-19 от других животных воздушно-капельным путем. В статье указывалось, что к коронавирусу уязвимы хорьки, а устойчивы собаки, свиньи и некоторые другие животные.

В мае уже появилась информация, что в России коронавирусом заразилась пятилетняя кошка. Замруководителя Россельхознадзора Николай Власов рассказал, что владелец отнес животное в одну из московских ветеринарных клиник, а после осмотра врач дал направление в подведомственный Россельхознадзору «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов». Там у кошки взяли анализ на коронавирус, который показал положительный результат.

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Кошку отправили на карантин, после чего Россельхознадзор сообщил, что пока нет доказательств, что кошки или собаки могут передать человеку COVID-19. При этом данные о том, что инфицированные люди могут передавать коронавирус животным, имеются. Например, подтвердились факты заражения нескольких собак и кошек, которые находились около носителей COVID-19. Также в лабораторных условиях доказано, что вирус может передаваться от одного животного к другому. В эксперименте участвовали кошки и хорьки.

Хуже всего вирус приживается в организме собак. У свиней, кур и уток COVID-19 вообще не обнаружили.

Изначально ученые думали, что коронавирус передался человеку от какого-то животного, но точной информации о том, от какого именно, не было. Впоследствии исследователи обвинили летучих мышей в том, что именно они стали переносчиками. Китайские ученые потом усомнились в этих данных, отметив, что на момент вспышки коронавируса многие представители вида в Китае находились в спячке, а на рынке в Ухане, откуда как считается и появился новый коронавирус, они вообще не продавались.

В начале июля в ВОЗ напомнили, что коронавирус не передается от животного к человеку. Главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан сказала, что риск подцепить коронавирус от зверька крайне мал. Специалисты мировых ветеринарных организаций настаивают, что нет полной уверенности, что домашние животные могут быть заражены именно COVID-19 и распространять его.