Онлайн-школа вычистила несогласных. Запад оказался резко против русских, но не их денег

Языковая школа All Right начала увольнять всех педагогов, которые не согласны с ее проукраинской позицией. Для этого было достаточно иметь русское гражданство и собственное мнение. Однако школа не отказалась от денег россиян: их по-прежнему приглашают приходить на занятия.

Россиянку уволили за несогласие

Анна работала в языковой онлайн-школе All Right в течение нескольких лет и была одним из лучших преподавателей. Ее расписание было всегда заполненным. Однако с начала специальной военной операции на Украине у востребованной учительницы начались проблемы.

«Сама я родом из Донецка, на данный момент он в ДНР, имею гражданство Российской Федерации. После начала спецоперации школа вывесила пост в поддержку Украины и объявила, что всех людей, несогласных с этой позицией, увольняют. Так как я россиянка, из ДНР и не согласна, меня уволили», — рассказала Анна.

О том, что их педагог — дончанка с российским паспортом, администрация школы узнала из учительского чата. Обсуждая с коллегами ситуацию на Украине, Анна неосторожно рассказала о себе, о том, как живут люди в жизни в непризнанной республике под постоянными обстрелами ВСУ.

«Через какое-то время мне на почту пришло уведомление, что я уволена, так как не согласна с политикой компании. Я попросила пояснить, что именно я нарушила, так как соблюдала все пункты указанные в договоре. Методист в ответ пояснила: мы увольняем всех, кто не согласен с нашей позицией.

Источник фото: телеканал «360»

По словам Анны, из школы также уволили и других учителей, которые были россиянами или имели пророссийскую позицию по конфликту на Украине. При этом All Right, основанная украинцем Олегом Оксюком, по-прежнему охотно берет русскоговорящих учеников. Русскую версию сайта школы тоже не отключили.

Тотальная русофобия

История Анны стала не единичной. Сейчас русских увольняют повсеместно, причем не только на Украине. Дирижер Валерий Гергиев остался без работы в Германии. Его отстранили с должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра.

«Мюнхен расстался с главным дирижером Валерием Гергиевым. С этого момента больше не будет концертов Мюнхенской филармонии под его управлением», — заявил глава города Дитер Райтер.

Выступлений в Баварской государственной опере лишили и известную оперную певицу Анну Нетребко. В обоих случаях причиной увольнения стала позиция людей по ситуации на Украине.

О еще одном случае нежелания работать с русским сотрудником рассказал депутат бундестага ФРГ Эсра Лимбахер. По его словам, к нему обратился за помощью мужчина, который вместе со своей семьей живет в федеральной земле Саар.

«Этот человек был сегодня (2 марта — прим. ред.) уволен с указанием на его происхождение. Якобы в текущей ситуации не хотят нанимать на работу русских, и поэтому он должен уйти», — написал депутат в Facebook.

Он подчеркнул, что был ошеломлен случившимся. Лимбахер потребовал отменить решение об увольнении мужчины. Он организовал для него юридическую помощь и связал его с консультационными центрами.

«Мы не должны ни в коем случае допустить, чтобы люди подвергались дискриминации, оскорблениям и изоляции из-за их происхождения. <...> Хочу попросить вас: оставайтесь внимательными, оставайтесь солидарными. Если вы видите такую дискриминацию, то примите меры», — обратился депутат к жителям Германии.

На защиту русских встал не только Лимбахер. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США и ЕС в ксенофобии и расизме из-за преследования русских.

«Они преследуют русских по всему миру. <…> Это называется ксенофобией, расизмом, преследованием, нарушением прав человека», — заявил он.

Лидер страны назвал происходящее сумасшествием и преступлением против русского народа.