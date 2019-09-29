Для инцела не существует слова «нет». Радикальные девственники угрожают «Джокеру»

Помните фильм «Звонок», когда черноволосая девочка в белом платье вылезает из телевизора? Примерно то же самое может произойти с фильмом «Джокер», только вместо телевизора — киноэкран, а вместо девочки — инцелы, вдохновившиеся сценами насилия и желающие расправиться с другим людьми из-за…отсутствия «второй половинки». Кто такие инцелы и при чем здесь «Джокер» — в материале «360».

Экранное безумие пробудило маньяков и различные радикальные молодежные субкультуры к действию. О фильме «Джокер» уже ходит недоброжелательная молва — дескать, кино романтизирует психопатов, которые оперативно выходят из спячки и угрожают даже зрителям, желающим сходить на детище Тодда Филлипса и Хоакина Феникса.

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«Джокер» стал одной из самых ожидаемых картин 2019 года, однако накануне премьеры американцы начали высказываться против картины — люди считают, что «Джокер» вызывает сочувствие к психопату, а значит может спровоцировать насилие и теракты.

Смех смехом, но некоторые граждане способны вдохновиться образом мужественного безумца и воплотить в жизнь свои (или чужие) порывы к чему-то жестокому. Это не шутка, ведь даже американская армия предупредила военных о возможных массовых убийствах в связи с «Джокером». Сообщение распространили после того, как сотрудники ФБР нашли в даркнете информацию о готовящихся атаках. В текстах фигурировал термин «инцелы». Эти ребята хоть и нелепо описывают себя, как «девственников против собственной воли», но опасность от них реальна.

«Я все еще девственник»

Эту фразу часто произносят подростки, которые стесняются общаться с противоположным полом и делятся своей болью с такими же, как и они, в интернете. Все началось в 1997 году благодаря проекту Alana’s Involuntary Celibacy Project, который запустила девушка по имени Алана и распространила по почтовой рассылке. Этот проект ставил перед собой цель объединить людей со всего мира, которые по какой-то причине не способны найти себе полового партнера. В группу входили и мужчины, и женщины с разными сексуальными предпочтениями.

Дудочка играла недолго — проект закрылся, но у него появились последователи, которые взяли себе название «инцелы» и отправились покорять интернет, осев на форумах. Со временем подавляющим большинством сообщества стали мужчины.

«Я делаю все, что могу, чтобы понравиться вам: ношу красивую одежду, у меня утонченный вкус, я великолепен, езжу на клевой тачке BMW (она лучше, чем у 90% учащихся в моем колледже). Я вежлив, я абсолютный джентльмен! И все равно вы, девушки, не даете мне шанса, я не понимаю почему», — эти слова принадлежат Эллиоту Роджеру, парню, из-за которого инцелов стали бояться.

Источник фото: YouTube / ABC News / Эллиот Роджер

23 мая 2014 года 22-летний американский студент Роджер устроил стрельбу в кампусе Университета штата Калифорния в Санта-Барбаре. За несколько часов парень убил шесть человек, включая его соседей по комнате, а ранения получили как минимум 13 человек. Всем жертвам было около 20 лет. После стрельбы Роджер совершил самоубийство.

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Из цитаты Роджера можно понять, что это человек, чрезмерно любящий себя и считающий, что мир, а точнее представительницы противоположного пола, несправедливы к нему. Это и есть краткое описание инцелов.

Они тратят деньги на одежду, статусные вещи, ходят в тренажерные залы и делают пластические операции. Но ничего из этого не помогает решить главную проблему инцелов: они остаются девственниками, погружаются в отчаяние и ищут виноватых.

Роджер сделал именно это. Он понял, что в его девственности виноваты и девушки, которые почему-то отвергают его великолепие, и мужчины, которые являются конкурентами.

Инцелов очень воодушевил случай с «самым красивым преступником» Джереми Миксом. Он два года (с 2014 по 2016) провел в тюрьме за избиение подростка. Его фото попало в Сеть, он стал моделью и женился на красивой и богатой женщине. Это усилило заблуждение инцелов, что привлекательным людям все сходит с рук просто потому, что они красивые.

Помочь инцелу невозможно. По «правилам клуба», люди, пытающиеся воодушевить радикального девственника и привить ему позитивное мышление — враги. Да и как вообще можно помочь человеку, который желает такую спутницу (и никакую другую): «Невысокого роста, относительно большие губы, большая грудь, упругий зад. Тихая. Никогда со мной не спорит. Слушает меня и говорит, что я прав (а я прав). Готовит, убирает. Красивое лицо, потому что это главное. Унижает мужчин, которые мне не нравятся. Она должна разрешать мне ходить налево, потому что знает, что мне это нужно».

Серьезные требования, не так ли? В том числе из-за чрезмерного количества «пожеланий» инцелы и не могут найти свою любовь… Хотя, здесь оптимальной фразой будет — «объект сношения». Ведь радикальному девственнику не нужно ничего, кроме удовлетворения потребностей в сексе и красоте.