Депутат не захотел повышать зарплату мэру города. И теперь ответит перед судом

Каждый год по поручению глав регионов бюджетникам повышают зарплаты в размере, эквивалентном инфляции. В этом году зарплаты челябинским сотрудникам бюджетных учреждений должны были повысить на 4,3%. На заседании 30 октября 2019 года депутаты решали вопрос распределения средств, выделенных на повышение зарплат в связи с инфляцией.

Изначально в документе, направленном депутатам от главы региона, предлагалось рассмотреть повышение ставок трем категориям бюджетников: муниципальным служащим, техническим работникам и высшим должностным лицам, в том числе и главе городского округа Вере Усковой. Председатель собрания депутатов Сергей Епимахов предложил проголосовать за повышение всем разом. Но Евгений Савельев оказался против.

Мэру не повышать

«Я хотел проголосовать против повышения зарплаты для главы в силу разных причин: коммунальные аварии, которые нас постоянно преследуют, проблемы с переселением из аварийного жилья… Я считаю, что она не заслуживает того, чтобы ей повысили зарплату, поэтому я проголосовал против того, чтобы голосовали скопом», — объяснил он в разговоре с «360».

Голосовать по разным категориям бюджетников отдельно Савельев хотел из-за того, что он был готов выступить за повышение зарплат всем, кроме мэра. «То есть чтобы при голосовании мы могли отдельно обсудить [повышение зарплаты главы округа], не трогая муниципальных служащих и технических работников, у которых зарплаты действительно не очень большие, им надо повышать зарплату», — добавил он.

Но в итоге голосование было общим, во время обсуждения Савельев еще раз высказал свою позицию — главе округа материальных поощрений не давать. Он обосновал свою позицию тем, что действует в интересах избирателей, которые «сидели пять дней без воды», когда коммунальные службы не могли справиться с аварией на водоканале.

Она вызывала меня, пыталась доказать, что она работает лучше всех, что она молодец, что благодаря ее работе тут у нас все отлично, но это, конечно, довольно странное суждение. Я настаивал на своем мнении и не собираюсь от него отходить: хотите — судитесь. Ну она и подала в суд Евгений Савельев.

За правду — в суд

В заявлении Веры Усковой говорится о том, что пост в «Одноклассниках», в котором Савельев рассказывал своим подписчикам о прошедшем заседании, нанес ущерб ее чести, достоинству и деловой репутации, так как оценил ее работу как недобросовестную. Савельев написал о том, что во время масштабных коммунальных аварий, произошедших в Верхнем Уфалее за последние четыре месяца, «глава округа врала, отмалчивалась и показала свою беспомощность как управленца».

Вера Ускова в поданном в суд иске утверждает, что Савельев «искажает реальную картину». Мэр города также предположила, что у депутата просто недостаточно компетентности, чтобы судить о том, насколько удовлетворительной является работа главы округа.

Сам депутат от своих слов отказываться не собирается. Он уверен, что дело «ничем не закончится», так как, по его мнению, Ускова не доказала, что ей действительно был нанесен моральный ущерб, компенсировать который она хочет штрафом в 100 тысяч.

Это анекдотичная ситуация. Ну обиделась женщина, что же здесь поделаешь. Я понимаю, что неприятно это слышать, особенно когда я публично это говорю на собрании депутатов Евгений Савельев.

Первое заседание суда по этому вопросу должно состояться 24 декабря, об этом сообщил «360» Савельев. «Я отзыв свой отдал, где показал, что это абсолютно необоснованное требование — а дальше посмотрим позицию суда. В принципе, я не собираюсь отдельно как-то решать это. Я готов идти на суд и доказать, что я был прав», — заключил он.