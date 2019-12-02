Авиакомпания NordStar перенесла рейс три раза подряд. Самолет два дня ждали «на сумках»

Авиакомпания NordStar три раза переносила один и тот же рейс, причем предупреждала пассажиров, когда многие уже были в аэропорту. В итоге самолет опоздал в Санкт-Петербург на два дня, которые людям пришлось провести «на сумках».

NordStar входит в 15 крупнейших авиакомпаний России, выполняя внутренние и международные перевозки. Но у компании есть определенные проблемы, причем появились они задолго до ноября 2019 года. В июле, например, стало известно, что с февраля по март этого года перевозчик задержал более 30 рейсов. За это NordStar оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Кроме того, в феврале 94 пассажира авиакомпании ждали вылета в Краснодар из Новосибирска около суток, однако тогда людей разместили в гостинице, а соблюдение прав граждан контролировала транспортная прокуратура.

Новые проблемы возникли у NordStar 27 ноября с вечерним рейсом Y7-337 Красноярск — Санкт-Петербург. Рейс поменяли на новый — Y7-339, вылет запланировали на вечер 28 ноября. Информацию об этих изменениях люди получили заранее — примерно за неделю, поэтому особых претензий к перевозчику не возникло.

Но в день вылета, 28 ноября, авиакомпания поменяла и этот рейс — на Y7-339R. Вылет был назначен 29 ноября, в 02:20. О задержке этого самолета люди узнали около 14:30 — им также пришло SMS-сообщение.

Источник фото: сообщения о переносе рейсов и вылетов от NordStar

Так как рейс Y7-339R был стыковочным, пассажиры, которые купили билет на Y7-339, узнали о его переносе на сутки уже в аэропорту. Некоторые люди пробыли в воздушной гавани двое суток.

Авиаперевозчик в третий раз перенес время вылета — еще на два часа. В итоге самолет отправился в Петербург 29 ноября, в 04:00, — на два дня позже, чем было запланировано.

Руководитель отдела рекламы NordStar Полина Чернова объяснила «360», что о первом переносе рейса пассажиров предупредили 22 ноября, а все последующие корректировки вылета произошли из-за позднего прибытия самолета под рейс.

На время задержки с пассажирами работали представители авиакомпании. В соответствии с Федеральными авиационными правилами пассажирам были предоставлены все необходимые услуги, включая проживание, питание и напитки Полина Чернова.

Источник фото: Flickr/Papas Dos

Представительница авиакомпании отметила, что перевозчик готов компенсировать потери всем пассажирам в соответствии с правилами. Однако пока обращение поступило только от одного человека, чье имя Чернова не назвала. Ему восполнят все неудобства.

Но какими были потери остальных пассажиров?

Потерять два дня из-за NordStar

Пассажирка рейса Лариса Стрючкова призналась «360», что из-за NordStar у нее пропали два дня. Это время она должна была провести в Петербурге с родственниками, которых видит раз в полгода, потому что сама живет в Норильске. По ее словам, 72 человека пострадали по вине NordStar.

Лариса Стрючкова спланировала свой отпуск так, чтобы 13 ноября оказаться во Вьетнаме, 26 ноября — в Красноярске, а 27-го — в Петербурге. В конечной точке она собиралась увидеться с родными, с которыми встречается достаточно редко. Но все пошло не по плану.

Когда за неделю ей пришло сообщение о переносе рейса, Стрючкова решила узнать о причинах изменения времени вылета у представителей авиакомпании и о возможности получить компенсацию. Она позвонила на горячую линию.

27 ноября молодой человек сказал, что авиакомпания ничего не должна, потому что я была предупреждена. Ну вы понимаете, что я получаюсь бомжом? Он (представитель NordStar — прим. ред.) говорит: «Ну извините, я же не могу из своего кармана заплатить» Лариса Стрючкова.

Стрючковой объяснили, что компенсаций не будет, так как произошел перенос рейса, а не задержка. В итоге она оплатила гостиницу из своего кармана на вторые сутки, а 28 ноября — за полтора часа до регистрации на самолет — пришло новое сообщение, что рейс переносится на ночь 29 ноября.

Источник фото: Flickr/Viktor

После второго сообщения Стрючкова вновь связалась с представителями NordStar, где ей объяснили, что по закону перевозчик ни в чем не виноват.

Я либо должна была 2,5 суток жить в Красноярске бомжом, если бы у меня денег не было, либо я должна была жить 2,5 суток в аэропорту. Это в XXI веке какой-то перебор Лариса Стрючкова.

По мнению собеседницы, NordStar решил объединить рейсы, поэтому не считался с планами и временем людей. Стрючкову и ее коллег по несчастью действительно заселили в гостиницу недалеко от аэропорта, но за номер в отеле, по словам женщины, пришлось доплачивать — это было необходимо, чтобы к ней в комнату не заселили неизвестного человека.

По словам Стрючковой, из еды людям предложили чай и макароны «по-флотски». Вот только она не обнаружила мяса в блюде, хотя оно должно было там присутствовать.

Пассажир Виктор Кольтюгин в меньшей степени пострадал от переносов рейса — его вылет скорректировали только один раз, так как перелет был не стыковочный.

К NordStar нет претензий. Они сказали в 18 часов собраться у стойки информации, мы вас отвезем в гостиницу. Отдали багаж бесплатно и довезли. Накормили. Я должен был отправиться в 18:30 28 ноября. Меня один раз перенесли. У меня претензий нет Виктор Кольтюгин.

Источник фото: Flickr / Gerald Pereira

План действий

Авиаюрист Алексей Елтунов по просьбе «360» объяснил, что следует знать при переносе рейса, что можно требовать и как правильно себя вести.

Если перенос происходит по вине авиакомпании, тогда авиакомпания должна в первые часы предоставить воду и так далее, дальше — питание, а дальше — проживание. Все за ее счет Алексей Елтунов.

Если пассажира уведомили о переносе, то он имеет право отказаться от перелета, вернуть себе все расходы. Кроме того, пассажир, отказавшийся от перелета, потом может узнать у авиакомпании причины переноса рейса. Если причина не объективная, то пассажир имеет право претендовать на компенсацию убытков.

Что по закону пассажир должен получить, если рейс задержали? Если на два часа и более, то авиакомпания обязана предоставить бесплатные звонки, доступ в интернет и напитки. Если задержка четыре часа и более — питание. Если на шесть часов: в ночное время заселяют в гостиницу, а днем отель предоставляют при задержки рейса на восемь часов.

С гостиницей тоже есть определенные сложности. Требование к отелю одно — он должен быть пригоден для проживания. Если в понимании авиакомпании «пригодное для проживания» жилье — это старая халупа или подвал, то пассажирам необходимо звонить в прокуратуру и жаловаться. Лучше предварительно составить акт вместе с другими людьми, что, например, в номер хотят заселить четырех незнакомых друг с другом человек.

Источник фото: Pxhere

Что делать, если ваш вылет отменили или перенесли

Во-первых, необходимо сразу обратиться к представителю авиакомпании в аэропорту. Этот сотрудник должен либо вернуть деньги за билет, либо указать, кто это может сделать.

Во-вторых, нужно зафиксировать задержку рейса — обратиться с письмом в сам аэропорт, так как авиакомпания и аэропорт — два разных юридических лица. В воздушной гавани следует запросить причину задержки.

Если пассажиру отказались предоставлять эти данные, то следует обратиться в надзорные органы — в каждом регионе есть транспортная прокуратура. В аэропорту обязаны предоставить контактные данные представителей этого ведомства. Идти в прокуратуру нужно, если пассажир не получил нормальных объяснений о причине задержки или переноса.