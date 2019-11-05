Зачем сжигают чучело Гая Фокса? Британия отпраздновала Ночь костров

Более 400 лет в Великобритании отмечают праздник, история которого весьма печальна. Ночь Гая Фокса считается одной из самых шумных в стране. Традиция — сжигать чучела и запускать фейерверки. Корни праздника уходят к 5 ноября 1605 года, когда заговорщикам не удалось взорвать парламент. В массовой культуре Гай Фокс ассоциируется прежде всего с маской из комикса Алана Мура «V — значит вендетта».

«Пороховой заговор»

В 1605 году к правлению пришел Яков I. Католики надеялись, что с ним на троне их жизнь станет лучше. Они хотели отмены штрафов и ограничений, наложенных предыдущей королевой. Яков I ничего отменять не стал. Тогда возник заговор против короля и палаты лордов. Целью было взорвать здание парламента во время ежегодной церемонии открытия заседания палаты. Если бы все сработало, то умерли бы король и остальные политики. Дальше заговорщики сменили бы власть в стране.

Для осуществления взрыва они приобрели 36 бочек с порохом, которые спрятали в подвале под палатой лордов. Именно Гай Фокс должен был поджечь фитиль и позволить всем умереть, но не успел.

Один из участников «Порохового заговора» захотел спасти своего друга лорда и попросил его не приходить на открытие заседания. Письмо с просьбой попало в руки короля. Все подвалы парламента тут же обыскали, а Фокса поймали с поличным.

Революционера так долго и жестоко пытали, что он выдал имена всех заговорщиков. Их публично казнили, а Гая Фокса четвертовали.

Некоторые считают, что Яков I придумал заговор, чтобы укрепить свою власть. Остается неизвестным, как Фокс мог незаметно внести 36 бочек с порохом в правительственное здание.

Смена традиций

Англичане были так рады спасению короля, что стали разжигать костры на улицах. С годами празднование в честь спасения монарха стало более обширным. Люди начали сжигать чучела Гая Фокса и атрибутику «Порохового заговора». Еще позже появились фейерверки и петарды. В наше время сжигают уже не только чучело Фокса. Частенько это может быть личность какого-нибудь политика, президента или певца.

Например, общество Edenbridge Bonfire прославилось своими огромными чучелами знаменитостей. За последние несколько лет они успели сжечь Дональда Трампа, Харви Вайнштейна и Бориса Джонсона. В этом году их выбор пал на ушедшего в отставку с поста спикера палаты общин Джона Беркоу. В своих руках он держит головы Бориса Джонсона и Джереми Корбина.

Для детей в этот день тоже есть развлечение. Они собирают у прохожих «монетки для Гая». Считается, что люди жертвуют деньги на костер для заговорщика. Собранные деньги дети тратят на петарды и фейерверки. Чем-то напоминает Хэллоуин, но там все обходится безобидным сбором конфет.

Многие предпочитают в Ночь Гая Фокса примерить на себя исторический образ. Кто-то одевается стражем того времени, кто-то обычным жителем XVII века. Также можно увидеть многочисленные шествия с факелами в руках. Часто на улице разыгрывают сцены задержания и заключения Гая Фокса.

Люди могут понаблюдать за сожжением чучел и масштабными фейерверками на каких-нибудь площадях, а могут устроить их в собственном дворе. Правда, сейчас все больше британцев требуют запрета такого грандиозного празднования. По их словам, звуки от взрыва петард и фейерверков плохо влияют на детей и животных. Домашние питомцы могут испытать большой стресс и даже умереть, а маленькие дети часто начинают плакать или забиваться в угол.

Лицо протестов

Благодаря комиксу «V — значит вендетта» и дальнейшей его экранизации образ Гая Фокса стал известен всему миру.

Главный герой комикса V носит маску, повторяющую черты Гая Фокса. Персонаж считал себя революционером и хотел продолжить дело Фокса. Маска стала символом протестующих. Этот образ укрепился после выхода фильма.

С годами популярность маски только растет. Так, например, выпускники в Гонконге пришли на церемонию в масках Фокса. Таким образом они выражали поддержку протестам. Во время акции «Захвати Уолл-стрит» в 2011 году улицы впервые были массово заполнены людьми в масках. Это больше не атрибут известного фильма. Для людей это символ борьбы с цензурой и коррупцией. Ну и отличный способ скрыть свое лицо.

Еще один известный пример распространения маски Фокса — организация «Анонимус». Хакеры-активисты решили сделать ее символом своего движения.

Погибший революционер успел также внести вклад в английский язык. Слово guy, которое сейчас используется для обозначения парня, пришло от имени Гая Фокса. Правда, изначально им называли человека, который плохо одет.