По Сети разошлись фотографии с новой игровой консолью PlayStation 5 в неприбранной квартире. Снимок напоминает фотоколлаж — настолько футуристический дизайн приставки контрастирует с интерьером. Но снимки оказались подлинными. За ними — история мужчины-инвалида из Белоруссии.

Снимки разошлись 19 ноября, в день начала продаж PlayStation в России. Некоторые пользователи язвили в комментариях, другие просто публиковали необычные фотографии. В конце концов снимки добрались и до Reddit.

Оказалось, что на фото не Россия, а Белоруссия. Изначально кадры опубликовал Женя Манюк в группе Nintendo Switch & 3DS во «ВКонтакте».

В комментариях он пояснил, что консоль купил его дядя, а сам он сделал пост, «чтобы вместе посмеяться». Пользователи посчитали дядю «фанбоем выпивки и друзей-забулдыг» и посоветовали Жене убраться в квартире родственника.

Источник фото: «ВКонтакте»

Он ответил, что хозяин жилья «просто больной (прям с диагнозом)», но при этом «вообще не пьет и не курит, работает на работе неофициально (за двоих, а то и за троих), летом работал на двух работах». Поэтому не бедствует.

По словам Жени, из-за психических проблем дядя «не хочет убираться и вообще за собой не следит». Когда ему об этом говорят, родственник «психует».

«Я как-то сделал [уборку], потратил полдня, а через неделю то же самое, поэтому больше не хочется», — пояснил племянник.

«Просто его все устраивает, он может сидеть прям с черным лицом, и ему норм будет, поэтому я сфоткал отдельно геймпад, пока он до него не добрался, так как через пару дней он уже будет далеко не белый», — добавил Евгений.

По его словам, родственник может играть по 5–8 часов в день.

Изданию DTF Женя сообщил, что его дядю зовут Геннадий. Фотографии сделаны в белорусском городе Барановичи.

«Он инвалид второй группы, проблемы с психикой. Тем более его никто не воспитывал, сейчас из реальных родственников у него один я, а остальные только им пользуются», — заявил собеседник.

Из-за этого, продолжил он, у дяди «поведение ребенка»: «Он капризный, ленивый и вообще за собой не следит».

Евгений рассказал, что дядя пока что играет «в какую-то японскую индюшатину за 855 рублей». Речь идет об игре Legend of the Tetrarchs.

Сам Женя будет играть в PS5 только дистанционно, через Remote Play, поскольку в этой комнате «невозможно находиться».