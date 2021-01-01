Лучшие способы пережить похмелье. Что поможет, а что навредит?

Похмелье — мучительный и неприятный недуг, который, несмотря на предупреждение, многие испытают уже 1 января. Чтобы не получить наутро похмельный синдром, надо пить умеренно. А если не получилось, то избавиться от него помогут только время и вода. Тем не менее, люди склонны выдумывать множество способов, помогающих вылечить похмелье. Некоторые из них действительно могут немного облегчить состояние, но многие, наоборот, только усугубят вашу и так нелегкую участь.

Жирная пища

Закусывать надо было раньше. Утром фастфуд, яичница с беконом или оставшийся после новогодней ночи оливье с майонезом вам не помощники. Вопреки распространенному мнению, жирный мясной бульон или суп-гуляш тоже не лучший выбор. Плотная еда содержит жиры и белки в больших количествах. Их поступление в организм повышает нагрузку на печень, а она и так уже натерпелась. Королевский завтрак в противном случае даже может вызвать изжогу или расстройство желудка.

Если у вас похмелье, то стоит выбирать нежирные блюда, которые легко усваиваются организмом. Лучший выбор — каша, легкий бульон или тосты. Если аппетита нет, не надо есть через силу, легче от этого не станет.

Рассол

Это не миф. Рассол — волшебный эликсир для тех, кто хочет прийти в себя после вчерашнего. Одна из причин плохого самочувствия при похмелье — обезвоживание и неправильное распределение жидкости в организме. Сбалансировать жидкости поможет обычная вода, а восполнить запас солей — капустный или огуречный рассол.

Но прежде чем приложиться к банке с огурцами, убедитесь, что вы собираетесь пить именно рассол, а не маринад, содержащий уксус. В случае ошибки станет только хуже.

Опохмелиться

Нет, не стоит. Даже если это якобы целительная «Кровавая Мэри». Похмелье — это в значительной части отравление продуктами распада алкоголя, и сейчас ваша главная задача очистить организм от ядов, а не продолжать травиться дальше.

По словам экспертов, если при похмельном синдроме мысли об алкоголе не вызывают отвращения, это уже тревожный знак. Как правило, опохмеляться необходимо только алкоголикам, испытывающим не обычный похмельный, а абстинентный синдром. Желание опохмелиться — это реакция на отсутствие в организме ставшего необходимым вещества.

Если алкоголизмом вы не страдаете, но решили опохмелиться наутро, вам, скорее всего, полегчает. Но это обманчиво — вы просто отсрочили похмелье еще на пару часов. К тому же за первым утренним коктейлем может прийти и второй, а потом еще один, а это уже чревато запоем.

Болеутоляющие

Просыпаясь утром с головной болью, многие сразу тянутся за спасительной болеутоляющей таблеткой. К такой терапии тоже следует подходить с умом. Не принимайте ибупрофен — он вам просто не поможет, так как устраняет исключительно боль воспалительного происхождения. Не принимайте парацетамол — он губительно влияет на печень, а после алкоголя и подавно. Не принимайте аспирин, если пили менее шести часов назад — ацетилсалициловая кислота в сочетании с алкоголем может вызвать желудочное кровотечение. И не пейте «Цитрамон», который содержит и парацетамол, и ацетилсалициловую кислоту.

Принять аспирин лучше за два-три часа до застолья, это позволит уменьшить предстоящее микротромбирование в мелких сосудах мозга и частично предотвратить отек тканей. А значит, похмелье и головная боль наутро будут полегче.

Проснувшись с похмельным синдромом, лучше всего вовсе отказаться от обезболивающих.

Кофе

Не самый лучший выбор. Большая концентрация кофеина может вызвать еще большую тошноту. Кроме того, кофе оказывает мочегонный эффект, а организм после вечеринки и так обезвожен. Выпить кофе можно чуть позже, когда похмелье немного отпустит, и запивая большим количеством воды. А если вы только встали с кровати, лучше всего заварить какао, имбирный или травяной чаи.

Лекарства от тошноты

Главная задача сейчас — избавиться от токсинов, поэтому поблагодарите природу, что она дала нашему организму способность очищаться самостоятельно, пусть и не самым эстетичным способом. Не стоит пить противорвотные лекарства или средства от тошноты. Пейте воду, очищайте желудок — 1 января вы можете себе это позволить.

Баня

Баня, с одной стороны, поможет избавиться от похмелья. Попарившись, вы ускорите обмен веществ и усилите кожное дыхание, избавитесь от отеков и обезвоживания. Но высокие температуры очень опасны для сердечно-сосудистой системы. Принятие больших доз алкоголя влияет на сердце не самым благоприятным образом, поэтому и этот орган лучше пока не нагружать, даже если вы здоровы. Вылечив похмелье, можно приобрести проблемы посерьезнее.

Лучше отдайте предпочтение контрастному душу. На водные процедуры следует отвести не менее 20 минут.

Сон

Сон способен вылечить многие недомогания, но некоторым из нас знакомо чувство, когда похмелье не дает уснуть. Вместо того, чтобы лежать и страдать, соберитесь с силами и идите на прогулку.

Дело в том, что алкоголь из организма выводится не только с жидкостью, но и через легкие, то есть с дыханием. Многие специалисты советуют в качестве лекарства от похмелья физические нагрузки, например, бег или зарядку, но для многих это может быть не только тяжело, но и опасно. Во время тренировок дополнительно напрягается сердце, которое при похмелье уже и так работает под нагрузкой. Поэтому прогулка — лучший вариант, а уже после этого можно поспать.