Нора, в которую забился «Азов». Битва за «Азовсталь» сравнится с освобождением Харькова 1943 года

Весь мир следит за штурмом «Азовстали» в Мариуполе, где засели националисты. Пока иностранные СМИ называют комбинат «последним бастионом», российские специалисты выражаются менее помпезно — «нора». Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов рассказал, что Мариуполь для западных украинцев чуждая территория, на которой живут «неправильные» соотечественники. Специалист сравнил борьбу за Мариуполь с освобождением Харькова в 1943-м.

Далее приводим его прямую речь.

Что Мариуполь означает для западных украинцев

Я бы сказал, что «Азовсталь» — это последнее пристанище «Азова»*. Это та нора, в которую они забились, в этой норе их добьют.

Мариуполь для Украины вообще никакого значения не имеет в историческом плане, потому эта территория изначально к Украине никакого отношения не имеет. Само понятие «Украина» существует лишь в политическом плане. Когда мы говорим, что украинцы — братский народ, мы немножко льем воду на мельницу наших информационных противников. На самом деле, если скрупулезно к этому вопросу подходить, украинских народов существует как минимум три: западноукраинский, советские украинцы (бывшие малороссы) и политические украинцы. Причем последние вообще не имеют никакой национальной подоплеки. Это исключительно политическая ориентация.

Для Западной Украины Мариуполь вообще неинтересен. Для советских украинцев Мариуполь — это, конечно, их оплот, это история, это Победа в Великой Отечественной войне, это легендарные стройки, это «Азовсталь». Для политического украинства как вот идеологического явления Мариуполь — это в первую очередь борьба с Россией, прислуживание Западу.

Для подавляющего количества украинцев, которые являются советскими украинцами, Мариуполь — это их гордость, это их советская история, это история Великой Отечественной войны. А вот для западных украинцев это где-то там, где-то на Востоке, там какие-то «неправильные» украинцы, которые говорят на русском языке, и вообще, живут там как русские. Для них это вообще чуждая территория.

Борьба за Мариуполь сравнима с освобождением Харькова

Кроме освобождения Харькова, ничего на память другого не приходит. Что-то вот такое, потому что там тоже мы сначала вследствие недоработки советского командования, советских руководителей в начале войны потерпели ряд неудач, а потом это компенсировали наступательные операции — уже после 1943 года. Так, собственно, и здесь. В 2014 году мы действительно в Мариуполе потерпели неудачу, чего греха таить. Олигархические деньги победили тех людей, которые встали тогда против переворота, против тех нацистских банд, которые приехали потом в Мариуполь и расстреливали там людей на 9 Мая, а потом терроризировали мирное население.

Если говорить про подземные ходы в «Азовстали», они делались для битвы другого плана. Их делали в СССР для ядерной войны — для того, чтобы там мог укрываться производственный персонал. А в условиях нынешней спецоперации… Мариуполь… Уже давайте, о чем мы будем говорить, Мариуполь взят! Осталось единственное место — «Азовсталь». Это пристанище нацистов из «Азова»*. Оно должно стать последним местом их обитания. В той норе, в которой там они сидят, по большому счету там они должны и остаться. Конечно, за исключением тех, кто решит сдаться в плен — на милость победителя. Мариуполь освобожден.

Чем битвы нынешней военной операции отличаются от сражений ВОВ

Те битвы, которые были раньше, существенным образом отличаются от того, что происходит сейчас. Если мы говорим о Великой Отечественной войне, то это была война моторов. Это была война авиации. Тем не менее в ту войну не было, скажем так, возможности поражать противника на всю глубину его оперативно-тактического построения.

А сейчас война уже другая, это следующее поколение войны. Даже несмотря на то, что мы там вынуждены ввести фронтовые операции при освобождении Украины, тем не менее наше вооружение позволяет наносить поражение противнику на всю глубину его оперативно-тактического построения. Нам неважно, где находится противник, мы его всегда видим. Мы можем нанести удары и по тем позициям, которые находятся в Запорожье, в Днепропетровске или во Львове. Ему нигде от нас не спрятаться. Это, конечно, немножко иначе рисует вообще картину войны.

* Нацбатальон (полк) «Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.